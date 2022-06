Een verbluffende muzieknovelle; kampvertellingen en leven na de raketinslag: dit zijn de boekrecensies van deze week

Alle boekrecensies die deze week in Tijdgeest verschenen, vindt u terug in dit overzicht.

Margriet de Moor wil koste wat het kost schoonheid (laten) zien

Margriet de Moor (1941) schreef al eerder korte verhalen, maar ze is toch vooral bekend geworden met haar romans, waarvan het veel vertaalde en met de Ako-literatuurprijs ­bekroonde Eerst grijs dan wit dan blauw, over een stel sociale klunzen, de bekendste is. In al die boeken is haar stijl licht, transparant en impressionistisch, ook een kenmerk van haar jongste verhalenbundel Meneer en mevrouw God. Het lijkt wel de titel van een kinderboek en dat is niet toevallig, De Moors manier van vertellen is soms haast kinderlijk fantasievol. De Moor houdt ervan mensen op hun kwetsbaarst te verbeelden, of het nou historische figuren zijn of personages uit haar verbeelding. Lees hier de hele recensie.

Brieven aan een schim

Op de eerste pagina van Het verloren kind treffen we een vreemde foto aan. Die blik van dat kind, die wijd opengesperde ogen, alsof het de schrik van zijn leven krijgt. Geen enkel kind kijkt toch zo? Wat is hier aan de hand? We komen al snel achter het lugubere antwoord: het kind is overleden. Het is de schrijver van de brieven, de muziekstudent Lodewijk, die ons dit vertelt, vanuit Parijs rond 1900. En dan is er nog de muziek. Erik Harteveld schrijft in deze vertelling op basis van brieven zo over muziek dat je denkt de stukken te kunnen horen en zou willen dat ze echt bestonden. Deze verbluffend goede novelle verdient een groot lezerspubliek, en is een mustread voor muziekliefhebbers. Lees hier de recensie.

Nadat de raket insloeg, wekt Francis Spufford vijf kinderen weer tot leven

Twaalf jaar lang passeerde Francis Spufford op weg naar zijn werk op het Londense Goldsmiths College een gedenkplaat ter nagedachtenis aan de 168 mensen die het leven lieten bij de V2-aanval op het Woolworths-filiaal aan New Cross Road in 1944. Er was die rampzalige novemberdag een lading steelpannen afgeleverd bij het warenhuis, niemand had in jaren een nieuwe pan gezien, kinderen die te klein waren om alleen thuis te worden gelaten werden door hun moeders mee op sleeptouw genomen en zo gingen er die dag nogal wat jonge levens verloren. In heerlijk sprankelend proza, in een visionaire roman, herschept Francis Spufford vijf van die verloren levens en verbindt ze met de grote wereld. Lees hier de hele recensie.

Het zijn steeds de anderen die sterven in de kampverhalen van Tadeusz Borowski

Lees je Tadeusz Borowski’s beschrijving van zijn omgeving dan lijkt het het begin van een pastorale dag ergens in Midden-Europa. Het tegenovergestelde van een pastorale dag is het geval: opnieuw zal het een dag vol verschrikkingen zijn in Harmenze, een satellietkamp van Auschwitz. Na het lezen van Hierheen naar het gas, dames en heren, blijf je als lezer ontzet achter. Het is Borowski zelf, met zijn afstandelijkheid, zijn ironie en zijn filmische beschrijvingen, die je een onvergetelijke leeservaring schenkt. En daarmee zijn diep gevoelde plicht tot vertellen inlost. Lees hier de hele recensie.

Kostbare kleinoden van cartografen van weleer

Kester Freriks maakt in Grensverkenningen een amusante reis door Nederland aan de hand van oude kaarten, waarin hij het op de grond zoekt: wat is er terug te vinden van wat eeuwen geleden zo prominent op kaarten was terug te vinden? Waarom werden daar de lijnen getrokken zoals ze werden getrokken? En waarom kronkelden ze in een deel van de gevallen en kon er in andere gevallen een liniaal langs worden gelegd? Die benadering levert een aardige rondreis door Nederland en haar geschiedenis op, maar de bespiegelingen beklijven niet echt. Lees hier de hele recensie.

Maria Machado schetst een ontspoorde liefdesrelatie tussen twee vrouwen

Iets opnemen in een archief is een politieke daad, aldus Carmen Maria Machado in het eerste hoofdstuk van haar memoir In het Droomhuis. Soms wordt bewijs niet belangrijk genoeg gevonden om te bewaren, soms wordt het willens en wetens vernietigd. Ook Machado verricht met haar verslag van de gewelddadige relatie waarin ze als twintiger enige tijd gevangen zat, zo vindt ze zelf, een politieke daad. Niet alleen omdat ze stem geeft aan een slachtoffer van misbruik, dat gebeurde al vaker, maar omdat in dit geval niet alleen het slachtoffer maar ook de dader een vrouw is. De Amerikaanse Carmen Maria Machado reflecteert op de vorm van het klassieke liefdesverhaal en hoe de ‘queer’ versie daarin geen of alleen verknipt gestalte krijgt. Lees hier de recensie.

Iedereen is sterk en stoer in het vikingdorp, behalve Leif

Pieter Koolwijk wil zijn sprankelende Gozert, dat vorig jaar werd bekroond met de Gouden Griffel, uitbouwen tot een drieluik. Maar nu ligt er eerst een nieuwe Koolwijk die níet in het Gozert-universum speelt, maar in een vikingdorp. In De trollen van Leif kon ze zich in haar feeërieke beelden van doorschijnende en uitvloeiende waterverf uitleven op sneeuw, dansend noorderlicht, schemerige sparrenbossen, grillige bergen en vikingschepen. Lees hier de hele recensie.