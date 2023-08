Een verregende zomer? Deze schilder stond te juichen bij een bui

Regen kan ook spannend zijn: op het circuit van Zandvoort en in de schilderkunst zorgt ‘de glamourspray’ voor verrassingen en romantiek.





Dagenlange miezerregen en plotselinge hoosbuien wierpen een natte schaduw over de afgelopen zomer in Nederland. Terwijl de aarde de heetste zomer ooit beleefde, met droogte, bosbranden en codes rood, was het hier wisselvallig met zo nu en dan een hoosbui.

Toch zagen de Formule-1-liefhebbers in Zandvoort een positieve kant aan al die nattigheid: de race werd extra spannend op nat asfalt. Honderdvijftig jaar geleden schilderde een Engelse kunstenaar een lofzang op het glinsterende wegdek. Ook hij bedekte de stank, herrie en ander ongemak van de snelle machines met een deken van glamour en romantiek.

In Zandvoort betekende de nattigheid slipgevaar en zelfs een klein buitje kon het complexe bandenwisselritme in de war brengen. Bovendien ligt er geen zoab op de baan, het opspattende water – dat de verzachtende naam ‘spray’ heeft gekregen – zorgde dat het uitzicht van de coureurs in een dikke nevel was gehuld.

Regen is verstorend voor helder zicht

In de schilderkunst was het tot ver in de negentiende eeuw altijd droog. Een dreigende wolkenlucht of vrieskou kwam wel voor, maar werkelijke regen of doorweekte mensen zag je niet. Regen is immers, net als voor de autocoureurs, behoorlijk verstorend voor helder zicht. Totdat halverwege de negentiende eeuw de emotie belangrijker werd dan de heldere blik. De impressionisten geloofden niet meer in een technische, strakke werkelijkheid, ze deden er alles aan om de visuele indrukken en licht-donkereffecten zo precies mogelijk vast te leggen in hun schilderijen.

Maar er veranderde nog wat. Terwijl William Turner en Caspar David Friedrich aan het begin van de negentiende eeuw nog vooral de grillen van het natuurlandschap probeerden te vangen, verschoof de focus steeds meer naar de grote stad. John Atkinson Grimshaw, geboren in 1836 in Leeds, maakte van het regenachtige stadsgezicht bij avond zijn specialisme. Hij ontdekte dat het platte wegdek van de moderne straten bijna net zo mooie reflecties geeft als het water. En vooral de moderne straatlantaarns en etalages zorgden voor een prachtige afwisseling in kleur. Op dit schilderij van een kade in Glasgow in 1887 trekken de etalages alle aandacht, de zeilschepen liggen er bij als uitgedoofde schimmen.

Technische hulpmiddelen

Grimshaw was een autodidact, en niet vies van het gebruik van technische hulpmiddelen. Zo gebruikte hij lenzen en later ook foto’s om zijn composities zo realistisch mogelijk op het doek te zetten. Sommige critici stelden zelfs dat je zijn werk geen schilderijen mocht noemen, er zou nauwelijks een penseel aan te pas komen.

Het is een geluk bij een ongeluk dat schilderijen geen geur konden weergeven. Glasgow had op dat moment meer dan een half miljoen inwoners, door de zware industrie in de stad én het gebrek aan riolering was het leven er erg ongezond, mensen stierven jong.

Het kijken naar Max Verstappen geeft miljoenen Nederlanders een goed gevoel, zo schreef deze krant maandag. De extreme herrie en stank, gebrek aan belastinginkomsten en zelfs de regen waren geen hindernis voor de toeschouwers. Het lijkt of die factoren het autoracen voor sommigen extra spannend maakt. De spray verblindt niet alleen de coureurs, ook de toeschouwers kijken – net als bij de schilderijen van Grimshaw – het liefst naar de oppervlakte.

Kunsthistoricus Joke de Wolf richt iedere week de blik op een kunstwerk dat bij de actualiteit past.