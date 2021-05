Een ouderwets staaltje Nederlandse tolerantie. Dat hadden we even nodig.

Zap, de rits gaat los, de schouderstukken gaan af. Steeds schaarser gekleed draait Miss Dolly Detox sexy over de catwalk. Nou ja, sexy – de bewegingen zijn wat vierkant maar dat is ook de lol: welke bekende heteroman schuilt er achter dat ‘bloedknappe’ gezicht? Wie zit er in dat gouden pakje van Miss GG String, welke BN’er met baard gaat er zo los als Miss Bobbi BamBam?

In de eenmalige spelshow Make up your mind (RTL) van Carlo Boszhard geven zeven bekende mannen zich met een drag-show over aan hun vrouwelijke kant. Op het eerste gezicht een geinig spelletje ‘wie is die man in die jurk?’, maar er gebeurt zoveel meer door de kunstvorm van drag. “We ­zoeken vuur, passie. Niemand heeft tijd voor een onzekere dragqueen,” lacht vak­juryvoorzitter Miss Envy Peru.

Deze winnares van Drag Race Holland (RTL) vertelde vrijdag bij Beau hoe zij in de draggemeenschap zichzelf is geworden.

Boszhard wist de mannelijke mannen binnen te halen

Het gaat over identiteit en vrijheid, om te mogen zijn wie je bent. En dat op zaterdagavond bij RTL4: petje af. Oké, het is Euro­visiesongfestivalweek, al aardig een gay-feestje, maar primetime ís een risico. Boszhard wist met de twist van deelnemende hetero’s de ‘mannelijke mannen’ binnen te halen, en kreeg met dit inclusieve format het hoofdpodium om half tien, met 1,2 miljoen kijkers. Revolutionair.

Na de introductie van de zeven dames ­begint de playback-ronde. Terwijl professionele dragqueens hen beoordelen op het vak, zoeken panelleden Fred van Leer, Edsilia Rombley, Nikkie de Jager en Ruben Nicolai naar hints om de artiesten te raden. “Wat een leuk spelletje!”, kirt Van Leer. Ha! Zelf denk ik meteen Jim Bakkum te zien in die blonde Dolly Detox, en schreeuw “Tygo Gernandt” als Lady Garga in gifgroen met zwarte laklaarzen opkomt.

Het programma lijkt het verlengde van Boszhards eerdere RTL-hits The Masked Singer en I can see your Voice: ook daar is het raden wie er achter dat kostuum of die stem schuilgaat. De presentator ziet dan ook ‘een trend’, vertelde hij bij Beau. Mooie verkooppraat, als je zelf die trend bent. Maar hij vertelde ook hoe deze show ‘de kroon op zijn werk’ is, ‘zijn kindje’ in zijn productie­bureau met zijn geliefde Herald Adolfs (die ook De TV Kantine maakt). Een foto van de tienjarige Carlo in jurk zegt genoeg.

Rotkop

Wanneer de dragqueens afvallen, zien we wie ze zijn en waarom ze meedoen. Jim Bakkum – inderdaad – wil iedereen bemoedigen om te zijn wie hij is. Winnaar Barry Atsma (Miss Bobbi BamBam) maakt graag zijn vier dochters trots. Tygo Gernandt wordt al emotioneler als hij beseft hoe vaak hij om zijn ‘rotkop’ in agressieve rollen wordt gecast, terwijl hij zo’n lieve jongen is. In make-up komt hij meer bij zichzelf, zegt hij met brekende stem.

Wanneer Barrie Stevens (Miss Britney Royale) vertelt hoe homoseksuelen vroeger in Engeland de cel ingingen, hoe hij in 1962 hierheen vluchtte, en nu op zijn 77ste ‘een symbool voor de toekomst mag zijn’, brandt het zelfs achter mijn ogen. “Ik hoop dat we eindelijk eens een keer bevrijd kunnen zijn met zijn allen”, verzucht hij.

Dat de prijs uitreikende Miss Emmy Beautycase uiteindelijk zelfs Peter R. de Vries blijkt, die daarmee ieders uitdrukkingsvrijheid een warm hart toedraagt, is het toppunt. Een ouderwets staaltje Nederlandse tolerantie. Dat hadden we even ­nodig in dit argwanende, verdeelde land.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.