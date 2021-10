Een zin om iemand zich in zien te verliezen

Ooit las ik in een van de brieven van Gerard Reve aan Simon Carmiggelt de volgende zin: ‘Kinderen vinden Genesis heerlijk om zich te horen voorlezen’. Dat is nou weer eens zo’n zin die je onmiddellijk begrijpt, maar die pas bijzonder wordt als je probeert hem te ontrafelen.

De kern is niet zo gek moeilijk. De meeste zinsdelen in de zin zijn te verklaren uit het werkwoord ‘voorlezen’. Dat heeft twee ‘voorwerpen’, twee zinsdelen die op de een of andere manier de handeling ‘ondergaan’: het voorgelezene en degene op wie het voorlezen gericht is: je leest aan iemand iets voor. ‘Genesis’ is dat iets, en ‘zich’ is die iemand. De voorlezer zelf is in de zin even buiten beeld gebleven, dus het heeft iets van een passiefconstructie. Je zou zelfs de voorlezer erbij kunnen zetten, maar dan komt die in een door-bepaling: ‘Ze vinden Genesis heerlijk om zich te horen voorlezen door hun vader’, bijvoorbeeld.

Waarom zich?

Hier begint zich echter al wat eigenaardigs voor te doen, want waarom staat er ‘zich’? Kun je dat wel zeggen: ‘Ze horen zich voorlezen’? Meestal is ‘zich’ gereserveerd voor werkwoorden die niet buiten dat ‘zich’ kunnen, zoals ‘zich vergissen’ of ‘zich schamen’, of werkwoorden die met ‘zich’ een vaste combinatie vormen, zoals ‘zich wassen’ of ‘zich aankleden’. Je kunt wel ‘iemand wassen’ en ‘iemand aankleden’ maar bij jezelf is het toch anders.

En dan dat ‘horen’. Je kunt zeggen ‘Ik hoor iemand voorlezen’, maar ook ‘Ik hoor iets voorlezen’. Dus als je zegt ‘Ik hoor Rijneveld voorlezen’ is dat strikt genomen een dubbelzinnige zin.

Als kers op de taart krijgen we dan ook nog die mooie constructie met ‘heerlijk om te’: in ‘Ik vind iets heerlijk om te horen voorlezen’ is ‘ik’ de vinder en de hoorder maar niet de voorlezer, en ‘iets’ is het voorgelezene maar niet het heerlijke, want het is alleen het voorlezen dat heerlijk is.