‘Er staan ineens weer jonge vrouwen in onze boekwinkel’

Als hoofd van zes gerenommeerde uitgeverijen en Athenaeum Boekhandel in Amsterdam ziet Paulien Loerts volop kansen om nieuwe lezers te winnen. Bijvoorbeeld via Book Toks.

Tot op het laatst wordt ­er nog druk gezaagd, getimmerd en gestuukt. Het ­labyrinthische pand van Athenaeum Boekhandel aan het Amsterdamse Spui ondergaat een flinke verbouwing. De winkel wordt fors uitgebreid. Het doel: nog meer ruimte voor boeken, presentaties, lezingen en debat.

Uiterlijk vandaag, het begin van de Boekenweek, moest het klaar zijn. “Dat wordt nog spannend”, zegt Paulien Loerts een paar weken eerder, terwijl ze rondstapt tussen de gipsplaten en cirkelzagen. Ze verheugt zich op het resultaat. “Vanuit dit gedeelte met tijdschriften kun je straks zo doorlopen naar boven, naar geschiedenis, klassieke oudheid en filosofie. Het wordt heel mooi.”

Toekomst van het boekenvak

Al haar hele leven werkt Loerts (56) in het boekenvak. Ze begon ooit als jonge boekverkoper in Haarlem. Nu is ze directeur en mede-eigenaar van de grote Singel ­Uitgeverijen (zie kader hieronder). Samen met investeerder Derk Haank kocht ze vorig jaar Athenaeum Boekhandel, een bedrijf met zes vestigingen in Amsterdam en Haarlem. Vandaag wordt er in Amsterdam-Zuidoost een extra filiaal geopend.

Loerts gelooft duidelijk in de toekomst van het ­boekenvak. Natuurlijk kent ook zij de gevaren die de sector bedreigen: ontlezing, jongeren die alleen nog op ‘de socials’ zitten en Bol.com dat de fysieke boekwinkels verdrukt. Maar ze blijft positief, mede dankzij haar ondernemersgeest. “Ik kijk liever naar de kansen. Die zijn er genoeg. De laatste tijd krijgen we zelfs weer ­opvallend veel jongeren in de winkel.”

Wat vindt u zo mooi aan het boekenvak?

“Dat het nooit saai is en dat we iets maken en verkopen wat ertoe doet. In de uitgeverij en in de boekhandel werken veel interessante mensen met brede interesses. Ik hou ontzettend van de dynamiek hier. Overal zijn mensen met elkaar in gesprek: over een nieuw boek, rechten of een promotieplan.

“En ik hou van schrijvers en illustratoren, van hun denken, ideeënrijkdom, creativiteit. Wat ze maken gaat echt ergens over, het is belangrijk.

“Mijn liefde voor de boekenwereld heeft misschien ook te maken met mijn verleden. Van mijn zeventiende tot mijn negentiende was ik actievoerder. Ik woonde op de vrouwenvredeskampen in Volkel en in Greenham Common in Engeland. Met ons protest tegen kernwapens maakten we mensen bewust van de gevaren. Het deed ertoe. Datzelfde gevoel heb ik bij het boekenvak. Als je hier nu aankomt op het Spui en je ziet de etalage met al die boeken over Oekraïne en Rusland… Veel ­mensen komen een van die boeken halen of gewoon een praatje maken. Ik geloof sterk in de boekhandel en de uitgeverij als middelpunt van reflectie, debat en uitwisseling. En het hoeft heus niet allemaal highbrow te zijn.”

Paulien Loerts. Beeld Patrick Post

Over de uitgever Paulien Loerts (56)is ­directeur en ­mede-eigenaar van Singel Uitgeverijen. Onder die koepel vallen zes zelfstandige uitgeverijen: Athenaeum-Polak & Van Gennep, Querido, De Arbeiderspers, Nijgh & Van Ditmar, De Geus en Volt. Daarnaast is Loerts mede-eigenaar van Athenaeum Boekhandel, een ­keten met diverse vestigingen in ­Amsterdam en Haarlem. Zowel de uitgeverijen als de boekhandel kocht zij ­samen met Derk Haank, investeerder en voormalig topman van uitgeverij SpringerNature.

Hoe bent u in deze branche verzeild geraakt?

“Bij toeval, op mijn twintigste. Ik had mijn studie ­politicologie afgebroken en was een jaar door India gaan reizen. Toen ik terugkwam, had ik geld nodig. Op zich kon ik meteen beginnen bij de NS. Maar toen ik bij ­iemand achterop de fiets zat en we langs boekhandel De Vries in Haarlem reden, dacht ik: verrek, dat kan natuurlijk ook! Ik kwam altijd al graag in boekwinkels. Het was alleen nooit in me opgekomen dat je er kon werken. Ik ben binnengelopen en bleek welkom. De NS heb ik meteen afgezegd.”

En nu staat u aan het roer van zes gerenommeerde uitgeverijen en een grote boekhandel. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen?

“Toen ik een paar jaar als boekverkoper had gewerkt, wilde ik graag een eigen boekhandel. Ik vond alles ontzettend langzaam gaan in het boekenvak en had allerlei ideeën die ik er elders niet doorheen kreeg. Met twee vriendinnen maakte ik een businessplan. In Laren zagen we een mooie boekwinkel, gerund door een oude dame van achter in de zestig die wilde stoppen. We leenden geld van mensen in onze omgeving en van de bank. Zo konden we de winkel kopen. Het werd een leuke en leerzame tijd waarin ik ontzettend fijn contact had met klanten. Ik leerde er het vak.

“Een jaar of tien later – ik had ondertussen ook bij de CPNB (organisator van onder meer de Boekenweek, red.) gewerkt – werd ik gevraagd om in dienst te komen bij uitgever Singel 262 als manager marketing en verkoop. Na vijf jaar werd ik directeur. De ellende was dat het heel slecht ging met de holding WPG, waar wij als uitgevers onder vielen. In verschillende reorganisatierondes zijn ruim honderd collega’s ontslagen en nóg bleef het crisis. De uitgeverijen golden als verlieslatende activiteiten. WPG besloot in 2014 om ze te verkopen. Met investeerder Derk Haank heb ik ze overgekocht.

“We sneden flink in de kosten en gingen weer ondernemen. Van een tanker werden we een speedbootje. Het eerste jaar boekten we een positief resultaat van 15.000 euro. Dat was voor het eerst in tien jaar tijd. En vorig jaar kochten Derk Haank en ik dus ook Athenaeum Boekhandel.”

Anderen deinzen terug voor de moeilijke boekenmarkt, maar u ziet kansen. Welke zijn dat?

“Klagen dat de boekenmarkt minder wordt, daar doe ik niet aan mee. Er is nog zoveel mogelijk! Zodra we als Singel Uitgeverijen zelfstandig waren, zijn we langzaam gaan bouwen. We hebben twee grote veranderingen doorgevoerd. Ten eerste hebben we ons aanbod verbreed met meer non-fictie, kinderboeken en kookboeken. En niet alleen binnen de bestaande uitgeverijen, we hebben er ook twee nieuwe uitgeverijen voor opgezet: Nijgh Cuisine en Volt kinderboeken.

“Ten tweede zijn we heel actief aan de gang gegaan met het exploiteren van de rechten van de boeken die we uitgeven. We hebben een rechtenbureau opgezet waar vijf werknemers continu bezig zijn met de handel in film-, theater- en vertaalrechten. We hebben ook iemand aangenomen die subsidies binnenhaalt.

“Dankzij de extra inkomsten die dat oplevert, hebben we de afgelopen acht jaar altijd een klein plusje gehad. We groeien en bloeien weer. In omzet zijn we zelfs ­verdubbeld.”

Gelooft u ook in nieuwe leesvormen, zoals het luisterboek en het e-book?

“Absoluut. We zetten enorm in op luisterboeken. Vijf jaar geleden hebben we een audio-uitgever aangenomen die bij elk geschikt boek een goede stem zoekt en zorgt dat onze audioboeken op zoveel mogelijk plaatsen te vinden zijn. Rond 2014 leken luisterboeken passé; de cd-markt verdampte. Maar nu zijn ze ineens weer populair, dankzij streaming. Luisterboeken vormen ruim 10 ­procent van onze omzet. Dat is fors. Je ziet dat het ­gedrag van consumenten verandert. Ze lezen een boek nu deels als e-book, bijvoorbeeld in de trein. Als ze daarna op de fiets stappen, volgen ze het verhaal verder als luisterboek. Zo groeien het audioboek en het e-book naar elkaar toe.

“Het mooie is dat audioboeken en podcasts vaak ook door mannen worden beluisterd, terwijl het leespubliek traditioneel merendeels uit vrouwen bestaat. Zo boren we dus een nieuwe doelgroep aan.”

En hoe zit het met de beruchtste doelgroep: jongeren?

“Jongeren kopen steeds minder boeken. Al zolang ik in het vak zit, is dat een probleem. Maar ik zie een ­kentering. Op TikTok heb je sinds kort heel populaire Book Toks. Jonge influencers spreken daar filmpjes in over boeken die ze fantastisch vinden. Dat zijn geen ­ingehuurde figuren, maar echte lezers die hun enthousiasme over boeken delen. Ze weten een groot publiek aan zich te binden.

“Daardoor zien we, ook hier in de boekhandel, in toenemende mate jongeren die boeken kopen. Dan staan er ineens vrouwen van 15+ in de winkel, op zoek naar de boekentips van TikTok. Superleuk!

“En jongeren luisteren veel naar podcasts. Ook daar zie je groeiende aandacht voor boeken. Ik denk dat het helpt dat er een nieuwe generatie jonge boekverkopers in onze boekwinkels werkt. Het is trouwens opvallend hoeveel reacties er binnenkomen op vacatures: waar iedereen klaagt dat personeel zo lastig te vinden is, krijgen wij de laatste tijd meer sollicitaties dan ooit, veel van jongeren.”

Hoopgevende ontwikkelingen, maar baart de concurrentie van Bol.com u geen zorgen?

“Zeker. Het goede nieuws is dat mensen tijdens covid meer zijn gaan lezen. Na jaren van daling is de markt eindelijk weer wat aan het groeien. Maar het zorgwekkende is dat die groei inderdaad vooral naar online gaat, naar de grote spelers. De fysieke boekhandels krimpen nog steeds. Onze uitdaging: meer mensen de boekwinkel in krijgen en vooral ervoor zorgen dat lezers online kopen bij hun lokale boekhandel. Als ze dat niet doen, bestaat die lokale boekhandel straks niet meer. Dat zou een enorme verschraling betekenen. In Amsterdam is de helft van de boekwinkels al verdwenen.

“Om het tij te keren, proberen we online en fysiek beter aan elkaar te koppelen. De kracht van Athenaeum Boekhandel zit in het brede en bijzondere assortiment tijdschriften en boeken én in heel goede boekverkopers met specialistische kennis. We gaan de komende tijd veel meer nieuwsbrieven maken over specifieke interessegebieden, zoals de klassieke oudheid, geschiedenis of filosofie. Zo hopen we online te bieden wat we ook in de boekwinkel hebben.

“En we gaan, nu corona voorbij is, weer meer samenwerken met universiteiten en scholen en debatcentra als Spui25 en de Balie. Niet wachten tot de mensen naar ons toe komen, maar zelf proberen om de wereld te veroveren.”

Corona, daar noemt u wat. Komen boekhandels de klap van de lockdowns nog te boven?

“Corona heeft alle boekhandels geld gekost. Goddank heeft de overheid subsidie gegeven, zodat Athenaeum Boekhandel het jaar met een miniem plusje heeft kunnen afsluiten. Ik verwacht wel dat veel boekhandels de komende jaren te koop zullen komen, maar dan meer omdat er een generatie boekverkopers met pensioen gaat. Dan hebben we de banken hard nodig voor het ­financieren van de overnames. Hopelijk blijven de boekhandels op zo behouden, want ze zijn essentieel voor een gezonde dynamiek in de stad.”

Dus met een beetje goede wil heeft het boekenvak best een mooie toekomst?

“Daar ben ik van overtuigd. De boekenmarkt is hybride geworden door alle nieuwe digitale vormen. Maar dat is niet erg. Het enige waar wij als uitgevers en boekhandelaren voor moeten zorgen, is dat we in dat veranderde landschap onze eigen unieke positie hebben. Dan valt er prima mee te leven.”

