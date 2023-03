Everything Everywhere All At Once maakt favorietenrol waar met zeven Oscars

Science fiction, moeder-dochter drama, knotsgekke komedie, het is allemaal van toepassing op Everything Everywhere All at Once dat met zeven Oscars de grote winnaar is geworden van de 95ste Oscaruitreiking.

De film van het regisseursduo Daniel Kwan (35) en Daniel Scheinert (35) gaat over een Chinese immigrante in Amerika, een afgetobde wasserette-eigenaresse, die een reeks bizarre avonturen beleeft in parallelle werelden.

Mijlpaal in de geschiedenis van de Oscars

De makers, die beter bekend staan als de Daniels en die ooit begonnen als videoclipregisseurs, werden bekroond met de hoofdprijzen: de Oscars voor beste film, regie en originele scenario. Daarbij werden liefst drie acteurs uit de film gelauwerd. Hoofdrolspeelster Michelle Yeoh (60) werd als eerste Aziatische actrice uitgeroepen tot beste actrice. Een mijlpaal in de geschiedenis van de Oscars. Yeoh groette vanaf het Oscarpodium haar moeder in Maleisië en haar uitgebreide familie in HongKong waar ze ooit als actrice begon.

Michelle Yeoh (rechts) reageert dolblij met de award voor Jamie Lee Curtis voor beste bijrol. Beeld Chris Pizzello/Invision/AP

Aziatische cinema

Staande ovaties waren er voor bijrolacteur Ke Huy Quan (51) en bijrolactrice Jamie Lee Curtis (64). Ke Huy Quan, geboren in Vietnam, vertelde een jaar in een vluchtelingenkamp te hebben gezeten en dat het Oscarpodium voor hem de American Dream betekende.

De Oscarregen voor Everything is ongetwijfeld een enorme opsteker voor de Aziatische cinema die de laatste jaren erg in de belangstelling staat in Hollywood. In 2020 won het Zuid-Koreaanse Parasite de hoofdprijs, in 2021 Nomadland van de Chinees-Amerikaanse Chloé Zhao.

Ook is de grote Oscarwinst voor Everything het bewijs dat de ruim 9500 Oscarstemmers open staan voor een volstrekt eigenzinnige film die zich niet laat vastpinnen op één genre, en die de fantasie de vrije loop laat. Op de een of andere manier straalt de film ook een heerlijke post-Covid-energie uit.

Tweede winnaar: All Quiet on the Western Front

De tweede winnaar is de Duitse oorlogsfilm All Quiet on the Western Front, bekroond met vier Oscars, en gebaseerd op het beroemde boek Im Westen Nichts Neues van Erich Maria Remarque. De film, die te zien is op Netflix, volgt een jonge soldaat die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar het westfront gaat. Daar maakt zijn enthousiasme al snel plaats voor de harde realiteit van de loopgraven. De Oscar voor de beste documentaire ging tenslotte naar Navalny, een aangrijpende film over de Russische oppositieleider Alexei Navalny die gevangen zit in Rusland.

Op 13 en 14 maart (20.30 uur) zijn de hoogtepunten van de Oscaruitreiking te zien op Filmbox dat onder meer uitzendt op Ziggo kanaal 100.