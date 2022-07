Eindeloos scrollen op Netflix wordt steeds makkelijker, maar wat heb je er eigenlijk aan?

Vorige week nam ik deel aan een avond over liefde, relaties en technologie, waar stellingen werden voorgelegd aan het publiek. Dat kon met smartphones aangeven of ze het eens was. Een van die stellingen – ik heb de precieze formulering niet onthouden, dus ik parafraseer – was: door de smartphone in de slaapkamer heb ik minder seks. Ja natuurlijk, dacht ik, dat moet voor veel mensen opgaan. Slaap is de grootste concurrent van Netflix, wordt altijd gezegd. Trek dat lijntje vooral door. Technologiegoeroe Nir Eyal wijdde in zijn anti-afleidingsboek een heel hoofdstuk aan de negatieve invloed van de iPad en iPhone op het menselijk seksleven (waaronder het zijne).

De stelling scoorde meteen hoog waar het ‘eens’ betrof, maar zakte langzaam weg naarmate er meer stemmen binnenkwamen. Geen eenduidige instemming dus, maar ik blijf bij mijn punt. Je hoeft je telefoon niet in de spreekwoordelijke slaapkamer te hebben, zelfs niet letterlijk in de slaapkamer, om het ding de romantiek te doen beïnvloeden. Want de tijd die je op een scherm doorbrengt, wat je daar ook doet, gaat af van de tijd die je aan de rest van je leven besteedt. Wat je daar ook doet. Door de smartphone heb je minder leven.

Ik kwam laat thuis, waar mijn man aan de afwas begon met een op de broodtrommel opengeklapte laptop. Het nieuwe seizoen van Stranger Things was net online gegaan, zei hij. Tot mijn verwarring, want horror is (ook van het hippe, jonge, nostalgische, Spielberg-achtige soort) niet aan mij besteed, dus ik kijk niet mee. Maar het was nog heel recentelijk dat een nieuw seizoen Stranger Things de concurrentiestrijd met ’s mans nachtrust had gewonnen.

‘Die was toch net afgelopen?’

‘Ja, maar dit is deel twee.’

Seizoenen van hitseries worden in tweeën geknipt

Om nog harder aan ons te kunnen trekken, is Netflix begonnen de seizoenen van hun hitseries in tweeën te knippen. De streamingdienst concurreert sinds kort namelijk niet alleen meer met de slaapbehoefte van zijn gebruikers, maar ook met andere streamingdiensten. Veel nieuwe abonnees haken na de eerste maand kijken af, en Netflix hoopt dat te voorkomen door ze nog even op de rest van het seizoen te laten wachten.

Daarnaast zijn er sterkere middelen van stal gehaald om ons door te laten kijken. Bij realityprogramma’s waarvan de sub-verhaallijnen doorgaans netjes binnen de aflevering werden afgerond, zoals The Agency en The Home Edit, moeten we nu in een volgende aflevering duiken om te weten of de makelaar dat miljoenenhuis weet te verkopen, en wat het resultaat is van de opruimsessie. Het is de streaming-variant op de infinite scroll: dat fenomeen op sociale media dat er geen natuurlijk einde aan de pagina zit en de gebruiker eindeloos door kan scrollen (waartoe hij voortdurend wordt uitgenodigd, omdat steeds de bovenkant van het volgende plaatje is te zien).

Minuten, uren van je leven.

Om een beetje terug te trekken, wil ik nu alleen nog maar films streamen. Dat duurt iets langer dan een gemiddelde aflevering, maar is na afloop veel makkelijker af te zetten. Een behapbaar pakketje, zonder cliffhanger, open einde, of half verhaal dat dwingt nog een stuk te kijken, gespeend van glimpsen op nieuwe plaatjes. De tijd die het je oplevert! Voor het leven, de nachtrust, en de romantiek.