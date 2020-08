Elk verhaal in ‘Nederland staat op tegen kanker’ was verbazingwekkend vreselijk

Vorige maand een wervingsactie voor corona in Suriname, een week geleden een actie voor Beiroet, nu voor de kankerbestrijding. De jaarlijkse ‘Nederland staat op tegen kanker’-avond voor het KWF heeft het tij niet mee, de kijker is nu wel verzadigd.

Frits Sissing zit in quarantaine dus Dionne Stax verving hem, met iets te meelevende gezichtsuitdrukking en stem. In de promo voor acht uur deed ze het veel neutraler en frisser. Blijf gewoon jezelf, zou ik haar willen zeggen. Voor de kijker is het al zo loodzwaar om die verhalen aan te horen. Helemaal wanneer André van Duin zegt: “U móet kijken, want het gaat over u”. Of onderzoekers: “Help ons onderzoek te doen, zodat wij uiteindelijk ook ú kunnen helpen.”

Ah, ik word dus ooit ook ziek, voorspellen ze. Dat hoeven ze me toch niet in te wrijven. Laat mij maar in de ‘mij overkomt dat ­niet-illusie’. Dan kan ik die indrukwekkende verhalen van mensen ook beter aanhoren.

Karlijn bijvoorbeeld, vertelt stralend dat ze de dertig jaar niet zou halen, maar inmiddels al een half jaar daar voorbij is. Juist door haar ongeneeslijke ziekte leeft deze vrouw elke dag bewust: “All you have is now”, zegt ze.

Gaandeweg verdampte mijn weerstand

Ze draagt, wel gek, een foto van de vriendin die naast haar staat. Die draagt weer het portret van de vriendin een plaats verder. En die houdt weer de foto vast van hun vriendin Willemijn, midden in coronatijd gestorven. Karlijn verklaart het bizarre domino-effect: “We waren met vijf vriendinnen. Drie van ons zijn ongeneeslijk ziek, twee zijn we al verloren.”

Wat kun je daar nog aan toevoegen?

Gaandeweg verdampte mijn weerstand tegen het programma. Elk nieuw verhaal was verbazingwekkend vreselijk. Een moeder en dochter met borstkanker en uitzaaiingen, toch weer een terugval, een tumor in moeders hoofd. Belt dochter Claudia haar twee weken later op: “Mam, ik heb drie tumoren in mijn hoofd.”

Bekende Nederlanders geven tussendoor wat feiten. Louis van Gaal, die zelf in 1994 zijn vrouw op 39-jarige leeftijd aan kanker verloor, zei dat inmiddels 65 procent van de patiënten langer dan vijf jaar hun ziekte overleeft. Minister van volksgezondheid Hugo de Jonge moest het slechte nieuws brengen: alsnog overlijden ieder uur vijf mensen aan kanker, 45.000 doden per jaar. Uiteindelijk treft die ziekte een op de drie vrouwen en de helft van de mannen naarmate ze ouder worden, zei Ivo Niehe.

Het is duidelijk: onderzoek loont

Als kijker begrijp je nu dat veel onderzoek nodig is. Internist-oncoloog Emile Voest uit het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis gaf uitleg over het DRUP: Drug Rediscovery Protocol. Van elke tumor meten ze de DNA-code, want door fouten in het DNA kan kanker zich ontwikkelen. Wat blijkt: dertien procent van de patiënten had DNA-fouten waartegen al een geregistreerd medicijn bestond.

Zo genas een vrouw van halskanker met de immuuntherapie die tegen melanoom en longkanker werkt. Ook oncologie-coach Astrid Nollen had tien jaar geleden zestien uitzaaiingen en vier tumoren in haar hoofd. Ze deed graag mee aan die toen nieuwe immuuntherapie-studie. “Na twaalf weken was alles weg.”

Het is de kijker duidelijk, onderzoek loont. En zo kon Stax aan het eind onthullen dat haar avond 20.367 nieuwe donateurs had opgeleverd. Keer zes euro per maand is 122 ton per maand, bijna anderhalf miljoen euro per jaar erbij.

