Een verwijzing die verschuift in de tijd

Eind augustus werd op de radio het volgende bericht voorgelezen: “In Arnhem viel een gewonde toen hij getroffen werd door een omvallende boom”. Daar zit iets vreemds in, als je erover na gaat denken. Er is sprake van een noodlottige gebeurtenis (het getroffen worden door een omvallende boom) en van het gewond raken, en die gebeurtenis is de oorzaak van het gewond raken. Dat betekent dat ‘hij’ eigenlijk niet naar ‘de gewonde’ kan verwijzen, omdat de persoon die getroffen werd door de omvallende boom op dat moment nog niet gewond was.

Het vreemde effect verdwijnt bij een kleine herformulering in het bericht. In de zin “In Arnhem raakte iemand gewond toen hij getroffen werd door een omvallende boom” is er niets meer aan de hand. ‘Hij’ verwijst naar ‘iemand’, en van die iemand wordt gezegd dat hij gewond raakte op het moment dat hij getroffen werd door een omvallende boom.

Natuurlijk is ‘raakte iemand gewond’ vrijwel synoniem aan ‘viel een gewonde’, maar in die tweede formulering is het zinsdeel waar ‘hij’ naar kan verwijzen als het ware in de tijd verschoven. De ‘iemand’ uit de eerste formulering is de persoon vóór de noodlottige gebeurtenis, maar ‘de gewonde’ uit de tweede formulering is de persoon erna.

Niet zomaar een willekeurige verwijzing

Het zou best kunnen dat het nieuwsbericht oorspronkelijk in de formulering met ‘iemand’ is opgesteld, of dat er ‘een man’ heeft gestaan, en dat dit in de eindredactie is gewijzigd omdat de formulering dat er een gewonde viel algemener werd gevonden, of kernachtiger.

Het voorbeeld laat zien dat ‘hij’ niet zomaar een willekeurige verwijzing kan hebben. Dat is wel zo’n beetje de algemene gedachte: ‘hij’ kan verwijzen naar een willekeurig persoon (of een dier of ding), en niet per se naar een woord in de zin. Maar als die verwijzing in de context niet duidelijk is, moet hij wel degelijk in de zin staan.