Er zijn te veel razende christenen op de buis

Nog maar net bekomen van een Canvas-documentaire over de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, rolde ik al weer in een drieluik over Donald Trump. Je zou bijna een plafond bepleiten voor razende christenen op tv. Hoewel, er zijn gradaties. Vergeleken met Bolsonaro is Trump een toonbeeld van beschaving. We zagen de eerste met een geweer in de aanslag brullen tegen zijn vijanden.

Haat tegen homo’s, geëmancipeerde vrouwen en alle andere minderheden is wat deze rechts-populisten, gesteund door evangelische christenen, samenbindt. En hun megafoonvolume uiteraard. Pas schreeuwde de nieuwe Italiaanse premier Giorgia Meloni op tv: “Ik ben christen!” Gek, maar deze kijker denkt bij christelijk leiderschap toch meer aan een zachte stem en wat dienstbaarheid. Inderdaad, zoals bij Angela Merkel en Joe Biden.

Fascinerende tv

Maar vooruit, Trump dus. Tijs van den Brink is voor de derde keer afgereisd naar de Bible­belt van de Verenigde Staten. Ditmaal om de Trump-achterban te peilen over de bestorming van het Capitool. God, Jesus, Trump! levert fascinerende tv op. Vooral omdat Trump-christenen vaak gereserveerder tegen hun voorman aankijken dan je wellicht zou verwachten. Maar ook omdat je een soort gelovigen ziet dat in ons land zeldzaam is. Zó fel tegen abortus dat ze bereid zijn iemand al zijn strapatsen te vergeven, zolang hij maar pro life is.

Zo bleek de Republikeinse senator Ed McBroom uit Michigan ‘bij gebrek aan alternatief’ nog steeds voor Trump te zijn, ofschoon hij diens Capitool-revolte een schande noemde. Ook van Trumps leugens over verkiezingsfraude geloofde hij niets. Na diepgaand onderzoek was McBrooms conclusie: “Michigan was voor Biden. Geen twijfel mogelijk.” Die constatering kostte hem vrienden. Wat de senator deed verzuchten: “Het is tegenwoordig bijzonder als je de waarheid vertelt. Wat bindt ons nog in de Verenigde Staten?”

Capitoolbestormer Hank (r).

We hoorden wel meer van dit soort geluiden in evangelisch Michigan. Zouden ze echt zo ‘gematigd’ zijn, vroeg ik me af? Of kwam het door de camera? Indirect vernamen we wel waartoe Trump-aanhangers in staat zijn. Pastor Bryan en zijn vrouw Christy bijvoorbeeld vertelden over de bedreigingen toen hij zich als Democraat kandidaat stelde voor het Congres. “Rot op, kutcommunisten, riepen ze. We hebben zelfs moeten onderduiken.” Christy vroeg zich af: “Zijn we dan zó diep gezakt als land?” Kortom, net Nederland.

Eenzame, zelfvoorzienende en verbitterde mensen

In deel twee, dinsdagavond, kwam de ware Trump-aap wat meer uit de mouw. Van den Brink bezocht in Montana kiezers die zich hadden afgezonderd van de buitenwereld. Eenzame, zelfvoorzienende en verbitterde mensen, die de overheid verfoeiden. Hij sprak Capitool-bestormer Hank, die zich van geen kwaad bewust was. Integendeel, de revolte was een opdracht van God. In zijn vrije tijd bouwde Hank kanonnen. Van den Brink griezelde ervan. En hij was niet de enige.

Het aantrekkelijke van het christendom, lijkt mij, is dat het een anti-intuïtieve godsdienst is. Je vijand geen klap op z’n kop teruggeven, maar je andere wang toekeren, zodat je de vicieuze cirkel van het kwaad doorbreekt. Er is helaas weinig van te merken in de wereld. Maar goed, dat is theologie, en daar moet ik mij als eenvoudige ‘televizeur’ maar niet al te zeer mee inlaten.

