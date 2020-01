Eva Jinek heeft last van het RTL-effect, Frans Bauer tart het juist

Voor Eva Jinek is iedereen gelijk. Aan haar tafel krijgt dus iedereen dezelfde alerte toon en scherpe vragen. Donderdag zat de broer van de naar Nederland gehaalde Johan van Laarhoven aan tafel, met advocaat Geert-Jan Knoops. Ze bespraken Van Laarhovens ernstige situatie na ruim vijf jaar Thaise cel. Zijn broer Frans vertelde verbijsterd dat hij tot bij Johans vliegtuig werd gereden en alsnog niet mocht uitstappen. Mede-advocaat Gerard Spong was er furieus over. ‘Waar was je?’, had Johan teleurgesteld gevraagd, in de waan dat zelfs zijn broer hem niet was komen begroeten.

In deze zaak grossiert het Nederlandse rechtssysteem in onrechtvaardigheden, tot aan het verbod op een fysieke begroeting aan toe. We weten: bij gerechtelijke dwalingen zit ook Knoops er vaak bij. Degelijk, ernstig. Hij is serieus met een grote ‘S’.

Bijna gênant, even

Zat die in de RTL-talkshow donderdag doodleuk naast Frans Bauer en rapper Donnie, die kwamen praten over hun verrassende single samen. Omdat iedereen bij Eva Jinek gelijk is, gaf ze deze heren ook haar onversneden aandacht. Ze ging in op de teksten. Bauer als de ‘stacksjouwer’? Aha, dat is degene die thuis de poen (stack) binnenbrengt. Het ging natuurlijk allemaal nergens over, dit ontspannen gedoe en Bauers gegiechel over hoe hij op zijn 46ste steeds hippere dingen doet.

Advocaat Knoops zat er vervreemd tegenover. “Dit is opeens een heel ander programma”, prevelde hij. Bijna gênant, even. De ervaren Pauw en Jinek wisten zwaar en licht altijd zo knap te verbinden. Nu Eva Jinek opeens kwetsbaarder is door dalende kijkcijfers (zes- tot zevenhonderdduizend, vroeger vaker rond de miljoen) tegenover de populairdere NPO-concurrent ‘Op1’, sluipt er ongemak in. Voor tv-koningin Jinek begint na twee weken bij RTL nu ook het zoeken naar de balans die ze de afgelopen jaren zo vanzelfsprekend beheerste. Donderdag viel die even verkeerd uit.

Het RTL-effect

Maar ja, het blijft RTL, wat je bij NPO-kloon Jinek soms even zou vergeten. Frans Bauer zelf trok die avond glanzende kijkersaantallen (896.000) met zijn nieuwe reisprogramma ‘De Bauers in Argentinië’ (RTL4). Zijn recente overstap naar RTL is juist wél een gouden greep geweest. Hij tart er het RTL-effect mee, dat NPO-sterren bij RTL veel minder kijkers trekken. Het belangrijkste is: deze jongen hoort met zijn luchtige reisprogramma’s helemaal niet thuis bij publieke omroep AvroTros.

Bauer werkt met zijn vrouw ‘Maris’ braaf alle georganiseerde tripjes af. Nu hij bij RTL zit, hoef ik me niet meer op te vreten als hij op een markt in Buenos Aires vier zoetigheden achter elkaar verorbert (of een dure binnenlandse vlucht neemt, of een paardrijtripje maakt). Hij doet maar, en niet van mijn belastinggeld.

De levensliedzanger blijkt wel de man met het oprechte hart te zijn, meester in het gevoel, ook bij pijnlijke geschiedenissen. Wanneer hij in marineschool Esma, Videla’s martelcentrum sinds 1976, een oude ‘dwaze moeder’ met witte hoofddoek ontmoet, luistert hij écht en weet hij haar te ontroeren. Haar 18-jarige dochter is in 1976 verdwenen en zoals zovelen waarschijnlijk in zee gedumpt. “Alles wat in je hart zit, zal nooit sterven”, geeft hij haar lief mee. Ze omhelst hem. En de kijker sluit hem bij RTL in zijn hart.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.