Er waren foutjes, maar ‘Op1’ maakte een warm debuut

Het is kiezen bij de koffie-automaat. Helemaal geen talkshows bespreken? Bij ‘Op1’ op alle slakken zout leggen? Of moederlijk bekijken hoe Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra onder die immense druk maandag al zoveel sfeer wisten te brengen?

Het debuut van de NPO-talkshow viel mee. Halverwege besefte ik dat ik in de gesprekken zat en dat die liepen als een trein. Een trein heeft soms vertraging, maar brengt je meestal bij je doel. In ‘Op1’ (BNNVara) was het middel, de presentatie, goed genoeg om zelf niet té veel aandacht te trekken en het doel te bereiken: interessante gesprekken. Zo was er een redelijk kritisch onderonsje met minister Ank Bijleveld van defensie over Iran-Irak, en een bezielde terugblik met Michel Mulder op zijn beëindigde schaatscarrière.

Het blijft bizar dat de NPO in zijn vlaggenschip-talkshow beginners in het genre heeft. Toch had Willemijn Veenhoven met haar jarenlange nieuwsradio-ervaring zo’n losse toon en beheersing van de onderwerpen dat deze vakvrouw het misschien wel alleen af kan. Ze durfde zelfs een grapje te maken over haar foutje dat ze politiek analist Joost Vullings aansprak met Xander, de naam van die andere aanwezige analist, Van der Wulp.

Trouwens: die twee zitten toch altijd bij Eva Jinek? Hun overstap is een eerste barstje in de façade dat ‘Jinek’ onveranderd is. RTL zal geen prominente NPO-analisten aan tafel nodigen. Jinek moet het doen met een Jos Heymans, u weet wel (of niet), de politiek analist van RTL die Frits Wester vervangt. Da’s 1-0 voor Op1. En met 1.092.ooo kijkers voor dit debuut tegen 999.000 voor Jinek is het een kortstondige 2-0.

Misschien kan de kijker zelfs de winnaar van deze talkshowstrijd worden

Eva Jinek haalt dat zo weer in. Hoewel Erik Dijkstra best snel ontspande en scherp bleek, had hij een iets te harde stem en dictie. Hij hield wat krampachtig vast aan de autocue en aan zijn pen, en startte de fragmenten niet soepel in waardoor hij minister Bijleveld onhandig onderbrak. Zie daar meteen het manco van de presentatiecarrousel: pas over een week kunnen deze twee hun foutjes verbeteren.

Kijk je naar het programma op zich, dan zie je een prima redactie die topgasten binnensleepte. In de eerste uitzending meteen een minister aan tafel met een onderwerp scherper op de snede dan Jinek had. Daar zat minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) over een migrantenstop en een vuurwerkverbod. Bijleveld besprak nieuwe gevaren, De Jonge een proefballon en een gelopen race.

De vijf duo’s weten zich dus omringd door een goede redactie en producent, het bedrijf van Jeroen Pauw. Ook fysiek zijn ze omringd door een opmerkelijk aangename studio – veel warmer dan de paars-blauwe vrieskist van Jinek. Beide talkshows staan dus best stevig, maar we moeten zien hoe lang er coulance is voor de beginnersfoutjes bij Op1.

Tenslotte viel maandag nog een extraatje op. Jinek nodigde zowaar een NPO-televisiemaker uit: Ryanne van Dorst over haar tweede seizoen ‘Nachtdieren’ (BNNVara!).

Omgekeerd had Op1 Natasja Froger en Caroline Tensen, die RTL’s ‘Five Days Inside’ van Beau van Erven Dorens overnemen. Een gezonde kruisbestuiving waarin commerciële belangen nu eens niet voorrang hadden. Misschien kan de kijker zelfs de winnaar van deze talkshowstrijd worden.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.