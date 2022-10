Een Vermeer minder: het ‘Meisje met de fluit’ werd door iemand anders geschilderd

Het kleine oeuvre van Johannes Vermeer is verder gekrompen: Het meisje met de fluit blijkt na onderzoek niet van de bekende 17de eeuwse schilder te zijn.

Kenners twijfelden er altijd al aan of het Meisje met de fluit was geschilderd door Johannes Vermeer (1632-1675). Het had niet de verfijnde schoonheid van zijn beroemde meesterwerken als het Meisje met de parel, of Het melkmeisje. Nu is het officieel, het Meisje met de fluit is niet van Vermeer.

Het museum waar het schilderij hangt, de National Gallery of Art in de Amerikaanse hoofdstad Washington, onderzocht het schilderij tijdens de coronapandemie - het museum zat toen toch dicht. Ze hadden met drie andere schilderijen van Vermeer voldoende vergelijkingsmateriaal in huis - bijvoorbeeld het onbetwiste werk Vrouw met weegschaal en het Meisje met de rode hoed, waarvan de echtheid ook lang werd betwijfeld, maar dat na onderzoek wel een Vermeer bleek te zijn.

Korrelige pigmenten

De schilder van het Meisje met de fluit had de schildertechniek nog niet goed onder de knie, zo bleek uit het onderzoek waarbij met nieuwe technieken onder verflagen gekeken kan worden. Vermeer gebruikte grofgemalen pigmenten in de onderlagen en fijngemalen in de bovenste lagen, waardoor zijn werk het beroemde verfijnde gladde oppervlak kreeg. Het meisje met de fluit heeft juist een korrelig en grof oppervlak. Ook zijn er stukjes van penseelharen gevonden in de oppervlaktelagen van het schilderij. Het lijkt erop dat er een oud of slecht gemaakt penseel werd gebruikt.

Toch zijn de onderzoekers er wel van overtuigd dat het schilderij een link heeft met Vermeer. Het moet gemaakt zijn door iemand die gebruik maakte van dezelfde materialen en de kunst kon afkijken van de meester. Ze denken aan een familielid of een andere amateur die les nam van de schilder. Vermeer heeft geen bekende leerlingen gehad, zoals andere schilders in de 17de eeuw die vaak meerdere talentvolle medewerkers in hun atelier hadden.

Wie dan wel?

Curator Marjorie Wieseman van National Gallery of Art benadrukt dat ze geen idee heeft wie het schilderij gemaakt heeft, zei ze tegen The New York Times. “Maar het moet iemand zijn geweest die de geheimen van Vermeers techniek kende. Hij of zij beheerste ze alleen niet zo goed.” Het onderzoek heeft volgens haar “een schat aan informatie over de werkwijze van Vermeer opgeleverd.” Het meisje met de fluit blijft gewoon in het museum hangen.

Het oeuvre van Vermeer is bijzonder klein, er zijn maar zo’n 35 werken van de schilder bekend. Lange tijd was hij ook een beetje vergeten, eind 19de eeuw werd hij pas weer herontdekt door kunstliefhebbers en daarna groeide zijn populariteit razendsnel. Het Meisje met de fluit dook in 1906 op en werd aan hem toegeschreven. In 1942 werd het aan de National Gallery of Art geschonken.

