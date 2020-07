Een zelfportret van de jonge Rembrandt in je woonkamer? Dat kan, voor 15 miljoen euro

Pas 26 jaar was hij, maar op zijn zelfportret uit 1632 straalt hij al volop zelfvertrouwen en welstand uit. Hier pronkt een Rembrandt bij het gloren van zijn roem, een jaar nadat hij vanuit Leiden naar Amsterdam was verhuisd.

Dinsdagavond is het schilderij te koop bij het Londense veilinghuis Sotheby’s. Naar schatting brengt het 13 à 18 miljoen euro op. Zoiets kan verkeren: in 1970, toen nog betwijfeld werd of het werk door de beroemdheid zelf was geschilderd, ging het voor slechts 700 euro van de hand.

Zelfportretten van Rembrandt zijn niet zeldzaam. De kunstenaar legde zijn tronie vast op maar liefst tachtig schilderijen, etsen en tekeningen. Zijn hele volwassen levensloop is erin terug te vinden. Projecteer je alles achter elkaar, zoals Bert Haanstra deed in zijn beroemde documentaire uit 1956, dan zie je hoe de ambitieuze blik van het jonge heerschap langzaam overgaat in het zorgelijke staren van een vroegoude man van 63.

Uitzonderlijk is wel dat zo’n schilderij op de markt komt. Er zijn wereldwijd nog maar drie zelfportretten van Rembrandt in handen van een particulier, en dit is er een van. Een buitenkansje dus. De verkoper blijft geheim.

Een mooi verhaal, maar of het klopt?

Het portret, geschilderd op hout, is opvallend klein: 17 bij 22 centimeter. Kenners denken dat Rembrandt het vervaardigde voor Saskia Uylenburgh, met wie hij zich in 1633 verloofde. Zij nam de beeltenis mogelijk mee naar haar welgestelde familie in Friesland, om te laten zien dat de schilder een goede huwelijkspartij was. Daarom zou Rembrandt hebben geposeerd in zijn rijke zondagse kleding: zwarte mantel, luxe plooikraag en vilten hoed met gouden decoratie.

Een mooi verhaal, maar of het klopt? Epco Runia, hoofd collectie bij Museum Het Rembrandthuis, twijfelt. “Het is wel een van de weinige zelfportretten waarop Rembrandt een net pak draagt. Doordat het schilderij zo afwijkt, ook qua omvang, denk ik inderdaad aan privégebruik. Maar misschien was het wel bedoeld voor zijn familie in Leiden, die zo kon laten zien hoe welgesteld hun zoon was geworden.”

Het zelfportret stamt uit hetzelfde jaar als ‘De anatomische les’, te zien in het Mauritshuis in Den Haag. Daar zou het mooi naast hangen, schrijft de Britse kunstschilder Hugh Mendes op de site Artlyst. In elk geval moet het ter beschikking komen van het publiek, vindt hij. Zijn schrikbeeld is wat Da Vinci’s schilderij ‘Salvator Mundi’ na een veiling in 2017 overkwam – het eindigde op het jacht van een Saoedische prins.

Runia ziet het schilderij het liefst naar het Rembrandthuis komen. “Ik heb mijn kantoor op de plek waar de schilder in 1632 werkte. Helaas hebben wij er geen geld voor. Maar goed, we hébben in Nederland al heel veel Rembrandts. Het is ook geen ramp als mensen ergens anders op de wereld kennis met hem kunnen maken.”

