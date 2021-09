Evenementenbranche maakt zich op voor nieuw Unmute Us-protest: ‘Als het nu niet kan, wanneer dan wel?’

Tienduizenden mensen die samen dansen op muziek van de allerbeste dj's op het Amsterdam Dance Event. Dat kán veilig doorgaan volgende maand. En dat moet ook, zeggen de verenigde festivalorganisatoren. Zaterdag is opnieuw in elf steden een Unmute Us-protest waarin zij duidelijk maken wat ze willen. Namelijk: morgen weer aan het werk.

In het buitenland zijn de festivals alweer in volle gang, zegt Allan Hardenberg. Op dit moment loopt hij in Boekarest om de laatste hand te leggen aan het Saga festival, dat wordt georganiseerd door zijn organisatie Alda. Het bedrijf heeft ruime ervaring met mega-evenementen zoals AMF, het grootste evenement van het Amsterdam Dance Event in de Johan Cruijff Arena.

Al het protest en verontwaardiging ten spijt, nog altijd heeft de regering niets concreets laten horen aan de evenementenbranche. Het blijft onduidelijk of en wanneer er weer festivals mogen. Gisteren nog liet demissionair minister Hugo de Jonge weten dat hij niet op het advies van het OMT van zondag vooruit wil lopen. Dinsdag is er dan een persconferentie waarin eventuele versoepelingen per 25 september bekend worden gemaakt.

En dan was er vorige week ook nog een Formule 1-race die verdacht veel op een evenement leek. Dat bewijst dat ook wij echt weer veilig open kunnen, zeggen de organisatoren. Maar hoe zien ze dat dan voor zich?

In Amerika is het volle bak

In het buitenland zijn Nederlandse organisaties al volop actief, zegt Hardenberg. “Amerika is volle bak open met dagelijks 100.000 bezoekers en binnenkort werken we mee aan een festival in Las Vegas met 170.000 bezoekers. En ook in Engeland zijn al weken feesten met 50.000 bezoekers per dag.”

Door covid werd het Saga festival in Roemenië al drie keer uitgesteld, maar nu is het ook daar zover. Er worden 45.000 bezoekers verwacht, maar er is zelfs een vergunning voor 75.000. Alles is tot in de puntjes geregeld, vertelt Hardenberg. Om het terrein heen staan teststraten voor dagjesmensen en verder kunnen bezoekers toegang krijgen met een vaccinatie- of herstelbewijs in het Green Passport, de Roemeense versie van de coronacheck-app. “Al die infrastructuur is in Nederland ook gewoon beschikbaar.”

‘Laat de afstandsregel los’

Ook in Nederland kan de afstandsregel worden losgelaten, zegt Hardenberg. En hij pleit ook voor volledige capaciteit. Bij binnenruimtes kun je eventueel met infraroodcamera's zorgen dat het niet te druk wordt. Op het Saga festival hebben ze dat zo geregeld bij de twee hangars die op het terrein staan. Als de maximale capaciteit van 70 procent is bereikt worden de deuren gesloten. “En dat in een land dat tien jaar achterloopt op Nederland qua crowd control.”

Saga festival Roemenië Beeld rv

Grote evenementen kunnen echt weer vindt ook Jasper Goossen, mede-organisator van Unmute Us. Gewoon volle capaciteit en zonder 1,5 meter, zegt de oprichter van Apenkooi Evenementen een andere organisatie van grote festivals. “Het maakt niet uit of je 5, 10 of 50.000 bezoekers ontvangt. De infrastructuur met Testen voor Toegang heeft zich inmiddels bewezen. Volle voetbalstadions en een geslaagde race in Zandvoort bewijzen dat. Als het nu niet kan, wanneer dan wel?”

Ook Rosanne Janmaat ziet geen reden waarom de boel niet per direct geheel open kan. Met de corona check-app is het ook volgens de de Chief Operating Officer van festivalorganisator ID&T niet nodig om nog afstand te bewaren of bezoekersaantallen te beperken. Op termijn ziet ze het liefst ook de app verdwijnen. “Ik begrijp dat er een tussenperiode is waarin dat wel wenselijk is om te zorgen dat we er nog controle op hebben en voor het consumentenvertrouwen. Maar dat is geen duurzame oplossing. Ik hoop niet dat we heel volgend jaar nog met die check-app bezig zijn.”

Aan de slag

Alle organisatoren verwachten dat de regering komende dinsdag besluit dat de sector weer aan de slag kan. “Het is niet meer geloofwaardig om de boel nog op slot te houden”, aldus Hardenberg vanuit Boekarest. Goossen betreurt wel dat er aan het begin van de zomer een besluit is genomen waardoor er te voorzichtig is gehandeld en de festivalzomer in het water is gevallen. “En nu zit de sector met de gebakken peren.”

Dat de organisaties zaterdag toch de straat opgaan is omdat ze nu duidelijkheid willen voor de evenementen die nog op de planning staan, zegt Goossen. “Zoals bijvoorbeeld het Amsterdam Dance Event, dat al over vijf weken is.”

Unmute Us Op het eerste protest op 21 augustus kwamen 70.000 mensen af. Toen werd in vijf steden gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen in de evenementenbranche. Zaterdag is er een nieuw protest, nu in 11 steden, waaronder Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen en Leiden. Vooral het meten met twee maten zit de organisatoren dwars: een geplaceerd evenement in een stadion of op een circuit kan wel, maar een festival niet. Beelden op sociale media van juichende supporters op tribunes en krioelende mensenmassa’s op Zandvoort zorgden voor veel ophef.

