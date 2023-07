Elise Schaap vangt bot in Volendam

Wie veel tv kijkt, hoort veel clichétaal. Zoals de uitdrukking ‘best wel heftig’. Iets is nooit meer intens, sterk of onstuimig, nee alleen nog maar heftig. Of confronterend. Uiteraard ook met ‘best wel’ ervoor.

Afgekloven straattaal is tot de hoogste kringen doorgedrongen, zelfs tot de Oranjes. Zo bezigde gravin Eloise in een recent PowNed-filmpje over racisme een scheldwoord dat ik op straffe van excommunicatie niet in Trouw mag noemen. Maar het begint met een ‘f’, dan heeft u vast een idee.

Niet alleen bijvoeglijke, ook zelfstandige naamwoorden zijn in Hilversum aan inflatie onderhevig. Moeilijkheden, bijvoorbeeld, bestaan niet meer, alles is een uitdaging geworden. Let maar eens op hoe vaak dat woord voorkomt in het Journaal. Of het nu gaat om het tekort aan ziekenhuisbedden in de Gazastrook (12 mei) of de Schotse whiskyindustrie (4 juli), er wacht steeds een uitdaging.

Nou wil ik dat wat de single malt-perikelen betreft best geloven, maar een ziekenhuis dat nauwelijks ruimte heeft voor slachtoffers van een raketaanval, zit, lijkt mij, diep in de shit. Misschien is ‘uitdaging’ wel typisch een westers eufemisme, ontwend als we zijn aan levensbedreigend gevaar.

Blablabla met Schaap

Maar genoeg geklaagd. Op RTL 4 is een tegenoffensief tegen taalarmoede begonnen. Het heet Blablabla met Schaap en gaat over de rijkdom van Nederlandse dialecten. Het gekozen format is origineel, ik heb het althans nog niet elders gezien: een actrice die in sneltreinvaart een dialect onder de knie moet zien te krijgen. Om dat vervolgens undercover op autochtone bewoners uit te testen.

Die actrice is Elise Schaap. Een betere keus was nauwelijks denkbaar geweest. Ze is een ster in persiflages, zoals we eerder konden zien in De TV Kantine. Bovendien gezegend met een uitstraling van: we gaan eens lekker pret maken vanavond. En daar is deze kijker eigenlijk altijd wel voor in.

In de eerste aflevering maakte ze de verwachtingen zeker waar. Na een spoedcursus Limburgs door haar zuidelijke RTL-collega Lex Uiting, was de hilarische afspraak dat Schaap in haar undercoverrol het begrip neksfiéters (naaktlopers) zou laten vallen. Simpelweg omdat het zo’n leuk woord is. Natuurlijk een behoorlijke tour de force als je in een Venlose bakkerij tussen de vlaaien staat, maar verdraaid, Schaap kreeg het voor elkaar: “Vanochtend een neksfiéter op de braderie gezien.” Geen klant die aan haar Limburgse afkomst twijfelde. Schaap was met vlag en wimpel geslaagd.

De aflevering van dit weekend in Volendam was minder. Niet alleen omdat Schaap bot ving met het Volendams, wat niet vreemd is wanneer je tongbrekers moet reciteren als ôe moe jeij je aj èh (hoe eet jij je haai?), maar ook omdat me iets anders begon te dagen: Blablabla met Schaap is vooral een vehikel voor BN’ers. En wel in die mate dat je je kunt afvragen of het de inhoud niet verstoort.

Je kijkt omdat je meer wilt weten over het vissersdialect. Waar of niet? Waarom dan al dat gehengel naar de familierelaties van Geraldine Kemper (nichtje van de lokale zangeres Maribelle). Nou ja, dankzij een andere zangeres, Anny Schilder, weet ik nu wel dat een Volendammer ‘zere harmen’ zegt in plaats van ‘zere armen’. En dát, beste lezer, is eigenlijk best wel heftig!

Willem Pekelder