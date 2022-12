Een voorstelling over standjes, porno en scheren – daar ga je niet met je ouders heen

Cabaret

Ongelikt, De Sekszusjes, Senf Producties (regie Titus Tiel Groenestege)

***

Ze maken al vier jaar belangrijke video’s over seks. Met behulp van kleipoppetjes, geknutselde piemels en vagina’s, straatinterviews en korte liedjes, praten de zelfbenoemde Sekszusjes Krista en Marcelle Arriëns op een no-nonsensemanier over onderwerpen die veel mensen ongemakkelijk vinden. Standjes, porno, scheren, anale seks, seksspeeltjes, het uiterlijk van je vagina en zeggen wat je lekker vindt of juist niet.

Zeker voor jongeren, die steeds vroeger porno zien, zijn het belangrijke uitzendingen die gesprekken openen en taboes doorbreken. Heel mooi dus dat de zusjes ook uitzendingen maakten in het hol van de leeuw: met scholieren. Ze gaven de seksuele voorlichting die ze zelf graag hadden willen hebben.

Nu staan ze in het theater. Omdat ze het belangrijk vinden dat er meer over de beleving van seks wordt gepraat. Ze willen het publiek meenemen in hun onhandigheden op dit gebied. Natuurlijk: ook volwassenen vinden het vaak knap ongemakkelijk om over seks te praten en aan te geven wat ze fijn vinden. Maar wie is precies de theaterdoelgroep? Jongeren, voor wie de boodschap het belangrijkste is, zul je er niet vaak vinden. Met je ouders naar een voorstelling over seks? Dacht het niet.

Het volwassen publiek vermaakte zich tijdens de première goed met de openhartige zusjes die een groot speelplezier hadden en veel aan publieksparticipatie deden. Het publiek moest staan of zitten, afhankelijk van of ze een bos schaamhaar hebben, een geschoren streepje of helemaal kaal waren. En het moest vragen beantwoorden over one­night­stands, masturberen en wat je het leukste van seks vindt.

Drie mannelijke bezoekers vertelden zelfs op het podium over prestatiedruk tijdens seks, waarbij de zusjes gedurfde vragen stelden zonder impertinent te zijn. Heel knap, maar door deze vorm is Ongelikt eerder een live talkshow dan theater, ook al speelden ze ook sketches en zongen ze – met matige stemmen - korte liedjes die deels uit hun YouTube-filmpjes kwamen.

Zeker voor volwassenen was de informatiedichtheid laag. Dat porno een vertekend beeld van seks geeft en dat je door drank je grenzen niet meer kunt bewaken, weten we wel. Gelukkig bracht het laatste deel wat meer diepgang, met serieuze monologen over bijvoorbeeld het opbouwen van vertrouwen na seksueel trauma, afgesloten met een mooie kwetsbare vraag over de bijbehorende angst om saai in bed te zijn: ben ik dan genoeg?

Tournee Ongelikt tot en met 11 februari

De Sekszusjes moeten hun seksleven wel met heel Nederland delen

Bestaat de perfecte poes? Hoe geef je feedback aan een bedpartner? In ‘Sekszusjes TV’ bespreken Krista en Marcelle Arriëns hun onzekerheden over seksualiteit. ‘We willen we ons seksleven niet met heel Nederland delen, maar we vinden het noodzakelijk.’