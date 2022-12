Een rondje zappen is ouderwets, steeds minder mensen willen een televisiepakket

Lekker met het bord op schoot op de bank ploffen en een rondje hersenloos zappen is voor veel Nederlanders verleden tijd. Steeds minder mensen hebben behoefte aan de ouderwetse televisie, blijkt uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media. 15 procent van de abonnees van aanbieders zoals Ziggo en KPN denkt erover helemaal te stoppen met hun televisiepakket volgens het rapport Televisieaanbod en kijkgedrag 2022.

Een televisie-abonnement met ten minste dertig zenders uit binnen- en buitenland is door de komst van streamingdiensten en sociale media minder relevant geworden. Veel mensen vinden dat ze te veel geld betalen voor een pakket waar ze maar weinig gebruik van maken en denken erover ermee te stoppen.

Gelijktijdig televisiekijken

Er is een groot verschil tussen de leeftijdsgroepen. De meeste 65-plussers zien televisie als een vanzelfsprekendheid, maar van de jongeren tot 35 jaar ziet 22 procent het nut van een televisiepakket niet meer in. Zij hebben voldoende aan online kanalen zoals NPOStart, NLZiet en streamingdiensten als Netflix en Videoland. Diederik Bos (29) heeft bijvoorbeeld nog nooit een televisiepakket gehad en is hij ook niet van plan er ooit een te nemen. “Als ik thuiskom kijk ik liever via YouTube naar een sportsamenvatting of een film op Netflix.”

Er zijn nog maar weinig momenten waarop heel Nederland gelijktijdig naar de televisie kijkt. Eigenlijk alleen grote evenementen zoals sportwedstrijden of het Eurovisie Songfestival en grootnieuwsmomenten zorgen voor een gezamenlijke televisiebelevenis. Mensen bepalen liever zelf wanneer en waar ze een programma kijken. Zo heeft Carla van de Meer (58) nog wel een televisiepakket bij Ziggo en ook niet de intentie dat op te zeggen, maar ze kijkt wanneer het haar uitkomt. “Ik neem bijvoorbeeld een film op via de settopbox, of ik kijk het Achtuurjournaal op een tijdstip dat het mij uitkomt. Wel via de afstandsbediening, maar een rondje zappen doen wij al lang niet meer. Je ziet toch alleen maar reclame.”

Informatie waar je niet op zit te wachten

Op zich is het niet zo erg dat mensen niet meer doelloos alles televisiekanalen langsgaan, zegt Joost Poort. Maar het is volgens de universitair hoofddocent aan het Instituut voor Informatierecht aan de UvA wel belangrijk voor een gezonde democratie dat mensen soms ongevraagd in aanraking komen met nieuws of informatie waar ze niet naar op zoek waren. “Het is belangrijk dat je ook in contact komt met een deel van de samenleving waar je minder vanaf weet.”

Voor Sharon Ullers (38) ‘hoort tv er gewoon bij’, maar staat de televisie in haar samengestelde gezin zeker niet dagelijks aan. “Bij ons kijken de jonkies graag naar het Sinterklaasjournaal, maar de 21-jarige kijkt bijvoorbeeld nooit televisie. Zelf kijk ik graag naar programma’s zoals Nieuwsuur, Tegenlicht en Lubach. Ik vind het prettig dat daar mensen zitten die mij helpen bij wat ik allemaal moet weten. Televisie is een prettige aanvulling op sociale media en andersom. Op sociale media weet je niet wat je allemaal niet te zien krijgt.”

Volgens Poort is het gevaar van filters op sociale media vooral dat je in een konijnenhol terecht kunt komen met gekleurd of eenzijdig nieuws, zonder dat je dat in de gaten hebt. De oplossing is om te bepalen welke informatie van algemeen belang is en ervoor te zorgen dat iedereen daar gratis toegang toe heeft. En je moet mensen ook de weg ernaar toe wijzen. “Dat vereist wel een subtiele aanpak, want als je te dwingend optreedt en bijvoorbeeld op YouTube altijd de NOS bovenaan zet, dan denken mensen dat het staatspropaganda of quasi-censuur is. Je kunt mensen niet dwingen tot een veelzijdig nieuwsdieet maar je moet het wel aanbieden.”

Actief op zoek

“De verschuiving van lineair televisiekijken naar kijken op afroep verandert de mate waarin kijkers in aanraking komen met nieuws en actualiteiten. Je moet dan om nieuws te consumeren meer zelf actief op zoek,” zegt Jorien Scholtens van het Commissariaat voor de Media.

Ook voor Diederik Bos is dat een valkuil: “Ik lees vooral nieuws en actualiteiten via NU.nl, maar soms heb ik wel het gevoel dat ik niet voldoende word geïnformeerd. Daarom fiets ik tegenwoordig regelmatig naar mijn werk met een nieuwspodcast. Maar dan luister ik vaak met een half oor, want ik moet ook op het verkeer letten.”

Mediamonitor Uit het jaarlijkse onderzoek De Mediamonitor dat ook vandaag wordt gepresenteerd blijkt dat dat steeds meer mensen van jong tot oud kiezen voor sociale media, waarbij Whatsapp en Facebook veruit favoriet zijn en TikTok bezig is aan een opmerkelijke opmars. Voor steeds meer mensen zijn sociale media ook een primaire nieuwsbron. Van de jongeren tot 29 jaar laat nog maar 33 procent zich door televisie bijpraten over nieuws en actualiteiten. Het Commissariaat voor de Media constateert dat de mediaconcentratie enorm is toegenomen en heeft de opdracht om voortaan ook te onderzoeken hoe het is gesteld met de veelzijdigheid van het media-aanbod. Steeds meer kranten, tijdschriften en televisiekanalen zijn in handen van een steeds kleinere groep grote mediabedrijven, en die moeten vooral concurreren met de grote internationale techbedrijven zoals Facebook en Google. Daarbij is het moeilijk om onafhankelijk te onderzoeken met wat voor informatie mensen online in aanraking komen omdat de grote techbedrijven geen inzage geven in hun gebruikersdata.

