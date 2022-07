Emoji-etiquette: de een zijn aubergine is de ander zijn erectie

Zondag is het Wereld-emojidag. Een goed moment om stil te staan bij de pijnlijke misverstanden die emoji opleveren − en hoe je die voorkomt.

Je bent een puber, de schooldag is bijna voorbij en er verschijnt een berichtje in de familie-app: ‘We eten vanavond moussaakaaa! 🍆🍆🍆’. Great, nu mag jij je ouder uitleggen dat de aubergine-emoji echt alleen nog wordt gebruikt als eufemisme voor een penis in erectie.

Of: je bent op kantoor, je vraagt een jongere collega via de app om een gunst en in plaats van het woord ‘alsjeblieft’ uit te tikken sluit je af met die emoji met de puppy-ogen 🥺. Lachen. Tot hr je even later benadert en je leert dat de ‘pleading face’-emoji onder jongeren staat voor smeken om seks.

Een emoji zegt meer dan duizend woorden. De vraag is: welke duizend? En hoe voorkom je een faux pas? Om te beginnen is het goed om te onthouden dat emoji zelden maar één ding betekenen.

Gebruikers geven nieuwe betekenissen aan emoji

“Veel emoji zijn expres ontworpen om een flexibele betekenis te hebben”, vertelt Neil Cohn, hoofddocent aan Tilburg University. Hij ontwierp zelf vier emoji die sinds 2021 in gebruik zijn: een die een wolkje uitblaast, een die tranen inhoudt, een die uit een stippellijn bestaat en eentje die aan het smelten is.

“Vaak geven gebruikers betekenissen aan emoji die de makers niet eens hadden bedacht. De breath face-emoji is een goed voorbeeld. Er komt rook uit de mond. Wij bedoelden dat als zuchten, uitademen. Maar mensen gebruiken het ook als ze het letterlijk over roken hebben.”

Toch is de smeltende smiley verreweg zijn beroemdste werk. The New York Times publiceerde in 2021 een artikel over de melting face-emoji ‘als visueel surrogaat voor onze collectieve malaise’. Cohn dacht bij het plaatje aan het gevoel dat je je zo ongemakkelijk voelt dat je wil verdwijnen. Maar voor veel mensen symboliseert het vooral angst voor klimaatverandering.

Betekenis is op te maken uit de context

Dus hoe leer je die verschillende betekenissen? Zoals je iedere taal leert, zegt Cohn. “Je kunt vragen: wat betekent dit? Als je een emoji verkeerd gebruikt, zullen mensen je corrigeren of jou vragen wat je bedoelt. Daarbij worden emoji niet in een vacuüm gebruikt, vaak kun je de betekenissen opmaken uit de context.”

In een app-gesprek tussen veertigers is een duim omhoog gewoon een positief gebaar. Generatie Z (jongeren tot zo’n 25 jaar oud) gebruikt de duim weinig, en eerder sarcastisch of passief-agressief. En in gesprek met een Griek of een Afghaan kan het een belediging zijn omdat de duim in hun landen gelijk staat aan de middelvinger.

Om emoji beter te begrijpen, helpt het te weten waar ze ontstonden: Japan. De term komt van de Japanse woorden voor ‘plaatje’ en ‘letter’ (niet van ‘emotie’), en veel emoji ontlenen hun beeldtaal aan Japanse manga (stripboeken) en anime (tekenfilms). Daar komt ook de aubergine als eufemisme vandaan. In Japan leidt die groente niet gauw tot verwarring, want iedereen heeft daar weleens manga’s gelezen.

Jongeren herkennen de beeldtaal uit Pokémon

Misschien verklaart die Japanse oorsprong deels waarom Nederlandse millennials en ‘gen Z’ers’ emoji goed begrijpen. Vanaf de late jaren negentig werden anime zoals Pokémon en later Dragon Ball Z razend populair onder westerse kinderen. Ze herkennen de beeldtaal.

Zo heb je een emoji die alleen bestaat uit vier rode halve maantjes, die samen een soort vierkant vormen: 💢. Niet iedereen zal in één keer doorhebben dat het plaatje ‘woede’ betekent. Maar in manga worden zo aderen op een boos gezicht getekend.

Eén eigenschap van emoji die niet uit Japan komt, is de mogelijkheid om uit verschillende huidskleuren te kiezen. Voor sommige mensen is dit een van de moeilijkste beslissingen bij het schrijven van een appje. Is geel neutraal en dus veilig? Of kun je beter kleur bekennen? En moet dat dan altijd jouw kleur zijn?

Een wit iemand met een donker duimpje

Huidskleur-emoji zijn in 2013 uitgevonden door een zwarte Texaanse vrouw genaamd Katrina Parrott. Zij wilde dat haar dochter zich online goed kon uitdrukken en vond dat gele emoji een witte huid symboliseerden. Dat vonden meer mensen. Gele emoji met haar waren immers blond, en in de animatieserie The Simpsons waren witte mensen ook geel.

Parrotts uitvinding werd overgenomen door Unicode, de organisatie die de standaarden bepaalt voor emoji en alle andere karakters die je op een computer, tablet of smartphone kan intikken. Elk groot techbedrijf is bij Unicode aangesloten, dus al gauw waren de diverse emoji overal.

Sindsdien zijn er opiniestukken en zelfs wetenschappelijke onderzoeken gewijd aan de vraag wie welke huidskleur gebruikt en of dat oké is. Mag een wit iemand een donker duimpje gebruiken uit solidariteit met Black Lives Matter? En wat als je er wit uitziet maar een van je ouders zwart is, kies je je emoji dan uit op je uiterlijk of je familie?

Steeds meer toevoegen om alles te vertegenwoordigen

Dat laatste voorbeeld is ingewikkeld, maar over het algemeen lijkt uit alle meningen een simpele vuistregel te ontwaren: als je niemand per ongeluk wil beledigen, gebruik dan de optie het dichtst bij je eigen huidskleur. Emoji-ontwerper Cohn beaamt:“Ik ga als witte man geen zwarte emoji gebruiken”.

Hoewel hij de inclusiviteit die huidskleur-emoji bieden belangrijk noemt, vindt hij het jammer dat ze emoji-gebruik minder flexibel maken. “Hoe meer je emoji verbindt aan identiteit, hoe meer je er moet toevoegen om alles te vertegenwoordigen. Ik zou het liefst emoji zien die zo algemeen zijn dat ze niet raciaal en zelfs niet menselijk zijn.”

Tot die dag komt, zal iedere kleur emoji die je kiest op sommige mensen als een statement overkomen. Voorbij zijn de dagen dat je je alleen hoefde af te vragen welke emoji allemaal een eufemisme zijn voor hitsig. 😏

Nog vijf emoji met meerdere betekenissen 🙂 De simpele smiley moet wel neutraal zijn, toch? Fout, veel mensen uit generatie Z gebruiken deze als sarcastische glimlach. 😂 Tranen van het lachen, de meest gebruikte emoji ter wereld en juist daarom allang niet cool meer onder jongeren. 💀 Bij diezelfde jongeren kun je wel met een doodskopje aangeven dat je doodgaat van het lachen. 🙏 Twee handen tegen elkaar aan, je zou kunnen denken dat dat een high five is. Maar deze emoji staat voor bidden en wordt vooral gebruikt om dankbaarheid te communiceren. 🥵 Het rode gezichtje met de uitgestoken tong. Dit is duidelijk iemand die het erg warm heeft. Maar dat hoeft niet door de zomer te komen: je kunt er namelijk ook mee zeggen dat je het figuurlijk heet hebt omdat iemand zo aantrekkelijk is.

