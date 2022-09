Een stadsmusical vol Almelose verhalen met een grandioze hoofdrolspeler en honderden vrijwilligers

Eigenlijk zou de voorstelling in 2020 uitkomen om te vieren dat Almelo 600 jaar stadsrechten had. Twee jaar en veel coronagolven later is het enthousiasme van medewerkers en publiek er niet minder om. Cast en crew zijn professioneel. Maar net als bij de succesvolle Almelose stadsmusicals Van katoen en nu (2014) en Het verzet kraakt (2017) helpen honderden vrijwilligers om de lokale monsterproductie tot stand te laten komen.

De tribune is bijna de helft kleiner dan in 2017, maar er passen nog altijd 750 toeschouwers op die vooraf in de naastgelegen voormalige fabriekshal aan lange tafels met elkaar stamppot eten. Dat schept een band, waardoor de voorstelling ook een sociale functie heeft, passend bij het Twentse naoberschap.

Anekdotische opeenstapeling

Het verhaal van Laurens ten Den schiet kriskrassend door de Almelose geschiedenis. Heel lang blijft het een anekdotische opeenstapeling van scènes die kort iets vertellen over de Spaanse overheersers, tolheffingen, een cholera-epidemie, een overstroming, afgekeurde verkiezingen en uitbuiting in fabrieken. Helaas blijven de anekdotes los van elkaar staan, waardoor er nauwelijks een verdiepend verhaal over Almelo wordt verteld.

Ten Den bedacht wel een andere rode draad die de scènes aan elkaar rijgt. Hij laat de stokoude Bertus, een voormalig stadsarchivaris, terugblikken op zijn archiefkennis. Doordat Bertus ook vertelt over zijn grote, inmiddels overleden, liefde Soofie, wordt het persoonlijker.

Zijn verwarde brein laat de jonge Bertus en Soofie in de oude scènes tot leven komen, alsof zij bij al die historische momenten aanwezig waren. Dat geeft de voorstelling een speelse twist. Laus Steenbeeke speelt Bertus grandioos en gelaagd: fragiel, koppig, enorm komisch en vooral als een man vol liefde. Liefde voor Almelo en liefde voor Soofie, en dat raakt.

Dialect

De voorstelling wordt grotendeels in dialect gesproken, wat een uitdaging is voor buitenstaanders, qua verstaanbaarheid. Maar door de dynamische regie van Anne de Blok, die de veertigkoppige cast in mooie formaties over het sfeervolle buitendecor laat bewegen is alles goed te volgen.

Het ensemble zingt goed en de muziek (Fons Merkies) uitgevoerd door een live orkest, zorgt voor een warme sfeer. Een groot compliment voor Renée de Gruijl die als Bertus’ verpleeghulp sterk speelt en prachtig zingt. “Geschiedenis gaat over verhalen, niet over jaartallen”, zegt Bertus. Zo is het. Het is belangrijk en fijn dat Almelo verhalen blijft vertellen.

De musical Van katoen en water is op het Indiëterrein in Almelo te zien t/m 11 september, info: vankatoenenwater.nl

