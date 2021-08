Elke dag een coronatest, maar dan kun je ook weer samen spelen

De amateurs van het Nederlands Studenten Orkest gingen met z’n honderden een coronavrije bubbel in, en streken veilig neer in een sporthal. Daar spelen ze Wagner, omgeven door lumineuze lichtkunst.

Bij binnenkomst in Theater Figi in Zeist is de rivier de Rijn net wat aarzelend in beweging gekomen. Ruim honderd jonge musici van het Nederlands Studenten Orkest (NSO) repeteren op deze maandagmorgen de beginmaten van Wagners Der Ring des Nibelungen. En dan niet het zestien uur durende opera-vierluik, maar de orkestrale indikking zonder zangers die Henk de Vlieger er in 1992 van maakte. Die partituur van een uur begint, net als het origineel, in de golven van de Rijn.

Na een tijdje stroomt de machtige rivier daar in Zeist al heel behoorlijk, ook al zijn de strijkerspartijen notoir lastig. Nog eens, en nog eens, en nog eens. En ja, je hoort allengs het verschil. “Daarnet maakten we nog gewoon muziek”, houdt dirigent Frans-Aert Burghgraef zijn musici voor, “nu creëren we magie”.

Drie verdiepingen van een hotel

Het eerste waar je tegenaan loopt in de theaterzaal is een grote doos vol zelftests. Elke dag test iedereen zich op corona. Na eerst vijf dagen in strikte quarantaine te hebben geleefd, is iedereen in Zeist samengekomen in dit theater, annex hotel, waar drie verdiepingen zijn gereserveerd voor de musici. Op die manier is een strikte bubbel gecreëerd, waar je in moet blijven. Elke buitenstaander die de bubbel binnendringt, ook de verslaggever, moet zichzelf eerst testen. De NSO-mascotte, de enorm uit de kluiten gewassen teddybeer Joop, kijkt vanaf het theaterbalkon controlerend toe.

Het NSO wordt elk jaar opnieuw samengesteld. Iedere getalenteerde musicus die studeert aan een Nederlandse universiteit of hogeschool, maar niet per se een carrière op het conservatorium of in de muziek ambieert, is na een auditie welkom in het professioneel gerund orkest. Alles doen de studenten zelf, ze vormen het bestuur, doen de marketing en de organisatie.

Luisteren met je ogen

De jaarlijkse tournee langs de studentensteden zat er in februari niet in, en dus werd gekozen voor een grote ruimte waarin op een veilige manier publiek kan worden ontvangen. Dat werd het Topsportcentrum in Almere, waar de musici omringd zullen worden door de spectaculaire lichtkunst van Teus van der Stelt. Elk Leitmotiv van Wagner krijgt daar z’n eigen kleur zogezegd, waardoor je ook met je ogen kunt luisteren.

Intussen gaat de repetitie voortvarend verder. De voertaal is Engels, vanwege de buitenlanders. Zo zijn de twee klarinettisten Italiaans, en is de eerste hoornist Cubaans. Als die laatste haar grote solo in Siegfrieds Heldentat met klasse heeft gespeeld, zegt dirigent Burghgraef: “Your solo was great”. De rest van het orkest joelt en klapt voor haar.

De sfeer is ongedwongen, maar wel heel serieus. Er wordt negen uur per dag gerepeteerd. De meesten lopen hier op sokken, slippers of blote voeten. En ook al is er, zoals vaak bij jongeren, slap gegiebel en gegiechel, Wagners draak Fafner wordt even later vakkundig om zeep geholpen door de kranige kopersectie en de alerte slagwerkgroep, waar een student wiskunde zijn bekkens precies op tijd tegen elkaar laat knallen.

De vier Wagner-tuba's van het Nederlands Studenten Orkest. Beeld Jean-Pierre Jans

Dirigent Burghgraef beaamt dat het NSO het beste orkest is dat je als dirigent kunt hebben. “Met deze jonge mensen kun je nog ongecompliceerd muziek maken. Ze zijn ontzettend gretig omdat bijna niemand ooit in zo’n groot orkest gespeeld heeft. Ik houd ze voor dat ze eerst hard moeten werken, maar daarna even hard kunnen ontspannen. Vooral dat laatste blijft voor studenten van belang.

Koebellen, gongs, steeldrums

“Naast deze grote partituur van Wagner spelen we ook een nieuw werk. Dat is het leuke van het NSO, dat er elk jaar een compositie-opdracht wordt gegeven aan een Nederlandse componist. Thomas van Dun schreef In Transit, een slagwerkconcert. Dominique Vleeshouwers gaat het spelen. Hij gebruikt onder andere koebellen, gongs, steeldrums en een vibrafoon. De muziek is redelijk tonaal, heel ritmisch en er ontstaat door het gebruik van dempers een klankkleur alsof je onder water bent.

“Schrijf je wel over de lichtkunst? Dat is een heel belangrijk onderdeel van dit project. Wagner vond theater en muziek in zijn opera’s gelijkwaardig en dat proberen we met dit lichtproject duidelijk te maken. We hebben zijn muziek eerst helemaal doorgespeeld. Pas op dag vijf heb ik voor de studenten het verhaal verteld, met alles wat er omheen hangt. Het is muziek die meteen tot het hart spreekt.”

Dat laatste benadrukt Burghgraef als de repetitie verder gaat. “Geniet ervan”, zegt hij, “niet nadenken over elk nootje, maar probeer los van de noten te spelen, en luister er vooral ook naar. We gaan hier in slechts zeven maten van G-groot naar C-groot. Dat is zo mooi!” Als het orkest weer inzet is die aansporing duidelijk aangekomen.

Brit Rijnen (22), 1ste viool. Studie: Docent Muziek in Enschede Beeld Jean-Pierre Jans

Brit Rijnen: “Voor mij is dit de eerste keer dat ik echt goed meespeel in een groot orkest. Ik heb de vooropleiding conservatorium gedaan, en ik vond de competitiedrang daar wel lekker. Maar uiteindelijk miste ik een deel, het aan anderen leren en overbrengen van mijn passie. Daar komt bij dat ik als docent muziek waarschijnlijk makkelijker aan een baan kan komen dan als orkestmusicus. “Muziek was er thuis vaak. Mijn vader speelt in een bandje en mijn moeder houdt erg van klassiek. Toen ik vier jaar was, zag ik op een televisie een orkest spelen. Ik ging met twee tekenstiften direct een viool nadoen, en dus ging ik op vioolles. “Dat veel jongeren niet voor klassiek kiezen, is deels onwetendheid. Hoe dieper je erin duikt, hoe mooier en betekenisvoller muziek kan zijn. En er wordt ook vaak gedacht dat klassieke muziek iets elitairs is. Gelukkig komen mijn vrienden wel luisteren, en kunnen ze zien dat dat allemaal best meevalt. Het helpt natuurlijk dat ze mij op het podium kunnen zien zitten. “Op de lagere school deden ze niks aan muziek, maar op de middelbare school in Hilversum wel. Daar heb ik heel goed muziekonderwijs gehad. Sowieso was die school erg op cultuur georiënteerd. Nu geef ik zelf als stagiaire les op een basisschool. Daar hebben de kinderen helemaal geen weerstand tegen muziek, ze vinden het juist leuk. Op de middelbare school is dat helaas anders. Leerlingen zijn daar in de fase dat ze alles stom vinden, en ervaren uiteraard de groepsdruk. “Ik ben zo blij dat ik mee mag doen. Alles valt nu op z’n plek. Heerlijk. En hier in het hotel zitten is fantastisch. Zeker als je een studentenhuis gewend bent.”

Pieter Langenkamp (20), cello. Studie: Creative Producing en Sociale Geografie in Amsterdam Beeld Jean-Pierre Jans

Pieter Langenkamp: “Meespelen in het NSO is een ervaring op zich. Het is hier echt tof, je werkt met elkaar naar een doel, een zo goed mogelijk concert. Ik heb niet de behoefte om met muziek professioneel verder te gaan. Het is steeds moeilijker om klassiek musicus te zijn. Eerst alle bezuinigingen, en nu de coronacrisis. Ik vind het conservatorium té competitief. Als het zo streberig wordt, verlies je volgens mij de essentie van wat muziek maken eigenlijk is. “Mijn ouders zijn allebei klassiek musicus, dus ik kreeg het met de paplepel ingegoten. Ik mocht vaak mee als ze concerten hadden, en daardoor ging ik het steeds meer waarderen. Je leert hoe muziek in elkaar zit als je de kans krijgt om er regelmatig naar te luisteren. “Op school was het niet cool om een instrument te bespelen. Ik begon met cello op mijn zevende. Mijn vrienden waren daar meer geïnteresseerd in gamen en voetballen, en ik had niet de neiging om met hen mee te gaan. Natuurlijk is er groepsdruk op scholen, maar je hoeft niet aan alles mee te doen. Ik had ondanks dat toch een goede band met mijn vrienden. “Op de basisschool gaf een goede vriend van mijn ouders muziekles. Dat was fijn. Daarna is dat allemaal wegbezuinigd. Ik zat op zo’n kakkerschool in Amsterdam Oud-Zuid, en daar was wel wat muziekles. Maar een uurtje muziek in de week zet geen zoden aan de dijk. “Die negen uur repeteren per dag is veel, maar het is nodig. En we hebben een doel voor ogen. Een doel waar je samen naar toewerkt. Dat is een heel fijn gevoel. En ja, dat stevige borrelen, dat harde ontspannen na afloop, voelt echt als een beloning.”

De Ring van het Nederlands Studenten Orkest olv Frans-Aert Burghgraef met werk van Wagner/De Vlieger en Van Dun in Topsportcentrum Almere vanaf vanavond t/m 15 augustus. Info: nso.nl

