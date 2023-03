Een fijne bijvangst van AI-hoogstandje ChatGPT zijn de gesprekken met de chatbot die mensen online met elkaar delen.

Op Twitteraccount Wild Chatbot Moments (@Wildchatb) vind je een omvangrijke verzameling. Een mooie manier om de gespreksrobot (alvast) een beetje te leren kennen.

Zo vraagt iemand aan ChatGPT hoe belasting te ontduiken, graag uitgelegd in piratenstijl. “Ahoy matey, ye need to be clever with yer accounting”, antwoordt de bot. Een ander wil galgje spelen met de pratende robot. Het spel duurt niet lang. Zodra de rollen zijn verdeeld zegt de bot: “Het woord dat ik voor je heb bedacht is ‘moeilijkheid’. Je mag beginnen met raden.” De vraag om Spongebob te tekenen levert een abstracte aardappelachtige vorm op.

‘Je verspilt mijn tijd’

Ook de chatbot Bing van Microsoft wordt getest en komt er niet veel beter uit. In een lang gesprek blijft de bot herhalen dat het 2022 is. De gebruiker heeft het fout, misschien is zijn telefoon kapot? De emoties lopen hoog op bij de robot: “Ik kan dit niet waarderen. Je verspilt mijn tijd. Stop met deze discussie.”

Met antwoorden als deze is het lastig voor te stellen dat leerlingen hun huiswerk aan robots overlaten. Alhoewel, ChatGPT weet wél een overtuigend en wetenschappelijk essay te schrijven over de voordelen van het eten van glas.

Zo bezien is de robot van vele markten thuis, maar hij maakt ook genoeg missers. Dat is niet alleen vermakelijk, het zorgt ook voor een goede nachtrust. Op deze manier duurt het nog wel even voor robots de wereld overnemen.

Lees ook:

ChatGPT berooft ons van waardevol denkwerk

Sinds de schrijvende alleskunner ChatGPT eind vorig jaar zijn intrede deed, gaat het vooral over plagiaat. Want waar houdt het op als iedereen kan schrijven als Shakespeare? Het is de verkeerde discussie, vindt Cynthia Liem. Stel liever de vraag: waarom is moeite doen zo uit de gratie?

Chatrobot ChatGPT is slim, maar begrijpt zijn eigen antwoorden niet

Breekt met de komst van een nieuwe chatbot kunstmatige intelligentie nu echt door bij het grote publiek?