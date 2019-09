Een succesvolle overstap naar RTL, kan Jinek dat wel?

Vrijdagavond komt Eva Jinek voor het laatst de huiskamer van de NPO1-kijker binnen. Na vijftien jaar neemt ze afscheid van de publieke omroep. Drie vragen over haar gedurfde vertrek naar RTL.

Art Rooijakkers lukte het niet. Rik van de Westelaken lukte het niet. Twan Huys lukte het niet. Voor journalisten bij de publieke omroep blijkt het knap lastig hun succes mee te nemen naar de commerciëlen. Toch gaat Eva Jinek het proberen. Nadat zij de kijkers van haar talkshow vanavond voor het laatst verwelkomt vanaf NPO1, verkast de presentator naar RTL4, waar ze vanaf januari een praatprogramma op de late avond zal afwisselen met Beau van Erven Dorens.

Waarom verlaat de huidige ­koningin van de talkshow haar ­vertrouwde troon?

Jinek nam in 2013 tien weken lang plaats aan het hoofd van de tafel van Jeroen Pauw, als invaller. De start was stroef. ‘Journalistiek overschat’, zo schreef Het Parool. Ook haar Chesterfieldbank werd verfoeid.

Maar sinds een jaar of twee gaat ­Jinek als een speer. Critici bekroonden haar werk onder meer met een Sonja Barend Award voor het beste tv-interview in 2018. Ook het ­publiek is dol op 41-jarige journalist: vaak overtroeft zij de kijkcijfergemiddeldes van haar voormalige mentor Pauw.

‘Het is tijd voor een nieuw avontuur’, verklaart Jinek haar overstap op Instagram. De tv-vrouw, die in 2004 begon op de buitenlandredactie van het NOS-Journaal, wil zichzelf blijven ontwikkelen. ‘Daarnaast krijg ik de ruimte om mijn online-platform – de plek waar ik al mijn journalistieke en persoonlijke interesses met jullie kan delen – echt ­serieus te ontwikkelen.’

Quatsch, stelt Fons van Westerloo, oud-topman van RTL en SBS. “Dat kan ze bij de NPO ook krijgen. Het draait natuurlijk om niks anders dan geld. Ze zit en scoort geweldig bij de NPO, het enige extraatje dat RTL kan bieden is een hoger salaris.” Jinek verdiende bij KRO-NCRV niet meer dan de norm voor topinkomens van 191 duizend euro. Bij RTL kan ze daarvan een veelvoud daarvan op haar rekening bijschrijven.

Geld speelt ongetwijfeld een grote rol bij de overstap, vermoedt ook Frits Barend, die samen met Henk van Dorp tot 2005 een succesvol praatprogramma bij RTL4 leidde. “Maar het is ook spannend natuurlijk, iets nieuws. Jinek is een ambitieuze vrouw die ervan houdt zich te bewijzen.”

Jinek werd in 1978 geboren in het Amerikaanse Tulsa, Oklahoma. Op elfjarige leeftijd besloten haar ­ouders, een Tsjechisch vluchtelingenpaar, naar Nederland te verhuizen omdat ze geloofden dat hun kroost hier een betere toekomst had. Beide gegevens, zo stelde Jinek in ­interviews, hebben haar karakter ­bepaald. Ze voelt dat ze het aan haar ouders verplicht is haar leven niet te verlummelen en ze kreeg in de VS de winnaarmentaliteit ingestampt. Een succesvolle overstap naar RTL: yes she can?

De praatprogramma’s van Tan, Huys en Rooijakkers sneuvelden. Ook de kijkcijfers Van Erven Dorens kakken steeds verder in. Wat zijn de troeven van Jinek?

“Jinek heeft tandjes”, aldus Van Westerloo. “Ze vraagt door, is niet bang en legt al haar gasten het vuur na aan de schenen. Ook zal ze zich van boven niet laten opleggen RTL-sterretjes te interviewen. En dat wegblijven van ‘RTL Boulevard’-achtige items is cruciaal, net als een ­gewoon decor zonder tierelantijnen en een ijzersterke redactie.”

De redactie, productiemaatschappij en het tijdstip van ‘Jinek’ blijven hetzelfde. “Toch zie ik deze overstap als een groot experiment. Het kan absoluut, een succesvolle journalistieke talkshow maken bij RTL, kijk naar ‘Barend & Van Dorp’. Maar naast talent moet Jinek ook ­geluk hebben. Komt RTL uit het slop? Hoe groot wordt de concurrentie van de NPO op dat tijdslot? En weten de programma’s voorafgaand aan ‘Jinek’ veel kijkers te trekken? Die instroom is essentieel. Zo scoort ‘Beau’ aardig op vrijdag, als hij na ‘The Voice’ opent. Dan blijven kijkers hangen.”

“Toen wij van de Vara overstapten naar de commerciëlen”, stelt ­Barend, “moesten we ook erg wennen aan de reclameblokken. Het is heel moeilijk om de kijkers vast te houden in die pauzes, daar hebben we allerlei trucjes voor bedacht. Welke? Dat is geheim, die zal Eva zelf moeten bedenken.” De journalist noemt Jineks authenticiteit haar grootste kracht. “Als kijker voelt het alsof je bij haar aan de keukentafel zit, ze praat hetzelfde met André ­Hazes als met de premier. Weet ze dat vast te houden en krijgt ze van RTL alle journalistieke vrijheid, dan wordt het wat.”

Help! Wat moet de NPO nu?

“Lieve Eva, lieve Jeroen, lieve Matthijs”, zei NPO-directeur Shula Rijxman tijdens de seizoenspresentatie vorige maand. “De publieke omroep heeft jullie groot gemaakt, jullie hebben de publieke omroep groot gemaakt. (...) Jullie zijn voorbeelden, rolmodellen voor nieuwe talenten en professionals. Dat is onbetaalbaar.”

Dat de publieke omroep ontzet reageerde op het vertrek van Jinek is logisch, vindt Van Westerloo. “Maar het kerkhof ligt vol onmisbare mensen, er loopt genoeg journalistiek ­talent rond die dat gat kunnen ­opvullen. Als ik de NPO was zou ik Pauw inspireren om een paar maanden door te gaan en rustig zoeken naar een nieuwe man of vrouw.”

De NPO-kijker is trouw, gaat hij verder. De programma’s om de dagelijkse talkshow heen, zoals gisteravond ‘Studio Sport’, zijn populair. “Het kan een leuke uitdaging voor de NPO zijn om straks, als blijkt dat de nieuweling goed scoort, te experimenteren met een ander type praatprogramma, waarin meer ‘gewone’ mensen aanschuiven, of mensen van kleur. Het is een kans de pluriformiteit te vergroten.”

Is het ondankbaar dat Jinek haar kweekvijver verlaat? Bij de publieke omroep is ze tot wasdom gekomen. Maar Jinek kende er ook tegenslagen. In 2010 moest ze zich gedwongen terugtrekken als presentator van ‘Nieuwsuur’, vanwege haar toenmalige relatie met Bram Moszkowicz en drie jaar later werd Jinek plotsklaps gezegd dat haar praatprogramma bij WNL voortijdig stopte. “Het is flauwekul dat ze iets verplicht is aan de NPO. Ze heeft een kans gekregen en die benut. Het is een moedige dame, die Jinek.”

