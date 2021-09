Eerste genderneutrale Gouden Kalf-nominaties zijn netjes verdeeld

Het Nederlands Film Festival heeft maandagavond in festivalstad Utrecht de Gouden Kalf-nominaties bekendgemaakt. Prijzen voor de beste actrice en acteur zijn er niet meer, die werden door het festival recent opgeheven en vervangen door genderneutrale hoofdrollen en bijrollen. Die beslissing zorgde voor nogal wat kritiek uit de Nederlandse filmwereld; het zou goed kunnen dat de nominaties daarom zo netjes zijn verdeeld.

Genomineerd voor beste hoofdrol in een speelfilm zijn drie actrices (Elise Schaap voor Mijn Vader is een Vliegtuig, Elsie de Brauw voor Drijfzand en Romana Vrede voor I Don’t Wanna Dance) en twee acteurs (Fedja van Huêt voor De Veroordeling en Martijn Lakemeier voor De Oost).

Bij de bijrollen is het precies omgekeerd: drie acteurs en twee actrices. Met andere woorden: vrouwen en mannen maken evenveel kans, en dat is best opmerkelijk als je bedenkt dat er twee oorlogsfilms meedoen waarin de hoofdrollen traditiegetrouw voor mannen zijn.

Verrassend is vooral dat het niet een van die twee veelbesproken oorlogsfilms is die de meeste Gouden Kalf-nominaties opstreek, maar De Veroordeling van regisseur Sander Burger. Het recent verschenen drama rond de geruchtmakende Deventer moordzaak kreeg goede kritieken (waaronder van Trouw), en gaat aan kop met elf Gouden Kalf-nominaties.

Ook opmerkelijk: vier van die nominaties zijn voor de acteurs: de genoemde hoofdrolspeler Fedja van Huêt als journalist Bas Haan en bijrolspelers Yorick van Wageningen, Lies Visschedijk en Mark Kraan.

In aanmerking voor de Beste Film komen verder De Slag Om De Schelde (met 8 nominaties), Kom Hier Dat Ik U Kus (6), De Oost (5) en Mijn Vader Is Een Vliegtuig (3).

De Nederlandse filmprijzen worden aanstaande vrijdag uitgereikt tijdens het Gouden Kalveren Gala.