Eer voor de oudjes, eerherstel voor Sinéad O’Connor

Als Wilfried de Jong een documentaire inspreekt, verwacht je een combinatie van sport en poëzie. Dat vermoeden wordt bewaarheid in de film Blijven gaan (Max, donderdag), die ik alvast vooruit keek. Regisseur Anneloek Sollart volgt een Rotterdamse sportschool als in een film: met een groep oudjes die elke week komt sporten om niet ‘te krakkemikkig’ te worden. Onderwijl fietsen ze de eenzaamheid weg, en verdrijven Jan (85), Leen (91) en Ria (74) de somberheid in een klasje Fit en Vitaal of op de fitnessapparatuur.

Ria doet wel vrolijk, maar rouwt eigenlijk hartverscheurend over haar net overleden man. Die sport betekent meer dan lichamelijke redding. Vertederend is ook Jan, als hij uit de maat en met kromme rug toch de danspasjes probeert bij te houden. Over prestaties gaat het allang niet meer, de ouderdom zelf is de opgave geworden. Een mooie film die nederig stemt.

Misbruik door de Ierse katholieke kerk

Indrukwekkend was ook een andere documentaire vorige week bij Het Uur van de Wolf: Sinéad O’Connor - Nothing Compares van Kathryn Ferguson op dinsdag 10 januari. De film liet zien hoe diep beschadigd de zangeres van Troy en Nothing Compares 2 U eigenlijk opgroeide. Zo begrijp je eindelijk hoe ze zo uit zicht kon verdwijnen.

Het verhaal gaf op vele vragen geen antwoord, zoals hoe het nu met de zangeres gaat (56, moslima geworden, vier kinderen gebaard, één zoon heeft recentelijk de hand aan zichzelf geslagen). De aandacht ging uit naar de bron van haar muziek, haar felle boosheid in haar optredens en haar activisme, en die lag in de mishandelingen door haar moeder en het misbruik door de Ierse katholieke kerk.

Sinéad O'Connor verscheurde op tv een foto van de paus. Beeld

Niet vaak zie je een wereldster zo abrupt haar carrière verliezen als toen zij in 1992 in Saturday Night Live een foto van de paus verscheurde. Hij had het kindermisbruik in de katholieke kerk helpen toedekken, wist ze, maar dat was nog niet algemeen bekend. Haar actie was velen te radicaal en ze werd niet alleen met de dood bedreigd, maar ook keihard gecanceld. De vrouw met haar prachtige dubbeloctaafstem werd niet meer gedraaid op de radio en kreeg geen optredens meer. Zij had nog geen YouTube of TikTok om zelf werk te publiceren.

De weg bereid voor andere artiesten

Achteraf had ze gelijk. En het getuigde van grote moed dat ze haar slachtofferschap zo aankaartte. Zij kende het misbruik uit het Magdaleneklooster waar zij als ‘moeilijk opvoedbaar kind’ terechtkwam. Haar moeder sloeg en verwaarloosde haar, en liet haar eens twee weken lang in de tuin leven. Wie wordt daar níet moeilijk opvoedbaar van? Deze film roept vooral de vraag op waarom we het slachtoffers zo moeilijk blijven maken.

Ze leidt een getormenteerd leven, maar verdient eigenlijk eerherstel. Zij heeft de weg bereid voor andere artiesten, die zich duidelijk uitspreken voor zelfbeschikking en rechtvaardigheid. Ik zou haar willen terugzien op de podia, en willen horen spreken zonder bij voorbaat in de vechthouding te schieten. Wat zou zij nu zeggen als we welwillend zouden luisteren?

Mocht iemand een vervolgdocumentaire over haar willen maken, dan heeft die mijn grootste sympathie. Als de eerstgenoemde film Blijven gaan namelijk íets verheldert, is het wel dat mensen niet afgeschreven zijn tot ze echt afgeschreven zijn.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.