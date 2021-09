Eindelijk weer prachtig opgepookte passie in een authentieke, live operamatinee

Terwijl de cultuur- en evenementenbranche in Amsterdam protesteerde en de stad ’s avonds als een vervuild festivalterrein achterliet, opende de NTR ZaterdagMatinee het seizoen in het Concertgebouw. Want ondanks dat nodige protest is er de afgelopen weken al het nodige ‘open gegaan'. Let wel: dat waren allemaal geplaceerde, ééndaagse evenementen.

Zo opende het Concertgebouw dinsdag het seizoen spectaculair met de Wiener Philharmoniker, en vrijdag deed het Concertgebouworkest hetzelfde met een groots concert in de open lucht voor drieduizend toeschouwers op de Dam. Dat werd, op een verrassend regenvrije avond, een groot publiek succes, met afsluitend knallend vuurwerk vanaf het dak van de Bijenkorf. Femke Halsema en Sigrid Kaag waren onder de toehoorders.

Bij al die ‘openingen’ klonken opgewekte welkomstwoorden van opgeluchte zaal- en orkestdirecteuren. Ook artistiek leider van de Matinee, Kees Vlaardingerbroek, sprak de zaal zaterdagmiddag toe. “Het is zover”, zei hij, “we maken weer live muziek voor u, een groot verschil met het opzetten van een dvd’tje.” Die steek onder water richting Hugo de Jonge kwam aan, waarna de zaal voor het Radio Filharmonisch Orkest (RFO) en het Groot Omroepkoor klapte. Musici en zangers deden daarna hetzelfde voor hun trouwe publiek.

Zelden hoor je deze opera

Het is echt zo’n operatitel: Fedora. Alleen hoor je de opera uit 1898 van Umberto Giordano zelden. Net als Puccini’s Tosca van twee jaar later – nog zo’n krachtige titel – is het verhaal gebaseerd op een toneelstuk van Victorien Sardou. Tosca werd een van de meest gespeelde opera’s ooit, Fedora, met een veel zwakker plot, sluimert op stoffige zolders van operahuizen. Echt een werk dus voor de Matinee, die het door de onstuimig fysiek zwaaiende dirigent Giampaolo Bisanti grondig en met groot succes liet afstoffen.

Dat zwakke plot vol nihilisten en duistere spionagepraktijken in de Russische en Franse beau monde, draait eigenlijk om vier personen op de achtergrond. Ze worden steeds genoemd, maar hebben in de opera geen zingende rol. Die vier bepalen het lot van de geliefden Fedora en Loris, hoofdpersonages in de opera, omringd door een stoet aan kleinere rollen, waarvan er maar liefst tien door uitstekende Nederlanders werden vervuld. Hulde.

Voor een succesvolle Fedora heb je twee ijzersterke zangers nodig om het verhaal te ‘redden’. Zangers die zich met huid en haar overgeven aan hun personages, die hun stembanden tot het uiterste oprekken om het bloedrode melodrama hun strot uit te slingeren.

De Armeense Lianna Haroutounian pakte alles en iedereen in met haar verzengende interpretatie van de titelrol. Een gulle, volbloed sopraan die met gemak het ontketende RFO op de schouders nam en ons in de heftige climaxen alle hoeken van het Concertgebouw liet zien. Ze stierf bovendien uitmuntend.

De Italiaanse tenor Luciano Ganci deed als Loris niet veel voor haar onder, en maakte iets bijzonders van Amor ti vieta, de aria die Caruso’s carrière lanceerde. Opgepookte passie dus in een authentieke live Matinee. Daar kan inderdaad geen stream of dvd’tje tegenop.

Lees ook:

Mascagni’s ‘Il piccolo Marat’: een gedenkwaardige ZaterdagMatinee, maar niet per se vanwege de opera

Het zestigste seizoen van de NTR ZaterdagMatinee is van start gegaan zoals gepland. Met Pietro Mascagni’s grote, historische opera Il piccolo Marat. Alleen niet met de gebruikelijke hordes operafans in de zaal. Slechts 150 gelukkigen maakten het live mee, de anderen zaten waarschijnlijk aan de radio gekluisterd.