Een speciaal balletgezelschap voor Oekraïense dansers: ‘Hoe langer een danser niet danst, hoe moeilijker het wordt’

Alles stelt ze in het werk om nog meer mannelijke dansers uit Oekraïne naar Nederland te halen. Maar mannen uit Oekraïne weg krijgen is heel lastig. Het leger heeft ze nodig. Voormalig Nationaal Ballet-danseres Igone de Jongh is een van de drijvende krachten achter het tijdelijke gezelschap The United Ukrainian Ballet Company dat dinsdag in Den Haag officieel wordt gepresenteerd.

De Jongh: “Wij bieden de dansers hier een plek om hun vak uit te oefenen zolang de oorlog duurt. En we bieden ze de mogelijkheden om in eigen land verder te gaan als de oorlog voorbij is. Hoe langer een danser niet danst, hoe moeilijker het wordt. Soms ben je als danser op je 32ste al aan het einde van je loopbaan.”

De Jongh had al contact met de Russisch-Oekraïense choreograaf Alexei Ratmanski die in Nederland was toen de oorlog uitbrak. Hij wilde meteen helpen contact te zoeken met dansers daar. Het streven is dat The United Ukrainian Ballet Company uit zo’n vijftig dansers gaat bestaan.

Niet op de telefoon kijken tijdens de repetitie

De vijftien dansers die er nu zijn, vooral vrouwen, dansen sinds zes weken in de studio’s van het voormalige gebouw van het Haagse Koninklijk Conservatorium. Dat stond leeg nadat het conservatorium zich eind vorig jaar in het nieuwe cultureel onderkomen Amare had gevestigd. Voor de dansers, die veelal uit Lviv, Kiev en Odessa komen, is het Haagse onderkomen een plek waar ze worden opgevangen, weer in vorm komen en kunnen optreden.

Balletmeester Rinus Sprong vraagt de dansers in de anderhalf uur dat ze repeteren niet op hun telefoon te kijken, vertelt hij. “Dat geeft rust. Zodat ze even kunnen werken aan zichzelf. Maar als er een dag veel luchtaanvallen zijn, zijn ze snel afgeleid en bezorgd, en is het moeilijker.” Ze studeren nu met elkaar het ballet Falling Angels in van Jiri Kylian, de choreograaf die zelf naar Nederland vluchtte na de Praagse Lente van 1968.

Oekraïense cultuur zichtbaar houden

Kylian (nu 75) was jarenlang verbonden aan het Nederlands Dans Theater en is al een paar keer langsgekomen bij een repetitie. Als geen ander kan hij zich inleven in deze dansers, en met zijn Kylian Foundation steunt hij dit balletgezelschap ook financieel.

Mede-initiatiefnemer en impresario Matthijs Bongertman benadrukt dat het er ook om gaat op deze manier de Oekraïense cultuur zichtbaar te houden. “De bedoeling van Poetin is duidelijk. Hij is met deze oorlog uit op een ideologische, maar ook culturele vernietiging van het land. En de ballettraditie is een belangrijk onderdeel van de Oekraïense cultuur. Je merkt dat de dansers zeker geen afgeleide willen zijn van de grote Russische gezelschappen als het Bolsjoi of Mariinsky.”

Wennen aan een nieuw idioom

Over het niveau van de dansers is Igone de Jongh heel tevreden. “Ik wist al dat vooral het ballet van Kiev zeer professioneel is. Het zijn sterke, goed geschoolde klassieke dansers. Ze hebben wel eens gewerkt met choreografen van buitenaf, maar je ziet dat ze van Kylian weer heel andere invloeden meekrijgen, zijn stijl is heel energiek.”

Sprong merkt wel dat de dansers meer hiërarchisch zijn ingesteld en het best eng vinden om nieuwe dingen uit te proberen: “Als je eerst danseres was in Kiev, en nu Kylian moet doen, is dat niet jouw idioom, dat is wennen. De vrouwen dansen veel op hoge benen, zijn erg pirouette-gericht. Als je in Oekraïne altijd een lyrische danseres was, ben je voor altijd een lyrische danseres. Bij ons is het losser en mag je soms ook uit de bocht vliegen. Ik stimuleer ze met die hoge benen ook eens snel te bewegen. Het is geweldig als dat lukt.”

