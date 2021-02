Een passender einde voor Daft Punk was nauwelijks denkbaar

Het invloedrijke Franse muziekduo nam in een video afscheid met een noodlottige ontploffing en de woorden ‘Hold on, if love is the answer, you’re home’.

Zelfs bij de meest verstokte muziekquizfanaten zullen de namen Thomas Bangalter (46) en Guy-Manuel de Homem-Christo (47) niet voor in de mond liggen. De Lennon en McCartney van de Franse funkpop hebben zich altijd achter hun robothelmen verschuild. En achter hun muziek. Die moest voor zich spreken, en dat deed ze ook.

Het duo brak aan het begin van het millennium bij het grote publiek door met het album Discovery, vooral dankzij de even verslavende als irritante pophit One More Time. Tot dat moment waren ze vooral in de housescene bekend. Hun debuutalbum uit 1997 zat vol knappe vondsten en sprankelende details, maar de basis was een stevige kickdrum op elke tel.

Discovery voelde op een gekke manier zowel warmer als killer dan dat debuut. De funkinvloeden namen de overhand en juist door die menselijke kant te tonen sprong de artificiële kant meer in het oog. Dit klonk niet langer als het werk van twee mannen en hun apparatuur, het leek wel de samenwerking tussen mens en robot.

De productiviteit was niet bijzonder groot, er volgden slechts twee albums. Human After All uit 2005 viel tegen. Die plaat was rauw en elektronisch, en op dat gebied bleek Daft Punk allang niet meer toonaangevend. Maar Random Access Memories uit 2013 sloeg in als een bom. Funk en pop waren nadrukkelijker aanwezig dan ooit, van het houseverleden was slechts een vage echo over. In zijn slipstream sleurde de monsterhit Get Lucky zowaar enkele oudjes mee de Top 2000 in, een lijst waar het duo voordien niets te zoeken had.

Het werd zo langzamerhand tijd voor een nieuw album. Dat werd dus een acht minuten durende afscheidsvideo. De gebruikte beelden komen uit de experimentele film Electroma (2006), de tekst uit het nummer Touch (2013). Terwijl fans wereldwijd discussiëren over de betekenis van dat alles, hult het duo zich in stilzwijgen. Naar de reden van het afscheid blijft het gissen. Een passender einde was nauwelijks denkbaar.