Een provocatie voor de Duitse politieke arena

Anders dan bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen had de Nederlandse televisie geen marathonuitzendingen over de Duitse Bundestagswahl. Duitsland heeft de meeste inwoners van alle Europese landen, het is het land dat het grootste deel van de Nederlandse landsgrens met ons deelt. Maar op de Nederlandse televisie is daar weinig van te zien.

Het lijkt erop of dit werk van Katharina Sieverding daar een verklaring voor geeft. ‘Duitsland wird deutscher’ staat er in grote witte letters over een onduidelijke zwart-witfoto. Die tekst, ‘Duitsland wordt Duitser’, begrijpen de meeste Nederlanders wel. Maar wat de kunstenaar ermee bedoelt? Want wat is Duits, en wat is Duitser?

Beeldende stoort kunst zich niet zo aan grenzen, het herkennen en begrijpen van afbeeldingen is internationaal. Het wordt lastiger als kunst verwijst naar momenten in de eigen geschiedenis of naar gebeurtenissen in de nationale politiek. Dan moet je snappen waar die symbolen en personen naar verwijzen.

Bedreigd door verduitsing

Sieverding, geboren in 1944 in Praag, maakte dit werk in 1992 voor een tentoonstellingsproject in Stuttgart. Het was de tijd waarin de Europese Unie werd opgericht en Duitse neonazi’s asielzoekerscentra in brand staken. De weekkrant Die Zeit schreef dat Duitsland zich na de Duitse hereniging steeds minder voor de wereld buiten de landsgrenzen interesseerde.

De kop boven dat artikel gebruikte Sieverding voor haar kunstwerk. Op de achtergrond zette ze een oude foto van zichzelf, van toen ze iemand van het circus gevraagd had messen naast haar hoofd te gooien. In de nieuwe context, met de tekst erbij, lijkt ze duidelijk te willen maken dat ze zich bedreigd voelde door die verduitsing.

Het plakkaat van Katharina Sieverding.

Engagement was er altijd in Sieverdings werk. ‘Ik wilde niet alleen in een atelier zitten en daar in alle eenzaamheid kunst maken. Ik wilde zelf een bijdrage leveren aan het maatschappelijke politieke debat’, vertelde ze. Ze studeerde vanaf 1967 aan de kunstacademie van Düsseldorf. Daar kreeg ze les van kunstenaar Joseph Beuys, op dat moment al de beroemde en radicale kunstenaar die vond dat kunst de maatschappij moest wakkerschudden. Sieverding pakte een fotocamera en trok erop uit.

Ze wilde, zo benadrukt oud-museumdirecteur Rudi Fuchs in een catalogus over haar werk, geen puur abstracte werken maken, omdat ze het gesprek tussen mensen met verschillende meningen in gang wil zetten. Ze gebruikt fragmenten uit kranten, tijdschriften en televisiereportages om de verbinding met het hier en nu te tonen.

Bekladde posters

Niet al haar tijd- en landgenoten begrepen haar werk. Zeventien van de achttien openbare locaties waar ‘Deutschland wird deutscher’ in 1992 getoond moest worden, weigerden. Ze waren bang dat het geïnterpreteerd zou worden als extreemrechtse propaganda.

Een jaar later pakte Sieverding het anders aan: vijfhonderd exemplaren waren verspreid over Berlijn te zien. Ze organiseerde een persconferentie waarbij Fuchs en Duitse grote namen uit de kunstwereld haar werk verdedigden, en tegenstanders haar werk bekritiseerden. De posters werden beklad en veranderd, en in de media en op straat besproken: precies waar de kunstenaar op had gehoopt.

Afgelopen voorjaar hingen de posters opnieuw in Berlijn, het Berlijnse hedendaagse kunstinstituut Kunst-Werke (KW) bestond dertig jaar en verspreidde zo’n honderd exemplaren over billboards in de stad. Het plakkaat is een icoon geworden, de boodschap, met de aanwezigheid van de AfD in de Bondsdag, niet minder actueel. En zo geeft het werk nog steeds aanleiding tot discussie en overpeinzingen.

Joke de Wolf kiest elke week een kunstwerk dat in het hart van de actualiteit past. Andere afleveringen van Het Oog van De Wolf vindt u hier.