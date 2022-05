Eric Schneider (1934 - 2022): geliefd om het grote gebaar en de klare dictie

Eric Schneider was een publiekslieveling. Hij speelde meer dan honderd rollen, veelal hoofdrollen: van Oedipus, Macbeth, Prins van Homburg tot George uit Wie is bang voor Virginia Woolf? of Minetti uit het gelijknamige stuk van Thomas Bernhard.

Schneider werd in 1934 geboren in Batavia in Nederlands-Indië en kwam in 1947 naar Nederland. Na de Toneelacademie te Maastricht werd hij onmiddellijk door Toneelgroep Theater aangetrokken en steeg zijn ster razendsnel. Zijn bekendste rol werd Hamlet (1966), die hij als een opstandige nozem speelde en die hem de belangrijkste toneelprijs, de Louis d’Or, opleverde. Evenveel plezier beleefde hij aan zijn veel bescheidener solo De Profundis (1991) van Oscar Wilde.

Wereldrepertoire zoals de Griekse tragedies, Shakespeare of Tsjechov, maar ook moderne klassieken als Albee of O’Neill beschouwde Schneider als een must voor zowel toneel als kunstvorm als voor de ontwikkeling van jonge spelers en theatermakers.

Nooit ‘gewoon’ toneel

Toneel moest je nooit “gewoon” maken, vond hij, daarmee haalde je de zeggingskracht onderuit. Tekstanalyse, taalbeheersing en een klare dictie waren voor hem onontbeerlijk. Én dat grote gebaar. Dat was voor hem, groot geworden in de tijd dat er nog geen microfoons waren, essentieel.

Bijzonder was Schneiders vertolking van Bruscon, de hoofdpersoon in Bernhards De toneelmaker, waarin hij zich zonder trukendoos en met veel gevoel voor de tragiek ervan volledig dienstbaar maakte aan diens kleinheid. “Hij toonde diens ijdelheid door juist zijn eigen ijdelheid thuis te laten,” schreef deze krant.

In 2013 speelde Schneider voor het eerst samen met zijn jongste zoon Beau in Levenslang Theater van de toneelschrijver David Mamet. Bejubeld werd hij als Bernhard in de tv-hit Bernhard, schavuit van Oranje (2010). In 2009 maakt hij met het zelfgeschreven Nocturne, een bittere komedie de balans op van zijn toneelleven. Andere stukken van zijn hand zijn onder andere Rinkelrooien en Tweelicht.

Schneider was een dubbeltalent. Sinds de jaren negentig legde hij zijn toneelleven en herinneringen vast in tekeningen in een fijnzinnige stijl. Deze zijn onder andere bij Toneelgroep De Appel geëxposeerd.

Met zijn laatste rol in De Indië Monologen keerde Eric Schneider terug naar zijn jeugd. Zijn laatste optreden was in mei 2019. Zijn energie was op. In 1980 is Schneider benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, in 2000 tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Schneider overleed maandag aan de gevolgen van een val. Hij is 87 jaar geworden.

Lees ook:

‘Mijn vader sprak nooit veel met mij over zijn Indië-jaren’

GTST-acteur Beau Schneider en zijn vader Eric spreken samen bij het Indisch Monument in Den Haag, tijdens de jaarlijkse herdenking van de Japanse capitulatie in 1945.

Liefdevolle bewerking laat geheim intact

Eric Schneider als Henrik zie je zelden zo ingehouden en fijnzinnig acteren, mooi in evenwicht met Dries Smits stille vertolking van Konrád