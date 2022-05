Even stil zijn, om Ed van Thijns leven vol zwijgzaamheid, demonen en activisme

Morgen ga ik echt proberen weer eens een vrolijker column te schrijven, maar vandaag dwaal ik nog rond in de zware thema’s van deze week. Zeker de 2Doc-documentaire over Amsterdams oud-burgemeester Ed van Thijn slik je niet zo maar weg. Wat zat daar veel in.

Je kunt vinden dat het thema herdenken zoals het dit jaar weer werd vormgegeven iets gedateerds begint te krijgen, met al die oude mensen, zwart-witbeelden, verhalen over stampende soldatenlaarzen, verzetsstrijders en onderduikers. Maar wie er weer stil voor ging zitten, voor films als Gemmeker (een indringende eenakter over de baas van Westerbork op RTL7) of de NOS-docu Nieuwlande – onverzettelijk onderduikdorp, en zich probeerde in te leven in de essentie, die ontdekte dat het tv-scherm deze week de belangrijkste spiegel in huis was. Wat voor mens ben ik eigenlijk zelf?

Politicus en bestuurder Ed van Thijn (1934-2021) kon al die programma’s op zijn oude dag trouwens niet meer aan. “Ik kan met geen mogelijkheid op 4 en 5 mei naar de televisie kijken”, zegt hij in Een oorlog die nooit overging in zijn laatste grote interview, een jaar voor zijn dood. Het deed hem aan een stuk door huilen, aldus de broze man.

Ed van Thijn Beeld Renate van der Bas

Ik kan me er iets bij voorstellen, kijkend naar de emotionerende BNNVARA-documentaire over oorlogskind Van Thijn woensdag, gemaakt door Nathalie Toisuta, die ook veel voor War Child werkt. Ze schetst het portret van een astmatisch Joods jongetje dat een door angst geregeerde levensstart maakt, op achttien verschillende onderduikadressen leeft om uiteindelijk toch in Westerbork te belanden. Zijn moeder vond hem na de hereniging een lastig kind en stond toe dat een psychiater hem aan een pijnlijke elektroshocktherapie onderwierp.

Van Thijn besefte ontgoocheld: in het leven sta je er echt alleen voor. Hij zette een paar drastische knoppen om en leidde een leven vol zwijgzaamheid, demonen en activisme. Als hij discriminatie kon bestrijden, dan deed hij het. Maar uiteindelijk brak het pantser en vulde hij een zee vol tranen. Misschien omdat het natuurlijke einde aan zijn strijd in zicht kwam. Of gewoon omdat het niet meer ging

De man die altijd maar bezig was iets goeds te doen

Zijn vrouw en dochters lijken me geweldige mensen. Schijnbaar zonder bitterheid hebben ze geabsorbeerd en geaccepteerd dat het lijden van man en vader Ed hun eigen problemen en ongemakken in de schaduw zette. Al kon ik wel lachen om de rebellie van dochter Marion, die van de weeromstuit geen zin had ‘haar leven als een opdracht te zien’. Zoals haar vader het wel zag, de man die altijd maar bezig was iets goeds te doen.

Wat klinkt Van Thijns levensvervulling in de kern simpel. “Leren hoe belangrijk het is om geen bystander te zijn.” Geen zwijgende omstander zijn. Maar in feite gaat dat nog zo veel verder dan geen dader zijn. Niet alleen een oorlogscrimineel of andere slechterik gaat over leven en dood, ook de omstander heeft die macht. Of je er gebruik van wilt maken of niet.

And that’s the question.

Frits Barend doet in Een oorlog die nooit overging een ferme uitspraak over Van Thijns boek Achttien adressen. “Dat zou ieder kind moeten lezen. Want dan zal je nooit meer een ander vervolgen.” Ik kan er nog niet over meepraten, maar het boek is besteld. En na lezing geef ik het door. Laat de verhalen over de Tweede Wereldoorlog vooral blijven rondgaan.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.