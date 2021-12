Ernstig zieke Jan Rot over zijn kerstgedicht: ‘Laat de liefde binnen ons gezin inspiratie zijn’

Kerstkind



Hier lig ik in mijn kribbe, mijn strozak hagelwit

De stal een kleine kamer, gemaakt voor dit soort shit

Als Jozef en Maria kijken mijn oncologen toe

Het zwaar infuus maakt min of meer per druppel levensmoe

‘Stel dat het zou kunnen…’, zingt een engelenkoor

De herders worden wakker, gaan met Hallelujah door

De Wijzen – Facebook, Twitter en natuurlijk Instagram –

Bedelven me met hartjes, ‘veel liefs uit Rotterdam!’

Het jochie met het trommeltje: daar is mijn eigen Wolf

Met Elvis, Rover, Maantje Piet, het blijft een heel gevolg

Waar is mijn Daan, denk ik, en kijk, daar staat ze in de deur

Ik zie haar ogen breken bij mijn schemerbleke kleur

De os en ezel zijn er niet, maar wel is er een kaart

Van Grijze Poes en Bruine Poes, hond Dolly kwispelstaart

‘Wat waren we gelukkig’, zucht ik met warm verdriet

‘We zijn nog steeds gelukkig!’, vindt wijze Maantje Piet

Een ongevaccineerde legt beslag op onze stal

En ik moet in m’n eentje naar een teringdrukke hal

Het Weihnachtsoratorium, ik zet het op mijn kop

De tekst is nogal klote, maar de noten blijven top

‘Zeg Heer’, vraag ik, ‘als u belooft mij niet te snel hier weg te halen

Dan wil ik als cadeautje terug dat ding nog wel hertalen?’

De god die altijd bij me is, de Rotjesgod van binnen

Besluit dat het te laat is om daaraan te beginnen

‘Geef liever maar de boodschap door van Imagine-day’

(En wie daarnaar benieuwd is: lees dit weekend het AD!)

De eerste Trouw die ik zag, was voor de boezem van Phil Bloom

En dit wordt dan mijn laatste, als afscheid met een boem

Ik wens de wereld beterschap, houd allen goede moed

Want op een dag, wie weet al snel, komt alles, alles goed!

Jan Rot