Elon Musk zit te klieren als een klein kind dat zijn zin niet krijgt

Tech-multimiljardair Elon Musk was weer veel in het nieuws de laatste weken. Wie dan denkt ‘wanneer niet?’, heeft gelijk: er valt altijd wel wat te berichten over de rijkste man ter wereld, met zijn ruimtemissies en zijn uiterst libertaire ideeën, zijn plannen voor hyperloop-tunnels en de excentrieke namen die hij zijn kinderen geeft. X Æ A-XII, heet zijn jongste zoon. Spreek uit als ‘Ex’.

Musk is én de meest succesvolle man ooit (naar hedendaagse kapitalistische standaarden), én een visionair, én een beetje (of veel, dat is op afstand nooit zo goed in te schatten) getikt. Hij twittert vaak tijdens het poepen (vanaf wat hij zijn ‘porseleinen troon’ noemt), en ook graag over poepen. ‘Even wat vrienden bij het zwembad droppen,’ schrijft hij dan eufemistisch. Met tussentijdse updates: ‘Splish splash.’

Hij twittert ook graag over Twitter – pesterig, het liefst. Hij vindt namelijk dat Twitter niet genoeg ruimte geeft aan vrije meningsuiting, gezien het platform aan moderatie doet. Daar komt bij dat Musk van de beurstoezichthouder SEC niet meer mag twitteren over zijn bedrijf Tesla, zonder dat er juristen bij betrokken zijn. Zijn tweets zorgden voor te grote beursschommelingen, omdat beleggers vrij hysterisch reageren op zijn suggesties.

Kortom, een belangrijk communicatiekanaal dat invloed heeft op het functioneren van de democratie, is niet naar Musks smaak. Dus ging hij zitten klieren als een klein kind dat zijn zin niet krijgt. Met als belangrijk verschil dat met zoveel geld en macht die zin er vaak toch nog komt. In maart deed Musk een poll met de manipulatieve stelling: ‘Vrijheid van meningsuiting is essentieel voor een functionerende democratie. Geloven jullie dat Twitter zich strikt aan dit principe houdt?’ Zeventig procent antwoordde ‘nee’. Dit weekend suggereerde hij dat Twitter ‘stervende’ is, aangezien Taylor Swift al drie maanden geen tweet heeft geplaatst, en Justin Bieber het hele jaar nog maar één keer heeft getwitterd.

Elon Musk twittert vaak tijdens het poepen (vanaf wat hij zijn ‘porseleinen troon’ noemt). Beeld Reuters

Hij heeft een filmschurkenimago met een kop die daarbij past

Ondertussen heeft Musk voor 2,6 miljard dollar een belang van ruim negen procent in Twitter genomen, wat hem de grootste aandeelhouder maakt. Het zijn dit soort dingen die hem een filmschurkenimago geven. Met een kop die daarbij past: op zich niet onknap, maar ook niet om te zwijmelen, met wangen die wantrouwen wekken, scherpe oogjes, en een blik die snode plannetjes suggereert.

Donderdag werd bekend dat Elon Musk het niet bij 9 procent aandelen wil houden: hij wil het hele bedrijf gaan kopen. Musk heeft er 43 miljard dollar voor over om het bedrijf van de beurs te halen.

Niet iedereen ziet hem zo. Hij is immers ook aanjager van vooruitgang. Met Tesla loopt hij ver op de schone energie-troepen vooruit en met zijn ruimtereisbedrijf SpaceX zwengelde hij de Amerikaanse ruimtedroom aan. Time verhaalde bewonderend over deze prestaties, toen de redactie hem uitriep tot person of the year, en zei er nog even bij dat de Amerikaanse belastingbetaler miljarden heeft uitgespaard dankzij Musks rakettenonderneming.

Daar staat tegenover dat Musk nauwelijks belasting betaalt, hij zijn werknemers slecht behandelt, en dat hij het iets te gezellig maakt met Chinese autocraten, opdat zijn Tesla’s daar ook verkocht kunnen worden. Hij schijnt kleingeestig, wreed en krengig te zijn naar anderen, en weinig empathie te voelen. En al was hij een schat van een vent: een particuliere man met zoveel macht, over Twitter, de markten, de wereld en zelfs de ruimte – als één iemand zulke zaken naar eigen inzicht kan beïnvloeden, dan wordt het sowieso tijd vragen stellen over ‘een functionerende democratie’.