Ernesto Cardenal (1925-2020), de revolutionaire dichter die ruzie kreeg met de paus

In Nicaragua zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de dood van Ernesto Cardenal, de dichter en priester die het symbool werd van de revolutie van 1979. Naast zijn dichter- en priesterschap werd Cardenal bekend vanwege zijn conflict met paus Johannes Paulus II, die hem in 1985 uit het priesterschap onthief.

Cardenal werd in 1965 tot priester gewijd. Hij was een belangrijke pleitbezorger van de bevrijdingstheologie, de katholieke leer die zegt dat de kerk zich moet verzetten tegen sociaal onrecht en dat zij moet opkomen voor de allerarmsten. De bevrijdingstheologie werd sterk beïnvloed door het marxisme, ook Cardenal was een overtuigd marxist.

Na zijn priesterwijding stichtte Cardenal een religieuze leefgemeenschap met boeren en kunstenaars. Zijn gedichten gingen over uiteenlopende onderwerpen: hij schreef over christelijke mystiek, maar ook over de socialistische revolutie.

In 1979 vocht Cardenal mee tijdens de revolutie van de socialistische sandinisten, die een einde maakte aan de rechts-autoritaire dictatuur van Anastasio Somoza. Cardenal werd minister van cultuur in de nieuwe regering van president Daniel Ortega. Daarmee riep Cardenal de toorn van paus Johannes Paulus II over zich af, een fel anticommunist en tegenstander van de sandinisten. Toen de paus Cardenal in 1983 op het vliegveld van de hoofdstad Managua ontmoette, mocht Cardenal de hand van Johannes Paulus niet kussen. Twee jaar later werd Cardenal door de paus uit het priesterschap ontheven, omdat hij weigerde zijn politieke functies neer te leggen.

In de jaren negentig brak Cardenal met de sandinisten, toen zij een steeds autoritairdere weg insloegen. De afgelopen jaren liet hij zich kritisch uit over Ortega, die vandaag de dag opnieuw president is, en die protesten tegen zijn regering met geweld neerslaat.

Vorig jaar, toen Cardenal al ernstig ziek was, besloot paus Franciscus de straf tegen de dichter op te heffen. Na 34 jaar werd Cardenal weer tot het priesterambt toegelaten.

