Eva Jinek onder stroom bij weer een opzienbarende Boerderij van Dorst

Onze talkshowkoningin Eva Jinek elektrocuteerde zichzelf bijna bij de bouwvallige boerderij van Raven van Dorst. Althans… ze kreeg een schok van het geitenhekje toen ze die 220 volt wilde testen. Ze hing ook gekleed in een dun hemdje uit het raam. En ze was openhartig over beeldvorming en controledrift in haar vak. Wat een verademing.

In Boerderij van Dorst (BNNVara) ontvangt de gelijknamige host elke week twee BN’ers in de aftandse Apeldoornse boerderij en dat levert noemenswaardige gesprekken op, zoals collega Bas vorige week ook al beschreef. Deze woensdag waren Eva Jinek en schrijver-dichter Marieke Lucas Rijneveld te gast.

Wel even twee minpuntjes: het zijn weer de bekende tv-gezichten helaas. En hoe zit dat nou met het verhaal van buiten willen wonen en zelfvoorzienend leven? Dit is niet Van Dorsts nieuwe huis, BNNVara heeft het slooppand voor het programma geregeld bij de gemeente, schrijft De Stentor. Mogelijk wordt het na afloop alsnog gesloopt, afhankelijk van “de staat van het pand na renovatie door het tv-programma”, schrijft de voorlichter op indebuurt.nl. Het voordeel: het pand en zijn interieur zijn (en blijven?) spuuglelijk, wat lekker bevrijdend werkt. Geen opsmuk, en dat voelen de gasten. Ze worden van de ruige Raven van Dorst zelfs een beetje opstandig, en lijken rauwer en eerlijker dan anders in de gesprekjes tussen het tuinieren door.

Jinek kirde nog wat over de veiligheidsbril en -koptelefoon die ze bij het grasmaaien op moest. “Ik moet hierna nog mensen kunnen interviewen he, ze moeten me nog serieus kunnen nemen”, lachte ze, maar ze liet de schaamte al snel varen. Was zelfs openlijk panisch over een spinnetje in haar slaapkamer. Prima, het maakt haar minder perfect, net als iedereen.

Imperfecties, anders zijn, afgewezen worden en als een feniks uit de as herrijzen, is bij Van Dorst een thema. Die maakte op Bevrijdingsdag dit jaar via Instagram bekend dat hen voortaan Raven heet en niet meer Ryanne. “Mijn hele leven lang heb ik geprobeerd om de mal van het ‘vrouw-zijn’ zo groot mogelijk te maken, zodat ik er ook in pas. Maar eigenlijk zit die mal al járen veel te strak. Heeft ‘ie nooit gepast”, schreef Raven boos. De tv-maker draagt nu geen make-up en is ‘die’ of ‘hen’ geworden. Dat is wennen in de zinnen, geef ik toe, maar iemand die zo moedig is, gun ik alle medewerking.

Sta je als gast vervolgens bij zo iemand in de moestuin te pielen, dan laat je het ‘fare bella figura’ ook wel achterwege. Jinek vertelde open over haar onzekerheid na haar ontslag bij Nieuwsuur (2010) omdat ze met voormalig strafadvocaat Bram Moszkowicz ging. Het kostte haar een jaar om die “open wond” te helen, openbaarde ze. Zonder haar nieuwslezersbaan bij de NOS was ze waarschijnlijk uit de tv gestapt.

Ook Marieke Lucas Rijneveld, de tweede illustere gast, vertelde onder andere over haar (/zijn) zelfoverwinning. Ze zat jarenlang arbeidsongeschikt in de Wajong. Afgekeurd; zo’n talentvol persoon. Wat betekent dat niet voor het systeem van kansen (niet) zien. Ze was ook flink geraakt door de kritiek op de vertaalklus van Amanda Gormans gedicht The Hill We Climb, die ze uiteindelijk teruggaf. Afwijzing blijft gevoelig. “Alles wat ik heb opgebouwd, stort nu in”, voelde ze toen. Maar ook zij is terug, zelfs als literair kopstuk in de Boekenweek 2022, samen met lja Leonard Pfeijffer. De sloopkogel mag misschien dan door die boerderij gaan, deze gesprekken met gebutste, maar niet gesloopte mensen pakken ze Raven van Dorst niet meer af.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.