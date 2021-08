Er is weer een Uitmarkt in Amsterdam, komt het publiek terug naar het theater?

In de leeggepompte vijver voor het Rijksmuseum in Amsterdam staan stoelen en zitjes voor tweeduizend mensen. Een sfeervol openluchttheater, naar een idee van programmeur Frans de Vries ‘à la André Rieu op het Vrijthof’. In deze setting vindt vanaf vrijdag de 44ste Uitmarkt plaats, voor het eerst sinds 2019 en in aangepaste vorm. Iedereen moet bij aankomst een negatief testresultaat of vaccinatiebewijs laten zien. En een kaart reserveren à 6 euro kan via uitmarkt.nl.

Dit jaar dus geen duizenden flanerende mensen bij de talloze binnen- en buitenpodia en geen boekenmarkt, maar een zittend publiek op het Museumplein. Vrijdagavond treedt Comedytrain op met Sanne Wallis de Vries, Rayen Panday, Kasper van der Laan en Howard Komproe. Die avond brengen artiesten ook een ode aan de band Doe Maar. Zondag is het musicaldag met voorproefjes van musicals zoals Titanic, Diana & zonen, Rocky Horror Show en Dagboek van een Herdershond. Ook te zien: Het Nationale Ballet, Hans Klok en Douwe Bob met New Cool Collective. Alles is live te volgen op tv op NPO1 en 2.

Pittige klus

Voor programmeur De Vries is het optuigen van deze alternatieve Uitmarkt een pittige klus: “Ik heb de afgelopen tijd verschillende mensen moeten ontslaan, de routine is weg. Veel sponsors zijn ook verdwenen, doordat hier straks geen honderdduizend mensen rondlopen en lang onzeker was of de Uitmarkt door kon gaan. De BankGiroLoterij en de ABN Amro Bank zijn we kwijt. Ik hoop van harte dat we weer vertrouwen krijgen in de toekomst. Dit weekend wordt alvast een feest.”

Hoe staan de podiumkunsten er voor na een jaar van vooral gesloten deuren? Alle zalen willen weer open en werkgelegenheid bieden aan onder meer makers en technici, vertelt Gea Zantinge, voorzitter van de branchevereniging van Nederlandse podia, de VSCD. “De grote vraag alleen is hoe lang er nog beperkingen gelden en of bezoekers massaal terug gaan komen.”

Geen prettig gevoel als de stoel naast je is bezet

Als binnenkort, zoals verwacht, de 1,5 meter-regel wordt opgeheven, zullen de meeste theaters en concertzalen gaan werken met een negatief testbewijs of vaccinatiebewijs, verwacht Zantinge: “De status nu is dat je in zalen met de 1,5 meter-maatregel een beperkt aantal bezoekers mag toelaten. Met coronabewijzen kun je tweederde van je zaalcapaciteit vullen. Wij merken in het Concertgebouw, waar ik ook zakelijk directeur van ben, dat een deel van de bezoekers terughoudend is. Ze voelen zich nog niet prettig als de stoel naast hen bezet is.”

Zantinge snapt dat, ze liep zelf corona op op vakantie terwijl ze tweemaal gevaccineerd en heel voorzichtig was. “We kunnen geen honderd procent veiligheid bieden”, wil ze maar zeggen. “Het is een enorme puzzel, en het publiek moet weer wennen aan de nieuwe situatie.”

