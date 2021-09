Een origineel experiment is niet per se goed

Nr. 10

Regie: Alex van Warmerdam.

Met Tom Dewispelaere, Anniek Pheifer, Frieda Barnhard, Pierre Bokma en Hans Kesting.

★★

Alex van Warmerdam hoort bij de top van de Nederlandse filmmakerij. Acht jaar geleden nog werd hij met Borgman uitgenodigd voor het erepodium van Cannes. Borgman was een unieke parabel over – in ’t kort – een bosbewoner die een bad nodig had en langs de deuren ging in een naburige villawijk. Daarna verscheen het heel wat bescheidener Schneider vs. Bax, gebaseerd op een eigenwijs moord-scenario dat lak had aan de conventies van het misdaadgenre.

In zijn tiende speelfilm, die hij simpelweg Nr. 10 doopte, gaat de Amsterdamse regisseur nog een stapje verder met het genre-experiment en het maling hebben aan een geijkte vertelstructuur. Nr. 10 begint in het theater, een veelbetekenende plek waar verhalen worden verteld, rollen worden gespeeld. De regisseur, vertolkt door Hans Kesting, trekt er aan de touwtjes. Maar wat nou als de regisseur (lees hier ook: Van Warmerdam) eens heel anders aan de touwtjes trekt dan we gewend zijn?

Tom Dewispelaere als Gunter in ‘Nr. 10’.

De film begint in een herkenbare wereld waarin gerepeteerd wordt voor een toneelstuk. Het is ook een vrij miserabele wereld, getekend door ziekte, eenzaamheid, moord, overspel, jaloezie en chagrijn. Wie zou hier nou niet aan willen ontsnappen? Het tweede deel van de film, waarover op verzoek van de makers niets wordt verklapt, omdat het volgens hen beter werkt als het een verrassing blijft, speelt in een andere werkelijkheid.

Vervreemdend

Het effect van de genremix die Nr. 10 feitelijk is, is dat het bevreemdend werkt, of beter: vervreemdend. De regisseur heeft totale controle over zijn universum, de toeschouwer is zijn speelbal, loopt achter de feiten aan. En het is voorstelbaar dat het leuk is om zoiets te verzinnen; in een interview noemde Van Warmerdam dit ‘de gein’. Dat je achterblijft met raadsels is niet erg, maar met een leeg gevoel wel. De rake, gortdroge humor waar Van Warmerdam in eerdere films patent op leek te hebben, ontbreekt nagenoeg. Een van die eerdere films heette Grimm, en ja, het is inderdaad alsof zijn verhalen steeds grimmiger zijn geworden.

En natuurlijk, het is zeker interessant, hoe een liefdesrelatie op het toneel en in de realiteit elkaar spiegelen, en hoe de regisseur via zijn personages macht uitoefent over zijn acteurs. En zoals het spel door acteurs wordt gespeeld, zo wordt het ook door priesters gespeeld – theater en kerk worden in de film gelijkgeschakeld. Nr. 10 lijkt vooral over gestapelde werkelijkheden te gaan. Prima, maar het gevoel overheerst ook dat iets origineels niet per se goed is.

Nr. 10 verschijnt donderdag in de bioscoop en is tegelijk de slotfilm van het 41ste Nederlands Film Festival.

