Excentrieke Rocky Horror Show zorgt voor ontlading bij cast en publiek na coronastilte

Aan de vooravond van Pride ging donderdag de gender-, smaak- en deugdelijkheid-overschrijdende cult-hit Rocky Horror Show in première. Het werd een feest. Jeremy Baker vertaalde de bijna vijftig jaar oude show van Richard O’Brien met droge humor en Martin Michel zorgde voor een regie op hoog tempo. Sven Ratzke was overtuigend, aantrekkelijk én heerlijk vilein als hoofdpersoon Frank-N-Furter.

Het tamelijk vage verhaal speelt zich af in sciencefiction-sferen. De preutse verloofden Brad en Janet komen door een lekke band tijdens een onweersbui terecht in de bizarre wereld van Frank-N-Furter. Deze travestiet uit Transsexual Transsylvanië is een buitenaards wezen dat in een luguber, vervallen theater, á la Frankenstein zijn ideale man (Rocky) heeft geschapen: één-en-al spierbundel plus een lachwekkend goed gevulde gouden slip. In een omgeving vol excentrieke misfits in netkousen, jarretels en korsetten, leert Frank-N-Furter Brad en Janet genieten van geilheid. Ondertussen vinden er opstanden, overspel en ontmaskeringen plaats en zingen ze rocksongs waarbij aanstekelijk en strak gedanst wordt op choreografieën van Chiara Re.

Dromen verwezenlijken

De boodschap lijkt Frank-N-Furters quote te zijn: ‘Don’t dream it, be it’. Enerzijds is de musical door de opeenstapeling van extravaganza, levenslust en openlijk orgastisch genot inderdaad een grote uitnodiging om je dromen te verwezenlijken en niet te vertrutten. Anderzijds bedriegt Frank-N-Furter zijn minnaars en hij slacht er zelfs een meedogenloos af, waarna hij hem als hapjes aan zijn gasten voert. Dus tja, moeten we een voorbeeld nemen aan de dromen van deze man?

Tegelijkertijd komen voor het publiek natte dromen uit na anderhalf jaar binnen zitten. Het wordt namelijk uitgenodigd om mee te doen: door te dansen, maar ook door met meegenomen voorwerpen op de juiste tijd te knallen (met een opgeblazen zakje), te schuilen (onder een krant), te schijnen (met een zaklamp), te rinkelen (met een belletje) of op het juiste moment een feesthoedje op te zetten. Het premièrepubliek ging enorm uit zijn/haar dak. De zaal vulde zich met een ontluisterende opluchting en baldadigheid omdat er in de volle zaal – met testen-voor-toegang-beleid – eindelijk weer uitbundig, gezamenlijk feestgevierd en genoten mocht worden. Dus wie optimaal mee wil doen: check de site voor je Rocky-Horror-boodschappenlijstje. Met rijst, water en wc-papier gooien, zoals in eerdere edities wel gebeurde, is in deze versie nadrukkelijk niet de bedoeling – misschien ook wel geruststellend als bezoeker.

Na een zomerstop, tournee t/m 9 januari 2022, degraafencornelissen.nl

