Een Tesla armer, een confronterende vraag rijker

“Ik weet niet eens of ik verliefd was op die vrouw of verliefd op de toekomst die we zouden hebben. Dat er weer iemand zou zijn om het leven mee te delen.” Beschaamd vertelt Raymond (81) hoe hij via internet werd bedrogen. En beroofd. Zij sprak van liefde, ‘t oud verhaal, en hij geloofde ‘t allemaal. Even later was hij een groot bedrag armer en een vraag rijker: ben ik nou echt zo’n uitzonderlijke sukkel?

Verleidelijk om ja te zeggen. Maar hoor wat onderzoeksrechter Van Linthout vertelde over de omvang van de ellende: “In Nigeria en Ivoorkust opereren zo veel oplichters dat die landen misschien wel eenderde van hun bruto nationaal product zo binnen krijgen.” Verbijsterend. Maar wie ontvangt er nu niet geregeld een rare e-mail over een uniek zakelijk voorstel, een gewonnen prijs of een vriendschapsverzoek van een mooie vreemdeling? Grote kans dat achter zo’n gouden berg een foute crimineel zit.

Van Linthout is een vaste gast in de Vlaamse serie ‘Help, mijn borsten staan online’ over cybercriminaliteit (BNNVara). Zoals de titel doet vermoeden gaat het hierin ook over arme zielen wier naakte lichamen op internet terechtkomen, en seksuele chantage. Maar dinsdag was het thema financiële en emotionele uitkleding, met als simpel wapen de menselijke behoefte aan vriendschap en liefde. Hoe gemeen.

Blinde euforie

Neem die Raymond. Weduwnaar. Kreeg online kennis aan een goedlachse, wulpse vrouw. Raakte hoteldebotel. Voelde ‘blinde euforie’. Dagelijks schreef ze hem de mooiste dingen. Ze zou komen, ze zouden trouwen, ze ging hem zelfs rijk maken: ze wilde haar ouders’ erfenis van 2 miljoen met hem delen! Moest-ie alleen eerst even wat successierechten afdragen, dan kwam ze. Opgewonden begon Raymond - nota bene in zijn werkzame leven financieel directeur geweest - bedragen te storten. Hoeveel? “Ik heb er bij wijze van spreken een Tesla naartoe gestuurd.”

Ook Marijke vertelde haar verhaal. Zij raakte via Facebook verslingerd aan een mooie Amerikaanse militair. Een verliefdheid die haar een halve ton kostte. En het kan nog veel erger, vertelde een hulpverleenster. Zij wist van mensen die hun huis verkochten, een lening van zes ton afsloten, allemaal opdat de nieuwe liefde zou komen.

Psychiater Lieve Swinnen probeerde uit te leggen hoe een mens al dromend in zijn eigen bubbel kan zitten, in zijn eigen waarheid, niet meer bereikbaar voor waarschuwingen uit de omgeving of uit het eigen brein. Onvoorstelbaar, maar daarom erg goed van zo’n Raymond en Marijke dat ze willen vertellen over hun mistige periode. Het kan zo maar gebeuren. En hoe logisch het ook is om het slachtoffer te betichten van domheid, het is wel de dader die het slechtst bezig is.

Geen wroeging

Presentatrice Evi Hanssen had uiteindelijk een van die oplichters aan de lijn, ene Richard in Nigeria. Hij vertelde over ‘zijn werk’. Hoe groepjes mannen in een flatje gaan zitten internetten, alleenstaande mensen opsporen en vriendschappen sluiten, vertrouwen opbouwen. En dan gaan melken. “Van wie krijg je het gemakkelijkst geld?”, vroeg Hanssen. “Van oude mannen natuurlijk”, zei deze Richard direct.

Wroeging vertoonde hij niet, ‘hij moest toch ergens zijn opleiding van betalen?’. Als wij er nu ook maar iets van leren.

