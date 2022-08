Elton John zou het vast goed kunnen vinden met Maarten van Rossem

“Hoe voelt dat nou, dat de mensen alles over je weten?”, vroeg interviewer Graham Norton aan wereldster Elton John, in Uncensored (NTR). Het gesprek stamt uit 2019, toen een niets verhullende autobiografie en film verschenen over het turbulente leven van het popicoon, vol drugs, drank en duistere dagen. “Bij een autobiografie moet je zo eerlijk mogelijk zijn”, vond Elton, de schaamte voorbij. Hij zou het vast kunnen vinden met Maarten van Rossem, het open boek dat ons als de eenkoppige jury van De Slimste Mens ook dit seizoen alweer diverse keren trakteerde op zijn ongecensureerde waarheden.

Neem zijn onverholen kritiek op de studie die kroonprinses Amalia gaat doen. “Het is psychologie, politicologie, economie en recht. Kom op. Drie jaar in steenkolenengels. Dat heeft niets met een academische studie te maken. Geen bál.” Nog een stapje dodelijker waren zijn opmerkingen over acteur Johnny Depp, die wat hem betreft neergeschoten kon worden en anoniem onder de groene zoden geschoffeld.

Triviale bagger

Nu had dat laatste niet echt iets te maken met de mens Depp zelf. De terechte frustratie die Van Rossem tot deze uitspraak bracht, was dat het toch onvoorstelbaar is hoeveel triviale bagger je als reguliere mediaconsument binnenkrijgt zonder dat je dat echt wilt. Van Rossem smeekte ‘de evolutie’ om een deleteknop. “Dat je al die lulkoek over zangeressen, ruziemakende echtparen, Will Smith, de hele santenkraam, dat je dat op zou kunnen ruimen.”

Ik troost mijn lieve moeder wel eens – en mezelf trouwens ook – als een naam weer eens verstoppertje speelt: “Er zit gaandeweg zóveel kennis in je hoofd en er komt iedere dag nog bij, dan is het toch niet vreemd dat je soms het juiste laatje niet meteen weet open te trekken?” We gebruiken maar een heel klein beetje van onze hersencapaciteit, maar misschien is Van Rossem er toch bang voor dat al die ongevraagde trivia te veel ruimte in beslag nemen, de weg naar belangrijke kennis belemmeren.

Nou is dat wel precies het onderwerp dat je níet moet bevragen bij De Slimste Mens: wat dient een normaal ontwikkeld mens zeker te weten en wat is werkelijk triviaal? Verbazingwekkend was bijvoorbeeld dat cartoonist Jip van den Toorn de Bosporus niet kon plaatsen. “Is dat een geloof?” Maar schokkender was misschien dat Daniël Vis - nota bene zelf dichter - niet veel wist over Annie M.G. Schmidt en dacht dat illustrator Fiep Westendorp een man was.

Kloon van Maarten van Rossem

Maar ja, bij vragen over rappers of stripfiguren of computerspellen die wereldberoemd zijn en heus tot de hedendaagse cultuur behoren, neem ik me mijn eigen glazige blik dan weer niet kwalijk.

Trouwens, de triviale vraag ‘welke kandidaat zou een kloon van Maarten van Rossem kunnen zijn?’ is met de kennismaking met Daniël Vis ook beantwoord. Wat een gelijkenis.

Uit Uncensored heb ik een fragment heel zorgvuldig toegevoegd aan mijn volle hoofd. En dat is hoe Elton John de cocaïne heeft weten af te zweren. Hij schreef de drug een afscheidsbrief, zoals je aan een grote, maar onmogelijke menselijke liefde zou sturen. “Ik hou veel van je, maar onze relatie is over. We kunnen elkaar niet meer ontmoeten.”

Goed geformuleerd. De zin zit prominent in mijn laatje popsterren, non-trivia. Met het label: hopelijk nooit nodig, maar stel dat.

