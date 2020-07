Ennio Morricone (1928-2020), de Hollywoodster die niet van glamour hield

Toen de media het nieuws maandagochtend meldden, werd het verdriet, gepaard met trots, massaal op Twitter gedeeld. Premier Giuseppe Conte schreef: ‘We zullen ons de artistieke genialiteit van maestro Ennio Morricone altijd met oneindig veel erkenning blijven herinneren. Hij heeft ons doen dromen, geëmotioneerd en aan het denken gezet met zijn memorabele noten, die in de muziek- en filmgeschiedenis onuitwisbaar zullen blijven’. Tv-presentator en fan Fabio Fazio twitterde: ‘De maestro heeft tijdloze schoonheid en poëzie uitgevonden. Hij was een absolute genie’.

Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro #EnnioMorricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema pic.twitter.com/SNGmJjfJ2H — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 6 juli 2020

Morricone was een wereldberoemde Italiaan uit Rome, waar hij in 1928 werd geboren. Zijn vader speelde trompet en op zijn twaalfde ging Ennio naar het conservatorium. Zijn decennialange en schitterende carrière begon met het schrijven van muziek voor radioprogramma’s en het theater. Ook werkte Morricone met Italiaanse popartiesten in opnamestudio’s.

Hij schreef zijn soundtracks vaak voor de film werd opgenomen

Hij brak wereldwijd door met zijn soundtracks voor de iconische ‘spaghetti-westerns’ van Sergio Leone, een vriend en vroegere klasgenoot. Morricone maakte met zijn kippenvelmuziek hits van ‘A Fistful of Dollars’ in 1964, ‘For a Few Dollars more’ in 1965, ‘The Good, the Bad and the Ugly’ in 1966 en ‘Once Upon a Time in the West’ in 1968.

Morricone schreef de soundtracks voor Leone vaak nog voordat de regisseur de films had opgenomen. Hij zei ooit over Leone dat de regisseur begreep wat anderen niet deden: dat muziek de enige kunstvorm is die, toegepast op films, het maken ervan versterkt.

Na de westerns componeerde Morricone nog ontelbaar veel meer muziek voor film en tv en schreef ook klassieke stukken. Topregisseurs als Bernardo Bertolucci, Brian De Palma, Oliver Stone en Giuseppe Tornatore stonden voor hem in de rij. De Italiaan werd onsterfelijk met het krijgen van onder andere drie Grammy Awards en vier Golden Globes.

Morricone was een ster, maar glamour trok hem niet

In 2016 won hij bovendien een Oscar voor de soundtrack van Quentin Tarantino's ‘The Hateful Eight’. In 2007 had Morricone al een ere-Oscar voor ‘zijn magnifieke en veelzijdige bijdragen aan de filmmuziekkunst’ ontvangen.

Morricone was dus echt een ster in Hollywood, maar hij was gereserveerd en de bijbehorende glamour trok hem niet. Hij is in hartje Rome blijven wonen, waar hij met zijn echtgenote Maria Travia genoot van hun uitzicht op de keizerlijke Fora. Het stel kreeg vier kinderen.

De advocaat van de familie heeft laten weten dat Morricone in het ziekenhuis afscheid van zijn gezin heeft kunnen nemen en in kleine kring zal worden begraven ‘uit respect voor de nederigheid die hem bij alles wat hij deed inspireerde’.

