Emmanuel Ohene Boafo wint als eerste zwarte acteur belangrijkste toneelprijs Louis d’Or

Emmanuel Ohene Boafo (28) is de eerste zwarte acteur die de belangrijkste toneelprijs voor de beste mannelijke hoofdrol van het seizoen wint voor zijn rol in Sea Wall. In 2017 was Romana Vrede de eerste zwarte actrice die de vrouwelijke variant, de Theo d’Or, won. In die vier jaar is er wel wat veranderd.

Langzamerhand is de witte theaterwereld aan het verkleuren en zie je meer diversiteit. Acteurs van kleur spelen niet alleen meer rollen waarbij hun kleur een rol speelt. Kreeg Romana Vrede haar prijs nog voor haar rol in Race, een voorstelling over racistisch ongemak en zwart-wit-vooroordelen, Boafo speelt een monoloog die een familiedrama is, een rol die niets met zijn kleur te maken heeft.

Theo d'Or-winnares Naomi Velissariou tijdens haar performance 'Permanent Destruction: Pain Against Fear'. Beeld Ben Houdijk

De Theo d’Or, de prijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol, ging naar Naomi Velissariou (37) in de voorstelling Permanent Destruction: Pain Against Fear van Theater Utrecht en haar eigen productiebedrijf. Volgens de jury laat multitalent Velissariou in deze muziekperformance een vrouw zien met een ‘meerstemmige identiteit’, die met haar bewegingen ruimte geeft ‘om dichtbij te komen en te zien dat er achter haar boosheid ook zachtheid en kwetsbaarheid zit’.

Voor de toneelprijzen waren dit keer maar liefst 21 acteurs en actrices genomineerd. Dat had te maken met het coronajaar 2019-2020 waarin voorstellingen nauwelijks te zien zijn geweest en er dus geen prijzen maar alleen nominaties werden vergeven. Eerder dit jaar werden daar de nominaties van 2021 aan toegevoegd.

In de beklemmende Engelstalige monoloog Sea Wall, geschreven door de Brit Simon Stephens en geregisseerd door Erik Whien, speelt winnaar Boafo een vader en succesvolle fotograaf Alex die tijdens een idyllische familievakantie aan zee zijn dochtertje verliest en op zoek gaat naar een nieuw houvast in het leven. De enscenering is uiterst sober: alleen de belichting varieert in intensiteit naarmate de spanning in het stuk oploopt. Het is een ode aan de monoloog, schreef NRC.

De jury was lovend vanwege Boafo’s ‘open, liefdevolle spel’ waardoor de dood in het stuk ‘snoeihard binnenkomt’. ‘Uit zijn lichaamsuitdrukking tekent zich een personage dat probeert vat te krijgen op deze tragedie, maar hier nog niet toe in staat is. Hij speelt dit subliem, met geen enkel gebaar of woord te veel.’

De voorstelling Permanent Destruction: Pain Against Fear van winnares Velissariou is het derde deel van een drieluik die zij vanaf 2018 op het toneel heeft gebracht. Daar waar in de eerste twee delen haat in al zijn vormen centraal stond (zelfhaat, vrouwenhaat, mannenhaat en haat jegens het leven), is dit laatste deel een poging af te rekenen met angst als voedingsbodem voor die haat.

De zaal is bij haar omgevormd tot een nachtclub met technomuziek. ‘De ene keer wordt het publiek toegeschreeuwd, op een ander moment worden we aangespoord om allemaal tegelijk te ademen en zo samen met de makers één te worden’, schreef Trouw.

Emmanuel Ohene Boafo Beeld Koen Veldman

Emmanuel Ohene Boafo (Meppel, 1993) zit sinds 2018 bij Het Nationale Theater in Den Haag, het jaar dat hij ook afstudeerde aan de acteursopleiding in Maastricht. Kort na zijn geboorte verhuisden zijn Ghanees-Nederlandse ouders naar Amsterdam, waar hij opgroeide. Hij won al verschillende toneelprijzen, en de telefilm EXIT van Boris Paval Conen waarin hij de hoofdrol speelde, kreeg in 2013 een Gouden Kalf. Boafo was te zien in de voorstelling De hereniging van de twee Korea’s in de regie van Eric de Vroedt, en Cinema van Jeroen De Man. Daarop volgden De wereld volgens John, Sexual Healing en nu is hij te zien in Trojan Wars van HNTjong. Over het stuk waarvoor hij met de Louis d’ Or bekroond is, Sea Wall, zei hij tegen de Volkskrant: ‘Op toneel huil ik niet, maar tijdens de repetities heb ik veel gehuild. Nu zit ik er tijdens het spelen steeds net tegenaan. Het verdriet bouwt zich op, het borrelt onder de oppervlakte. Heel mooi en belangrijk vind ik dat het stuk gaat over de grote thema’s: God, liefde, familie, de dood en het geloof. Ik ben zelf gelovig, en de vragen in dit stuk zijn de vragen die je zou willen stellen aan een God.’

Naomi Velissariou Beeld Ben Houdijk

Naomi Velissariou (Bilzen, 1984) deed de acteursopleiding in Maastricht. Ze is half-Grieks, haar Griekse opa kwam ooit als arbeider naar Belgisch Limburg. Ze is actrice, schrijver en performancekunstenaar en een van de toonaangevende theatermakers van Nederland, een artistiek allrounder. Een interessante maakster ‘die dubbelzinnigheid en ironie nastreeft’, aldus Trouw over haar bekroonde voorstelling. Op het podium weet Velissariou een alter ego te creëren waardoor ze zich extremer kan uitdrukken. In 2018 trad ze met haar gelegenheidsband Permanent Destruction op op Lowlands, de performance die tijdens corona een soort muzikale meditatie werd. Maar eigenlijk is die echt bedoeld om zwetend, gillend en dicht tegen elkaar aan te dansen, zei ze in NRC. Haar veelzijdigheid blijft haar handelsmerk. Tegen Het Parool zei ze daarover: “Ik zou nooit één ding kunnen doen. “Ik wil de ene keer een theaterwetenschappelijk essay schrijven en de andere keer domme dansjes doen met rookmachines en een pruik op mijn kop.”

Andere winnaars: ARLECCHINO EN COLOMBINA (beste bijrollen) Jaap Spijkers voor zijn rol in De zaak Shell (Arlecchino) en Sanne Samina Hanssen in Angels in America (Colombina). MIMEPRIJS 8: Metamorphosis van Nicole Beutler Projects. GOUDEN KREKELS (beste jeugdtheater) Een voorstelling die schijt heeft aan zijn eigen vage titel (12+) door Theater Artemis i.s.m. Ruhrtriennale en Künstlerhaus Mousonturm. En Guus van der Steen voor zijn vertolking in De Toverfluit (7+) van de Toneelmakerij & Silbersee. PROSCENIUMPRIJS (makers van kleur) The Need for Legacy ontving de Prosceniumprijs voor haar inzet om de nalatenschap van makers van kleur vorm te geven en inzichtelijk te maken voor de volgende generatie. REGIEPRIJS De zaak Shell van Anoek Nuyens & Rebekka de Wit, Frascati Producties en De Nwe Tijd.

