Een vergeten, maar prachtige blockbuster over vriendschap

De IJzeren Reus

Regie: Brad Bird

★★★★

Een jongetje van negen dat met z’n moeder in de jaren vijftig in de bossen buiten Rockwell, Maine woont. Een huizenhoge robot die uit de ruimte op aarde stort en niet naar huis kan bellen. Een beatnik kunstenaar en een geheim agent in regenjas. Dat zijn de ingrediënten van deze geanimeerde blockbuster die vrijwel niemand in Nederland heeft gezien. Of misschien wel heeft gezien, maar is vergeten. Hoe dan ook: de opbrengst viel in 1999 zwaar tegen voor de studio die de film uitbracht. Jammer, want voor kinderen is dit een prachtig verhaal over vriendschap.

Het hoeft niet met zoveel woorden gezegd te worden, maar het is duidelijk dat er iets ontbreekt in het leven van de negenjarige Hogarth Hughes. Een vader bijvoorbeeld, maar waarom wordt nooit uitgelegd. Hoeft ook niet. Hij heeft een lieve, hardwerkende moeder. En nu, na wat aanvankelijke paniek aan Hogarths kant, ook een reusachtige ijzeren vriend.

Het probleem is dat de Amerikaanse overheid heel anders denkt over de tientallen meters hoge robot en het leger er op af stuurt. Voor volwassenen is De IJzeren Reus vanaf dat moment een parodie op het vijanddenken in de jaren vijftig, toen men dacht dat nationale veiligheid betekende dat je steeds meer nucleaire wapens moest hebben en andersdenkenden zo lang mogelijk moest vervolgen. Maar nergens overheerst die serieuze ondertoon in de film. De hele animatie heeft een soort jazzy flow en speelsheid. Van Hogarths bengelende armen tot de coole opgetrokken wenkbrauw van de kunstenaar die de robot laat eten van z’n metalen schroot. Tot de lollige verwijzingen naar jaren vijftig sciencefictionfilms, waarin van alles uit de ruimte kwam vallen om de mensheid te onderwerpen.

Fijn dat Pathé Thuis deze film blijft aanbieden. En kijk samen met je kinderen, want aan het eind valt er wel een traantje weg te pinken.

Te zien op Pathé Thuis.