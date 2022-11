‘Eigenlijk is Van Nieuwkerk ook een slachtoffer van het systeem’

Met DWDD maakte Matthijs van Nieuwkerk een briljant tv-programma, maar achter de schermen was het vaak hommeles. Kun je de top bereiken zonder hufterig gedrag?

Vernederingen, scheldpartijen en ruzies komen regelmatig voor in Hilversum, al ging Matthijs van Nieuwkerk wel erg ver om zijn medewerkers scherp te houden. Sinds het artikel vorige week zaterdag in de Volkskrant is het geen publiek geheim meer dat de presentator regelmatig bulderend over de redactievloer stampte. “Welke idioot is er verantwoordelijk voor deze blunder? Als je nu niet op je knieën je excuses maakt, vlieg je eruit.” In Hilversum wisten veel mensen al dat de cultuur op de redactie bij De Wereld Draait Door niet goed was, maar niemand deed er iets aan.

DWDD was een buitengewoon succesvol dagelijks live programma en kennelijk slikten veel mensen het gedrag van Van Nieuwkerk omdat hij geweldige televisie maakte. Maar is het echt nodig om je als een hufter te gedragen als je de top wil bereiken? Wat kunnen we leren over leiderschapsstijlen en teamprestaties van de kwestie-DWDD?

Destructief leiderschap

Eigenlijk is het een soort wonder dat DWDD zo’n succesvol programma is geworden, zegt Janka Stoker. De hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen doet al 25 jaar onderzoek naar leiderschapsstijlen en de stijl van Van Nieuwkerk noemt ze Abusive Supervision: grensoverschrijdend of destructief leiderschap. “Deze stijl kenmerkt zich door onaardig gedrag zoals kleineren, anderen de schuld geven, boos worden en schelden. Het gaat verder dan het bekende autoritair leiderschap omdat het gericht is op een persoon en je mensen individueel negatief behandelt. Uit alle onderzoeken blijkt dat deze stijl niet erg effectief is of leidt tot betere resultaten van een team.”

Vaak is het zo dat als mensen door leiders oneerlijk worden behandeld ze ook contraproductief gedrag gaan vertonen om de boel voor hun eigen gevoel weer een beetje recht te trekken, zegt Stoker. “Ze gaan bijvoorbeeld stelen of zich ziek melden terwijl ze dat niet zijn. Of ze zijn juist minder geneigd iets voor een ander te doen of een stapje harder te lopen. Eigenlijk de boel een beetje saboteren. Kennelijk waren de redacteuren bij DWDD supercreatief en hebben ze ondanks alles enorm hun best gedaan.”

Janka Stoker Beeld Jelmer de Haas

Volgens Bas Agterberg is dit soort recalcitrant gedrag vrij standaard in de televisiewereld. De mediahistoricus bij het Instituut Beeld en Geluid heeft het zelf ook weleens meegemaakt. “Leden van een productieteam deden bijvoorbeeld drie uur over een ritje van Rotterdam naar Amsterdam om een uurtje extra te kunnen factureren. Dan krijg je dat producenten daar extra bovenop gaan zitten, of misschien was het juist andersom: deden ze extra lang over het ritje omdat producenten er zo bovenop zaten.”

Alle ingrediënten voor een giftige werksfeer zijn aanwezig

Maar je kunt dit probleem niet ophangen aan één sterpresentator die uit zijn dak gaat, zegt Agterberg. Volgens hem zit het hele systeem in Hilversum zo in elkaar. NPO-directeur Frans Klein zei het in de Volkskrant zelf: “Misschien vonden wij dat heftige gedrag op heel veel plekken in de mediawereld normaal. Ik ben er niet trots op hè, ik vind het niet fraai – maar die werkcultuur was op veel plekken in Hilversum zo hard.” Klein was jarenlang nauw betrokken bij DWDD en legde deze week zijn werk tijdelijk neer.

Het is volgens Agterberg niet per se nodig om een totale hufter (m/v) te zijn om een uitmuntend programma te maken, maar de kans dat je er een wordt is wel groot. Bij het maken van televisie en films zijn alle ingrediënten voor een giftige werksfeer aanwezig: “Er is een enorme drang en zelfs de noodzaak om te scoren, het gaat om de kijkcijfers. En er is veel geld mee gemoeid, bijvoorbeeld van adverteerders. Daarbij wordt zo’n productie onder tijdsdruk gemaakt; je moet elke dag live. En je werkt heel intensief samen met een grote groep mensen. Zo’n mix zorgt ook in andere situaties snel voor hoogspanning. We maken er zelfs programma’s over – Wie is de Mol?, Expeditie Robinson, Big Brother. Die scoren vooral als er problemen zijn, als iedereen harmonieus samenwerkt vindt het publiek er niets aan.”

Eigenlijk is Van Nieuwkerk zelf ook slachtoffer van het systeem, zegt Agterberg. “Hij had tegen zichzelf beschermd moeten worden. Er was een periode dat je bijna de televisie niet kon aanzetten of hij was er met zijn hoofd op, soms op drie zenders tegelijk. Dat is voor niemand gezond, logisch dat hij de druk niet aankon.”

Bas Agterberg

Sterallures

Volgens hoogleraar Stoker is het is heel moeilijk om geen sterallures te gaan vertonen als je zo op een voetstuk wordt geplaatst zoals Van Nieuwkerk. “Je blik op de wereld verandert als je machtig wordt en voortdurend de hemel in wordt geprezen. Als je meer macht hebt ga je meer vanuit jezelf denken, je krijgt meer zelfvertrouwen, je bent optimistischer en je gaat je eigen kwaliteiten overschatten. Dat heeft dus niet alleen te maken met de persoon die je bent, maar ook met de situatie waarin je zit.”

Het gaat dus ook om de context waarin een giftige werkcultuur kan ontstaan. Machtsstructuren en hiërarchie binnen een bedrijf zijn daarbij bepalend. Hogere bazen kunnen en moeten lagere bazen aanspreken op wangedrag, legt Stoker uit. In het geval van BNNVara was die verhouding behoorlijk zoek, vooral omdat Van Nieuwkerk het paradepaardje was. “Deze tv-ster had ook macht over de top. Hij kon zeggen: ‘Als we het niet op mijn manier doen, dan ga ik toch gewoon ergens anders heen’. Dat iemand op deze manier ook veel macht naar boven heeft is wel vrij uniek. Je ziet het bij media, maar ook wel in de sportwereld, bijvoorbeeld bij topcoaches.”

Tegenmacht is de sleutel tot een gezond bedrijf

Volgens Stoker is het te makkelijk om te zeggen dat iedereen met macht ook een hufter wordt. “Tegenmacht is de sleutel tot een gezond bedrijf. Je hebt toezichthouders nodig.” Slimme bedrijven organiseren tegenmacht tot op het hoogste niveau, zegt Stoker. Als voorbeeld noemt ze DSM, waar sinds 2020 twee CEO’s aan het roer staan. Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze zijn in veel opzichten elkaars tegenpolen. In een interview met NRC zeiden ze dat het ouderwets is dat één bestuursvoorzitter alles bepaalt. “Om een belangrijke beslissing te nemen, heb je júíst verschillende invalshoeken nodig. Met zijn tweeën integreer je diversiteit van ideeën in je besluitvorming. Soms is de een heel gefocust op wat klanten denken, terwijl de ander bij zo’n besluit meer aan het personeel denkt.”

In televisieland zijn er ook presentatoren die het slimmer aanpakken met kortere programma’s en kortere seizoenen waardoor de druk minder hoog oploopt, zegt historicus Agterberg. “Bijvoorbeeld Arjen Lubach; een korter programma, vier dagen per week en een kort seizoen. En hij heeft een team dat al jaren samenwerkt en elkaar goed kent.”

Spiegel voorhouden

In Lubachs team zit ook Janine Abbring, die als eindredacteur werkt bij het programma. Zij vertrok ooit bij DWDD omdat ze de sfeer er niet te harden vond. Tegen de Volkskrant zegt Abbring dat ze daar heeft geleerd hoe je een redactie niet moet leiden.

Het kan inderdaad anders, laat Abbring weten via een appje: “Ik ben blij dat ik als eindredacteur bij De Avondshow met Arjen Lubach het geleerde in de praktijk kan brengen. Ik denk dat wij als team Lubach hebben laten zien dat een succesvol dagelijks programma op NPO1 niet per se met harde hand hoeft te worden geleid”.

Precies, zegt Stoker: “Lubach heeft Abbring waarschijnlijk gekozen omdat ze hem een spiegel voorhoudt. Je kunt tegenmacht organiseren, maar dat moet je ook verankeren in de cultuur. Een veilige omgeving is daarbij wel een voorwaarde. In het geval van televisie gaat dat ook over die tijdelijke contracten en over hoe je met elkaar omgaat. Gelukkig zijn er kennelijk ook voorbeelden van programma’s waarbij het wel goed gaat, misschien kunnen we daar iets van leren.”

Leiderschapsstijlen Hoe leid je op een vriendelijke manier een organisatie naar de top? Al sinds de jaren vijftig wordt onderzoek gedaan naar effectieve leiderschapsstijlen, zegt hoogleraar Janka Stoker. “Er zijn talloze verschillende manieren om een organisatie te leiden, maar in de basis kun je onderscheid maken tussen taakgericht en mensgericht leidinggeven. In het eerste geval vertel je heel duidelijk wat iemand moet doen en controleer je of het goed gaat. Bij het tweede ben je meer bezig met het sociale en ben je ondersteunend aan je team, heb je echt oog voor je mensen en kun je goed luisteren. Die twee dingen zijn beide heel belangrijk om tot een goede prestatie te komen. Maar er zijn nog meer stijlen, zoals participatief leiderschap, waarbij je goed kunt delegeren, of resultaatgerichtheid. En er is ook charismatisch leiderschap, waarbij je probeert mensen boven zichzelf te laten uitstijgen.” Al die stijlen hebben verschillende uitkomsten, zoals een goede prestatie of hoe tevreden mensen zijn met hun werk. Maar een gouden sleutel tot succes is er eigenlijk niet, zegt Stoker. Het hangt af van een combinatie van factoren, zowel van mensen als de situatie. Er zijn wel een aantal ingrediënten die de kans op succes verhogen, zoals het benoemen van de kernwaarden van een bedrijf en zelfreflectie. Een voorbeeld in het boek Goede leiders in onzekere tijden dat Stoker samen met collega Harry Garretsen schreef is Cathelijne Lania van het bedrijf A Beautiful Story. Dat verkoopt in Nepal gemaakte sieraden in Europa. Het bedrijf kwam voort uit een vrijwilligersproject en onderschrijft waarden als openheid, eerlijkheid, luisteren, zorgen, ontvangen en respect. Vooral Lania’s vermogen tot zelfreflectie is bijzonder, zegt Stoker. Zo vertelt Lania op YouTube openhartig over haar ‘blunder’ toen ze iemand inhuurde voor de salesafdeling die vooral heel zakelijk, commercieel en resultaatgericht was. Al snel kwam ze erachter dat de persoon niet paste bij de kernwaarden van haar bedrijf. “Uiteindelijk heeft die blunder me geleerd dat ik mensen moet zoeken die passen bij de cultuur van het bedrijf”, aldus Lania.

