Er is weer hoop, voor klassiek en zo

Open. Het hoopvolste woord van de week. Alles weer open. Terrassen, theaters, concertzalen. Juich ik te vroeg? Vast. Zeker als je de sirenes uit de overvolle ziekenhuizen serieus neemt, en dat doe ik. Maar toch, het gevoel dat de pandemie nu echt op imploderen staat, hangt knetterend en knisperend in de lucht. Misschien ligt die té euforische stemming van mij ook aan het feit dat ik gevaccineerd ga worden. Terwijl u bij koffie dit stukje leest, vertoef ik op het Singel in Amsterdam. Mijn huisartsenpraktijk heeft daar in de Doopsgezinde Kerk een priklocatie ingericht. Een klein prikje, dat overdrachtelijk een grote injectie voor de cultuursector zal betekenen.

Niet dat ik mijn vaccinatiebewijs volgende week aan de suppoost van het Concertgebouw kan laten zien en dan onbekommerd naar binnen kan wandelen. Dat nog niet. Maar we zijn op weg. In dat Concertgebouw doen ze vanaf volgende week mee aan de testvoorstellingen die de overheid en de Stichting Open Nederland deze week bekendmaakten. Niet met een vaccinatiebewijs, maar met het bewijs van een negatieve (gratis) sneltest, die niet ouder dan 40 uur is, mag je volgende week vrijdagavond weer live met 424 anderen een concert van het Koninklijk Concertgebouworkest bijwonen. Nieuws om emotioneel van te worden. Het concert was binnen tien minuten uitverkocht. Dat zegt alles.

Over het hele land gaan op deze manier van dinsdag 13 april tot en met woensdag 21 april theaters en zalen eventjes open. Van Groningen tot Maastricht en van Arnhem tot Rotterdam.

Een grandioze en hoopvolle toegift

Zo kunnen in de Oosterpoort in Groningen de gebroeders Jussen op 13 april weer voor een live publiek optreden. Ik vermoed dat de verkoop van de beschikbare kaarten daar ook niet veel langer dan tien minuten heeft geduurd. Op 21 april herhalen Lucas en Arthur het concert in de Doelen. In Alkmaar en Utrecht speelt de Nederlandse Bachvereniging, de Philharmonie Zuidnederland in Eindhoven, het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de Doelen. De Nationale Opera zet de deuren open net als het Muziekgebouw. Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor laten in Amsterdam van zich horen. Voor elk wat wils dus, en dan noem ik hier alleen maar de voorstellingen waarin klassiek & zo te horen is. Alle details kunt u vinden op de desbetreffende websites.

Open dus. De deur weer uit voor iets moois, niet via het schermpje waar je de hele dag al naar zit te turen. Toch heeft dat streamen ons in deze duistere tijden veel gebracht. Zo kon ik donderdagavond genieten van een concert van het Noord Nederlands Orkest onder leiding van Hartmut Haenchen. Via Omroep Friesland werd het rechtstreeks vanuit de Groningse Oosterpoort uitgezonden. Bijzonder was het. Wanneer hoor je nou de liederen van Hugo Wolf in zijn eigen orkestraties? Muziek op het lijf van veteraan Haenchen geschreven, en werkelijk verbluffend grandioos gezongen door Annemarie Kremer. Jubelend klonk ze in het lied Er ist ’s waarin de lente zo hoopvol wordt aangekondigd. In de climax van Richard Strauss’ Caecilia speelde Kremer al haar troeven uit, en timede Haenchen de modulatie daar met meesterhand. Bijzonder was dat direct na het uitzichtloze einde van een schitterend gespeelde Zesde symfonie van Tsjaikovski, als een toegift, het lied Morgen van Strauss klonk. Na het desolate b-klein van Tsjaikovski, pats-boem, meteen het G-groot van Strauss. De G van ‘gooi maar open, die deuren’. De eerste zin van het lied klonk niet vaak zo betekenis- en hoopvol: ‘Und morgen wird die Sonne wieder scheinen’.