Evenementenbranche is woedend: ‘Er wordt met twee maten gemeten’

Terwijl de Belgische zuiderburen de grasvelden weer platdansen, zijn in Nederland alle festivals tot 20 september opnieuw in de ijskast gezet. Voor de evenementenbranche is de maat nu echt vol. Daarom worden er zaterdag vreedzame protestmarsen georganiseerd in Groningen, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Inmiddels hebben zich meer dan 1000 partijen aangesloten bij het initiatief Unmute Us! en wordt bezoekers gevraagd zich solidair te tonen met de branche.

Dit protest gaat zeker niet over het recht om een feestje te kunnen vieren, zegt een van de initiatiefnemers Jasper Goossen, de oprichter van Apenkooi Evenementen dat onder meer de festivals DGTL., Amsterdam Open Air, en Straf_Werk organiseert. “Het gaat over meer dan 100.000 mensen die heel hard werken. Wij zijn niet ‘een feestje’, wij zijn ook cultuur. Wat is het verschil tussen iemand die naar klassieke muziek luistert of iemand die luistert naar elektronische muziek? Als Mozart in deze tijd had geleefd, was hij zeker een bekende dj geweest.”

Twee maten

Goossen is er vooral verbolgen over dat er zijns inziens met twee maten wordt gemeten. Een mening die ook op sociale media breed wordt gedeeld en waar verontwaardigde reacties zijn te lezen over de volle stadions met feestende tribunes en de tijdelijke camping die verrijst naast het circuit in Zandvoort tijdens de Formule 1-race.

Het is niet zo dat bezoekers van evenementen, beurzen en congressen zich heel anders gedragen dan het publiek van een gemiddelde voetbalwedstrijd of in De Efteling, zegt Goossen. “Ook daar lopen mensen hutjemutje door elkaar heen. En dat is prima, daardoor zie je dat het kan.”

Volgens Goossen zijn dat geen geplaceerde evenementen, zoals premier Rutte ze noemt, maar koop je een stoeltje om je vervolgens vrij te bewegen. “Bij voetbalwedstrijden staan ze te springen op de tribunes, in de catacomben, bij de toiletten en in de rijen voor de deur. Je kunt gewoon niet volhouden dat dat heel anders is dan onze eendaagse evenementen.”

Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) zegt begrip te hebben voor de frustratie, maar wijst erop dat er geen onderscheid is tussen voetbalwedstrijden, Formule 1 en evenementen. “Voor alle gelden dezelfde regels.” Uit de Fieldlabs is gebleken dat met name vaste zitplaatsen cruciaal zijn om het aantal contactmomenten te beperken. “Maar het is niet wenselijk dat grote groepen samenklitten voor of na een wedstrijd. Het ministerie van VWS heeft de regels deze week nogmaals duidelijk gemaakt aan de KNVB; zij wijzen hier hun leden op.” Daarnaast zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving en het is aan de clubs en mensen zelf om een bezoek aan de wedstrijd veilig te houden, aldus het NKC.

Verdriet, teleurstelling en onbegrip

Het is niet meer uit te leggen, aldus Goossen. “De eerste anderhalf jaar begrepen we dat evenementen plekken zijn waar besmettingen makkelijk kunnen plaatsvinden, maar nu komen we in een situatie waarin veel mensen zijn gevaccineerd of covid hebben gehad. Toch worden de evenementen telkens weer opgeschort. Dat zorgt voor teleurstelling, verdriet, onbegrip, misschien zelfs wel boosheid.”

Volgens Goossen is de branche op dit moment de dupe van de verkeerde beslissing van het kabinet in juni waarbij het nachtleven vrijwel volledig werd opengegooid. Daar waren de teststraten niet klaar voor en bovendien waren tests veertig uur geldig, terwijl de Fieldlab-organisatie adviseerde maximaal 24 uur te hanteren.

Goossen is ervan overtuigd dat evenementen met meer dan 750 bezoekers zonder vaste zitplaatsen veilig kunnen worden georganiseerd, mits mensen in het bezit zijn van een geldige QR-code in de coronacheck-app. Die krijg je na een werkende vaccinatie, een herstelbewijs of een test die niet ouder is dan 24 uur.

In sommige landen zijn er inmiddels weer grote evenementen, zoals in België waar sinds afgelopen weekend festivals met meer dan 75.000 bezoekers weer zijn toegestaan. Daarnaast is bekend dat er bij het Servische Exit-festival met 180.000 bezoekers geen uitbraak werd geconstateerd en in de Verenigde Staten liepen op Lollapalooza van de 385.000 bezoekers 203 (0,05%) mensen covid op.

Jasper Goossen Beeld -

Internationale flater

“Ik vind het onbegrijpelijk dat er festivals vlak over de grens zijn, waar ook veel Nederlanders naar toe gaan, maar dat het hier niet kan. Dat is frustrerend en Nederland slaat internationaal een flater.” Artiesten boeken wordt ook steeds ingewikkelder, volgens Goossen. “Artiesten die nu worden geboekt kunnen in november te horen krijgen dat het hier weer niet mag. En in een ander land kunnen ze wel terecht.”

“Jongeren is beloofd: als jullie een prik halen, kunnen we sneller die evenementen weer aanzetten. ‘Dansen met Janssen’, weet je nog? Maar jongeren denken: ‘daar trappen we mooi niet meer in’.”

Volgens de initiatiefnemer is het tijd dat we leren leven met het feit dat covid onder ons is en dat we teruggaan naar het normale leven. Unmute Us! organiseert zaterdag in vijf steden protestmarsen om te eisen dat er vanaf 1 september weer evenementen mogelijk zijn. Er zullen artiesten optreden, maar het wordt geen straatfeest, zegt Goossen. “We vragen iedereen die de evenementenbranche een warm hart toedraagt om van zich te laten horen, om lawaai te maken en spandoeken mee te nemen. Tegen Rutte en De Jonge wil ik zeggen: ‘Heb het lef om het besluit terug te draaien’.”

@RockingRamona: Ik raak bijna in een sociaal isolement Voor Twitteraar RockingRamona de Roij (50) uit Tilburg zijn concerten en festivals misschien geen eerste levensbehoefte, maar dan tenminste wel een tweede. Sinds haar scheiding ziet ze haar dochter nog slechts om de week en door covid spreekt ze haar collega’s alleen nog via het beeldscherm. Ze is van plan zaterdag te gaan protesteren in Nijmegen, het wordt haar allereerste protest ooit. “Ik vind dit heel belangrijk, ik raak bijna in een sociaal isolement door de coronacrisis. Muziek is een van de dingen waar ik veel plezier uit haal, voorheen ging ik bijna elke maand wel naar een concert. Nu zijn mijn avonden best eenzaam. Ik mis het sociale gebeuren.” Ramona had kaartjes voor onder meer Bospop, Heather Nova en Kim Wilde. Vaak ging ze in haar eentje naar die concerten om lekker naar muziek te luisteren, maar regelmatig ontmoet je er bekenden of maak je nieuwe vrienden, zegt ze. “Het is gewoon oneerlijk. Ik zag voor het Willem II-stadion voetbalfans dicht op elkaar gepakt staan, waarom dan geen festival? Desnoods op een picknickkleedje. “De meeste mensen die willen, zijn inmiddels gevaccineerd. Je kunt het leven een tijdje on hold zetten, maar je kunt niet aan de gang blijven. In Engeland en België kan het alweer. Misschien ben ik wel een sentimentele doos geworden, maar ik was op een klein concert met 25 mensen en ik moest gewoon janken. Dat had ik nooit verwacht.” Doortje van den Belt: Het is onverantwoord Zo’n protestmars geeft alleen maar meer risico op besmettingen, vindt Doortje van den Belt (18) uit Velserbroek. “Ook volle stadions zouden verboden moeten worden. Misschien dat het weer kan als de vaccinatiegraad hoger ligt en er een beter testbeleid is. En die Formule 1-race kun je toch ook gewoon op tv zien?” Als tenminste 75 procent van de mensen is gevaccineerd is er volgens haar weer ruimte voor grootschalige evenementen. Maar is het niet juist voor jongeren belangrijk dat er weer concerten zijn zodat ze nieuwe contacten kunnen opdoen, flirten en feesten? “Zelf mis ik het niet, ik was te jong voor feestjes toen corona uitbrak. En wat je niet kent, dat mis je ook niet.”

Lees ook:

Alle aandacht gaat uit naar festivals, maar ook de zakelijke evenementen hebben perspectief nodig

De markt van congressen, beurzen en seminars is zeer belangrijk voor Nederland, maar de aandacht gaat alleen uit naar events als Pinkpop. Onbegrijpelijk dat Rutte en De Jonge deze zakelijke markt in de steek laten, vinden Erik-Jan Ginjaar, CEO van Postillion Hotels, en Riemer Rijpkema, directeur Eventplatform/CLC-VECTA.

De deltavariant dreigt definitief roet in het eten van de festivalzomer te gooien

Festivalbezoekers moeten 24 uur voor het einde van een festival worden getest, vinden adviseurs. Het stelt de evenementenbranche voor een (bijna) onmogelijke logistieke uitdaging.