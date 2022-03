Experts: Ongehoord Nederland verspreidt schadelijk nepnieuws

De gasten aan tafel bij Ongehoord Nieuws kunnen fabeltjes vertellen alsof het vaststaande feiten zijn, zonder dat ze daarbij een stevig journalistiek weerwoord krijgen. Dat zeggen verschillende experts. Daarmee draagt het eerste programma van de nieuwe aspirant-omroep bij aan de verspreiding van desinformatie, vinden zij.

Ongehoord Nieuws is het eerste programma van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland en is sinds 22 februari elke dinsdag- en donderdagmiddag te zien op NPO1. Kijkers van van het programma krijgen de indruk dat de oorlog in Oekraïne de schuld is van het Westen, de stikstofcrisis is verzonnen en een hogere macht met een verborgen agenda de touwtjes in de wereld in handen heeft. De journalisten die de gesprekken leiden in het programma stellen hun gasten, onder wie veel politici, wel enkele vragen, maar tot ontkrachting van feitelijke onjuistheden komt het niet.

Volgens mediawetenschapper Nel Ruigrok staat er geen verbod op het verkondigen van feitelijke onjuistheden. “Maar als je als journalist in een programma als Ongehoord Nieuws, of welk journalistiek programma dan ook, geen tegengas geeft als dergelijke onjuistheden worden verkondigd dan draag je bij aan de verspreiding van desinformatie”, aldus Ruigrok, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

‘Onzin wordt niet tegengesproken’

Volgens factchecker Harry Hol is de manier waarop de aspirant-omroep het nieuws brengt zelfs schadelijk. De onzin die de gasten aan tafel in Ongehoord Nieuws verkondigen wordt niet tegengesproken en van de vragen die ze stellen in het programma kun je je afvragen of het niet juist voorzetjes zijn, zegt Hol. “En dat is schadelijk, want als je onzin maar vaak genoeg herhaalt, gaan mensen vanzelf denken dat er wel een kern van waarheid in zit.”

Direct na de eerste uitzendingen kwamen er klachten binnen bij de NPO en de ombudsman van de NPO. Naar aanleiding daarvan is er een gesprek geweest met Ongehoord Nederland, bevestigt de NPO. Ombudsman Margo Smit onderzoekt naar aanleiding van de klachten of ON zich aan de journalistieke code heeft gehouden, die de omroepen zelfs hebben opgesteld.

Dat was tevens de voorwaarde die door de Raad van Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de NPO werd gesteld bij het advies dat ze uitbrachten aan de minister voor toetreding tot het publieke bestel, vorig jaar. Naar aanleiding van het onafhankelijke advies van de ombudsman kan de NPO besluiten sancties op te leggen aan Ongehoord Nederland.

