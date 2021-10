Eindelijk, een museum voor dancecultuur

In de voormalige club iT in Amsterdam opent een museum over dancecultuur. Geschiedenis komt tot leven. Van de Amerikaanse roots tot de Nederlandse gabbercultuur en top-dj’s.

Je kunt je afvragen waarom er nog niet eerder een museum over dancecultuur was in Amsterdam, de eerste Nederlandse stad waar de uit Amerika overgewaaide muziekstroming serieus gehoor vond. Inmiddels is elektronische muziek van Nederlandse makelij een serieus exportproduct en heeft Nederland een solide imago op het gebied van evenementen en festivals. Hoogste tijd dus voor een museum waar je de geschiedenis van dance kunt beleven. En welke plek leent zich daar beter voor dan waar ooit de beruchte iT zat, de club waar in de jaren negentig extravagante feesten werden gehouden; de thuishaven van de homoscene.

Op 29 oktober opent museum Our House de deuren in de voormalige iT, tegenwoordig Club Air. Bezoekers kunnen er bijna vier decennia dancecultuur van over de hele wereld beleven. Blader door flyers en vinylplaten en kom alles te weten over legendarische feesten, dj’s en platen die in de verschillende decennia hét geluid waren.

Een documentaire laat de geschiedenis van de dance zien, vanaf de zwarte gemeenschap in Chicago tot kale gabbers in de polder. In een wervelende eindshow op de dansvloer van de club voel je de bassen van exemplarische hits. Ook als er in het weekend wordt gedanst in de club blijven de installaties staan. Het was nog een hele opgave om de boel hufterproof op te leveren, volgens de organisatie, die onder andere ook de Heineken Experience maakte. Maar juist de geur van verschaald bier en zwetende lijven in een club die in het weekend nog in bedrijf is, moet de museumervaring volmaakt maken.

Our House opent op vrijdag 29 oktober en is te vinden aan de Amstelstraat 24-26 in Amsterdam. Kaarten zijn verkrijgbaar via our-house.com.

