Een uitdrukking kan losraken van het beeld waarop ze is gebaseerd

Het virus ‘houdt de wereld in zijn greep’, de pandemie ‘greep om zich heen’, corona ‘geeft zich niet gewonnen’, de vierde golf ‘ligt op de loer’ en maandag kopte Trouw dat de deltavariant ‘de vaccins op de hielen’ zit. Afgaande op zulke uitdrukkingen is het virus ‘net een mens’, meldt een lezer die wil weten of je dit idioom eigenlijk wel met goed fatsoen kunt gebruiken als het over virussen gaat.

Het gebeurt, dus het kan. Maar de lezer doelt erop dat ‘om zich heen grijpen’, ‘op de loer liggen’ en ‘iemand op de hielen zitten’ de aanwezigheid veronderstellen van een levend wezen dat in staat is te handelen. Dat kan een mens zijn, maar ook een dier, want ook van tijgers of spinnen kun je bijvoorbeeld ook zeggen dat ze ‘op de loer liggen’ of hun prooi ‘op de hielen zitten’.

Nou is een virus strikt genomen geen levend wezen (maar slechts een stukje organisch materiaal), maar in navolging van Antoni van Leeuwenhoek, die micro-organismen (bacteriën e.d.) ooit omschreef als ‘kleijne diertgens’, zijn wij wellicht geneigd om ons ook virussen voor te stellen als mini­wezentjes, waardoor ze net als andere wezens kunnen optreden als ‘actoren’ bij dit soort uitdrukkingen. Een andere, meer aannemelijke verklaring is dat uitdrukkingen in sommige contexten vaak op geen enkele manier meer letterlijk opgevat worden. Roept het woord ‘hiel’ in de zin ‘de beer zit de marathonloper op de hielen’ misschien nog het beeld op van de achterkant van iemands voet, in ‘de ontwikkelingen zitten elkaar op de hielen’, zal niemand bij ‘hiel’ nog enige associatie hebben met dat lichaamsdeel. Probeer je in zo’n context de uitdrukking toch te verbinden met het beeld waaruit die uitdrukking is ontstaan, dan heeft dat een vervreemdend effect. Een bijeffect daarvan is dat het kan leiden tot vragen over het gebruik van uitdrukkingen in bepaalde contexten.