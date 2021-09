Een overdaad aan oud zeer

Paula Hawkins zet in haar derde thriller sterk een rancuneus gekrenkt mens neer, maar de thrillerplot valt tegen.

Het is even opletten bij de eerste hoofdstukken van deze derde thriller van Paula Hawkins. Er worden nogal wat mensen geïntroduceerd die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Zo is er de bewoonster van een woonboot, Miriam. Het is een vrouw die weet dat ze mensen afstoot: ‘Ze had bakken vol van het tegenovergestelde van wat aantrekkingskracht dan ook mocht zijn’, zo beschrijft ze zichzelf. Als ze na een leven vol wrok en machteloosheid haar buurman vermoord in een plas bloed in zijn boot ziet liggen, ruikt ze haar kans. Ze heeft ooit een manuscript ter beoordeling naar een bekende schrijver gestuurd. Hij beweerde dat hij het was kwijtgeraakt maar publiceerde kort daarop een boek met een gelijksoortig plot. Als Miriam beseft dat de vermoorde jongen een neef is van een schrijver besluit ze het onderzoek te manipuleren. De rechercheurs die de moord onderzoeken zien slechts een dik, ongevaarlijk vrouwtje maar Miriam weet het onderzoek richting daders te sturen die bij haar in ongenade vallen.

Paula Hawkins scoorde een megabestseller met haar debuut Het meisje in de trein. De hooggespannen verwachtingen werden in haar tweede boek niet waargemaakt. Ook dit boek haalt het niveau van ‘Het meisje’ niet. Daarvoor blijven de vele personages te vlak.

Hawkins is wel goed in het neerzetten van een gekrenkt, rancuneus mens als Miriam. Het wrange is dat de vrouw zich bemoeit met het onderzoek van een moord die zijn oorsprong vindt in een groter drama dan een verloren manuscript. Ze had gewoon rustig op haar boot kunnen blijven zitten en afwachten.

Paula Hawkins

Een langzaam smeulend vuur

(Slow Fire Burning)

Vert. Miebeth van Horn. AW Bruna; 336 blz. €21,99